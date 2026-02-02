Netflix電影Top 1《96分鐘》林柏宏、宋芸樺高鐵災難動作片、奧斯卡代表《左撇子女孩》1月30日最新上架｜線上看推薦

《96分鐘》劇照、《左撇子女孩》劇照

近期台灣電影百花齊放，票房強強滾，如果不想去電影院人擠人，在家也能有好選擇。去年賣破2億元台幣的高鐵災難動作片《96分鐘》以及代表台灣征戰奧斯卡國際電影的《左撇子女孩》都將於1月30日串流上架！

2025台片票房冠軍《96分鐘》集結林柏宏、宋芸樺、蔡凡熙、王柏傑、李李仁等華麗卡司，是台灣影史首部以高鐵為題材的作品，為營造現場真實感，劇組在台中打造了一個高鐵車廂智慧攝影棚，技術層面值得肯定。電影一開場就是精彩無比的信義區影城爆炸案，刺激又感人的劇情走向，絕對是台灣近年數一數二的超級商業大片。

另一部話題台片《左撇子女孩》今年代表台灣入選奧斯卡最佳國際電影15強名單，雖然最終無緣晉級5強，但已相當值得驕傲。電影講述母女三口為求生計到台北夜市擺攤，卻在一連串的意外與衝突下，重新面對各自的人生課題。節奏輕快好入口，在各大影展都獲得好評，值得N刷。現在就來看看本周還有什麼精彩新片上架吧！

《96分鐘》

播出時間：1月30日

播出平台：Netflix

《96分鐘》劇照

全台票房賣破2億，榮登2025國片票房冠軍！林柏宏、宋芸樺首扮夫妻，面對高鐵炸彈威脅，要跟時間賽跑。電影描述一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任退出前線。3年後，他與刑警妻子黃欣搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑的警訊，得知列車上藏有炸彈。宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否在倒數中拯救全車性命？

《左撇子女孩》

播出時間：1月30日

播出平台：Netflix

《左撇子女孩》劇照

導演鄒時擎首部長片，奧斯卡名導西恩貝克擔任製作人，蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺主演。劇情講述單親媽媽淑芬帶著兩個女兒宜安和宜靜回到台北夜市擺攤討生活，努力適應都市節奏。然而，傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜使用左手，甚至斥左手為「魔鬼手」的毫無根據言論，卻造成小孫女價值觀上的混亂。本片一路征戰坎城、多倫多、釜山、東京等國際影展，並在羅馬影展拿下最大獎「最佳影片」，口碑掛保證。

《愚者的身分》

播出時間：1月23日

播出平台：Netflix

《愚者的身分》劇照

日本導演永田琴翻拍同名小說，北村匠海、林裕太、綾野剛主演的犯罪電影，劇情講述犯罪集團分子拓矢、阿護與梶谷幹著網路詐騙的勾當，隨著組織指派的任務越來越沒有人性，拓矢決心脫離、打算金盆洗手，卻慘遭上司背叛追緝。阿護心繫拓矢，梶谷因任務陷入道德困局，三人開始亡命天涯，

《逃亡遊戲》

播出時間：1月23日

播出平台：Hami Video、MyVideo

《逃亡遊戲》劇照

改編自史蒂芬金科幻小說，葛倫鮑威爾、喬許布洛林攜手主演！劇情講述在不久的未來社會，《逃亡遊戲》是收視率最高的電視節目，參賽者必須在職業殺手的追殺下存活30天，並透過實況轉播給嗜血的觀眾看，每多撐一天，獎金也會變得更高。為拯救身患重病的女兒的班理查斯鋌而走險參加比賽，意外成為觀眾心目中的黑馬，隨著收視率飆升，班不只是要以智力與膽識逃避獵人追殺，更要對抗一個沉迷於觀看他註定要失敗的國家。

《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》

播出時間：1月27日

播出平台：friDay影音（Netflix、MyVideo、Hami Video已上架）

《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》劇照

日本票房動畫，故事接續動畫在第四季之後，自從烏野高中擊敗全國大賽第二輪的勁敵稻荷崎高中後，便將面對宿敵「音駒高中」，儘管這兩支球隊經常在練習賽中對戰，卻從未在全國錦標賽中交手；烏野與音駒兩所高中的排球教練在年輕時便許下了在全國大賽一決雌雄的約定，卻始終未能如願，直至今日，終於迎來對戰的機會，這兩組最熟悉的對手，都將拼盡全力，打出一場精采且不能重來的宿命之戰。

《大蟒蛇》

播出時間：1月29日

播出平台：CATCHPLAY+（超前鉅片）

《大蟒蛇》劇照

90年代B級驚悚冒險動作片《大蟒蛇》2025年爆笑重啟，「蟻人」保羅路德與喜劇天王傑克布萊克攜手主演。劇情講述一群面臨中年危機的麻吉一同前往亞馬遜雨林，打算拍攝一部低成本獨立冒險電影，向心目中神片《大蟒蛇》致敬。然而，當真正兇猛巨蟒現身時，這群求生技能趨近於零的夥伴才驚覺：他們死了都要拍的電影，可能真的會要了他們的命！

