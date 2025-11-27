Netflix霍建華、朱珠《他為什麼依然單身》毒舌也能擦出愛火！陳曉《大生意人》逆境翻身商界巨頭｜11月陸劇線上看推薦（不斷更新）

11月陸劇線上看推薦。（圖／Netflix FB、iQIYI FB）

【文／曾心奕】龔俊《暗河傳》、羅雲熙《水龍吟》開播後，成毅、李一桐主演的《天地劍心》，以及宋茜、丁禹兮主演的《山河枕》也接連定檔播出，好戲一部接一部，讓這個月非常熱鬧！本文也整理出10月底、11月的陸劇片單，提供給讀者參考。

2025年十一月陸劇推薦1：《天地劍心》

萬劍穿心是《天地劍心》的名場面。圖／iQIYI TW FB

線上看推薦：《天地劍心》

開播時間：10月25日

主演卡司：成毅、李一桐

播出平台：愛奇藝

更新時間：愛奇藝會員首日更新5集，之後每日更新2集。11月8日、9日更新1集，停更3日後，11月13日至15日各更1集。

集數：36集

《天地劍心》講述王權世家的最強者王權富貴（成毅 飾），自幼被當作「兵人」，後來他認識了潛入王權家的間諜清瞳（李一桐 飾）。清瞳因王權富貴的幫助重獲自由，而王權富貴也因為她，更加渴望自由，因此即便要歷經萬劍穿心，他也要帶著清瞳離開王權山莊，走向自己所悟之道。

2025年十一月陸劇推薦2：《重影》

《重影》由高葉、陳靖可主演。圖／WeTV Taiwan FB

線上看推薦：《重影》

開播時間：10月26日

主演卡司：高葉、陳靖可

播出平台：WeTV

更新時間：WeTV會員首日更新2集，每日更新1集。

集數：12集

《重影》講述一年前，北方小城晨蒼發生仇殺案，嫌犯秦虹（高葉 飾）潛逃；一年後，警方在南方發現她的線索，卻又傳出她被男友馬偉成（鄭愷 飾）殺害。儘管人證、物證俱在，刑警劉望（唐曾 飾）仍心中存疑，不禁疑惑秦虹是否真的已經離世。

2025年十一月陸劇推薦3：《錦月令》

《錦月令》由哈妮克孜、黃俊捷主演。圖／WeTV Taiwan FB

線上看推薦：《錦月令》

開播時間：10月28日

主演卡司：哈妮克孜、黃俊捷

播出平台：WeTV

更新時間：WeTV會員首日更新6集，後兩日2集，之後每日更新1集。

集數：24集

《錦月令》是一部古裝愛情喜劇，講述雪衣衛首領鳳作人（哈妮克孜 飾）奉嘉帝之命，潛入定遠侯府，暗中追查前朝太子的下落。她本來的任務是要「斬草除根」，沒想到卻意外發現嘉帝背後隱藏著更深的陰謀。

2025年十一月陸劇推薦4：《山河枕》

線上看推薦：《山河枕》

開播時間：10月30日

主演卡司：宋茜、丁禹兮

播出平台：Disney+、WeTV

更新時間：會員首日更新4集，每日更新2集。

集數：40集

《山河枕》講述楚瑜（宋茜 飾）在父親戰死沙場後，得知戰事背後並不簡單，決定追查真相。衛家則在戰役中慘敗，僅小兒子衛韞（丁禹兮 飾）存活。楚瑜以大哥遺孀的身分進入衛家，並展開調查，初期衛韞心存防備，隨著相處才逐漸被楚瑜打動。兩人在探索真相的過程中，共歷生死考驗，並產生情愫，最終並肩抵禦外敵，守護家族與大好山河。

2025年十一月陸劇推薦5：《三人行》

《三人行》由馬天宇、謝興陽、梁國榮、徐夢潔、曾宥臻主演。圖／三人行官方微博

線上看推薦：《三人行》

開播時間：11月1日

主演卡司：馬天宇、謝興陽、梁國榮、徐夢潔、曾宥臻

播出平台：WeTV

集數：24集

《三人行》背景設定在漫天飛雪的東北長林，高中生趙左右（謝興陽 飾）的平靜生活被神祕轉學生荀未來（馬天宇 飾）打破，殊不知荀未來竟是25年後的趙左右，後來，他又碰見了50年後的趙左右（梁國榮 飾）。

16歲、41歲、66歲的三個趙左右，有著不同的性格與狀態，對親情、友情、愛情也有各自的理解，他們將帶著不同的目的，爭奪唯一的人生。

2025年十一月陸劇推薦6：《樹影迷宮》

《樹影迷宮》由廖凡、尹昉、劉琳主演。圖／樹影迷宮官方微博

線上看推薦：《樹影迷宮》

開播時間：11月1日

主演卡司：廖凡、尹昉、劉琳

播出平台：愛奇藝

集數：18集

《樹影迷宮》背景設定在1994年夏天的北方胡同，一名女孩在井中死亡，現場跡象顯示這是一宗蓄意殺人案件，而後，又有多名女孩在胡同中遇害。由於當時沒有監視器，也沒有DNA比對技術，所以警方只能逐家調查。隨著受害者數量增加，警方處境愈發艱難，而唯一的線索是，凶手無法逃出這幾條胡同。

2025年十一月陸劇推薦7：《棕眼之謎》

《棕眼之謎》11月5日開播。圖／棕眼之謎官方微博

線上看推薦：《棕眼之謎》

開播時間：11月5日

主演卡司：秦俊傑、黃夢瑩、汪鐸

播出平台：WeTV

集數：16集

《棕眼之謎》講述推理影片網紅楊正輝（秦俊傑 飾）發現前女友劉薇（傅菁 飾）失蹤已久，而這起事件似乎與陶藝家曾杰（汪鐸 飾）有關，隨著楊正輝的深入調查，「真相背後的邏輯」逐漸浮出水面。

2025年十一月陸劇推薦8：《唐朝詭事錄之長安》

《唐朝詭事錄之長安》人氣頗高。圖／iQIYI FB

線上看推薦：《唐朝詭事錄之長安》

開播時間：11月8日

主演卡司：楊旭文、楊志剛

播出平台：愛奇藝

集數：40集

《唐朝詭事錄之長安》講述盧凌風（楊旭文 飾）與蘇無名（楊志剛 飾）重返長安，率隊調查多宗奇案，從金桃獻禮到白澤蹤跡，層層迷霧牽動朝堂局勢。兩人深入民間，在權力角力間堅守初心，最終於風雲詭譎的盛世長安裡揭露真相，守護百姓平安。

2025年十一月陸劇推薦9：《鳳凰台上》

《鳳凰台上》任嘉倫飾演霸道皇帝蕭煥。圖／youkuofficial IG

線上看推薦：《鳳凰台上》

開播時間：11月14日

主演卡司：任嘉倫、彭小苒

播出平台：Netflix

集數：35 集

《鳳凰台上》講述年輕皇帝蕭煥（任嘉倫 飾）化名白遲帆以微服查訪，他與行俠仗義的鳳來閣閣主凌蒼蒼相識相伴，攜手除暴安良、守護百姓。隨著朝堂與江湖的陰謀逐漸浮現，他們在動盪局勢中並肩而行，也找到自己想要執劍江湖的初心，以及自身價值。

2025年十一月陸劇推薦10：《勿擾飛升》

《勿擾飛升》其實已經殺青許久，近日才終於上線。圖／WeTV FB

線上看推薦：《勿擾飛升》

開播時間：11月15日

主演卡司：李宏毅、陸婷玉

播出平台：WeTV

集數：32集

《勿擾飛升》講述亡國公主箜篌（陸婷玉 飾）意外踏入修仙界，開啟全員寵女主的爆笑修仙旅程。她為了磨練心智主動下山，結識病弱男子桓宗（李宏毅 飾），一同歷練升級。兩人在過程中一起突破心魔，也突破修圍成最後都成為一代宗師。

2025年十一月陸劇推薦11：《他為什麼依然單身》

霍建華在《他為什麼依然單身》中，相當毒舌。圖／Netflix FB

線上看推薦：《他為什麼依然單身》

開播時間：11月16日

主演卡司：霍建華、朱珠

播出平台：Netflix、WeTV

集數：16集

《他為什麼依然單身》劇情聚焦在快40歲的室內設計師俞瑜（霍建華 飾），他宣稱「不婚」，卻不斷遇到情感困境。他偶遇綜合內科醫師顧葉嘉（朱珠 飾）後，兩人展開了趣味互動，也擦出不一樣的火花。

2025年十一月陸劇推薦12：《梟起青壤》

迪麗熱巴、陳星旭在劇中的互動很有火花。圖／WeTV FB

線上看推薦：《梟起青壤》

開播時間：11月22日

主演卡司：迪麗熱巴、陳星旭

播出平台：WeTV

更新時間：會員每日更新2集。

集數：32集

《梟起青壤》講述民間異能組織「南山獵人」中瘋刀聶九羅（迪麗熱巴 飾）與陽光正直、忍辱負重的炎拓（陳星旭 飾）不打不相識，兩人經過幾次合作後，逐漸建立信任與情感，最後一同對抗地梟，守護和平，也成為戀人。

2025年十一月陸劇推薦13：《大生意人》

《大生意人》25日開播。圖／iQIYI FB

線上看推薦：《大生意人》

開播時間：11月25日

主演卡司：陳曉、孫千

播出平台：愛奇藝

更新時間：會員每日更新2集。

集數：40集

《大生意人》講述古平原（陳曉 飾）生逢亂世，他雖因冤屈被流放寧古塔，卻在逆境中努力翻盤，從書生到以鹽立業。他聯合各地商幫力量，救國救民，最終成為商界巨頭。

以上就是目前已經定檔的陸劇，若後續有其他相關消息，會再為讀者持續更新。