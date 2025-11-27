Netflix霍建華、朱珠《他為什麼依然單身》毒舌也能擦出愛火！陳曉《大生意人》逆境翻身商界巨頭｜11月陸劇線上看推薦（不斷更新）
【文／曾心奕】龔俊《暗河傳》、羅雲熙《水龍吟》開播後，成毅、李一桐主演的《天地劍心》，以及宋茜、丁禹兮主演的《山河枕》也接連定檔播出，好戲一部接一部，讓這個月非常熱鬧！本文也整理出10月底、11月的陸劇片單，提供給讀者參考。
2025年十一月陸劇推薦1：《天地劍心》
線上看推薦：《天地劍心》
開播時間：10月25日
主演卡司：成毅、李一桐
播出平台：愛奇藝
更新時間：愛奇藝會員首日更新5集，之後每日更新2集。11月8日、9日更新1集，停更3日後，11月13日至15日各更1集。
集數：36集
《天地劍心》講述王權世家的最強者王權富貴（成毅 飾），自幼被當作「兵人」，後來他認識了潛入王權家的間諜清瞳（李一桐 飾）。清瞳因王權富貴的幫助重獲自由，而王權富貴也因為她，更加渴望自由，因此即便要歷經萬劍穿心，他也要帶著清瞳離開王權山莊，走向自己所悟之道。
《天地劍心》線上看 開播5大劇情看點！連動《淮水竹亭》劉詩詩、張雲龍虐心結局｜集數、播出平台一次整理
2025年十一月陸劇推薦2：《重影》
線上看推薦：《重影》
開播時間：10月26日
主演卡司：高葉、陳靖可
播出平台：WeTV
更新時間：WeTV會員首日更新2集，每日更新1集。
集數：12集
《重影》講述一年前，北方小城晨蒼發生仇殺案，嫌犯秦虹（高葉 飾）潛逃；一年後，警方在南方發現她的線索，卻又傳出她被男友馬偉成（鄭愷 飾）殺害。儘管人證、物證俱在，刑警劉望（唐曾 飾）仍心中存疑，不禁疑惑秦虹是否真的已經離世。
2025年十一月陸劇推薦3：《錦月令》
線上看推薦：《錦月令》
開播時間：10月28日
主演卡司：哈妮克孜、黃俊捷
播出平台：WeTV
更新時間：WeTV會員首日更新6集，後兩日2集，之後每日更新1集。
集數：24集
《錦月令》是一部古裝愛情喜劇，講述雪衣衛首領鳳作人（哈妮克孜 飾）奉嘉帝之命，潛入定遠侯府，暗中追查前朝太子的下落。她本來的任務是要「斬草除根」，沒想到卻意外發現嘉帝背後隱藏著更深的陰謀。
2025年十一月陸劇推薦4：《山河枕》
線上看推薦：《山河枕》
開播時間：10月30日
主演卡司：宋茜、丁禹兮
播出平台：Disney+、WeTV
更新時間：會員首日更新4集，每日更新2集。
集數：40集
《山河枕》講述楚瑜（宋茜 飾）在父親戰死沙場後，得知戰事背後並不簡單，決定追查真相。衛家則在戰役中慘敗，僅小兒子衛韞（丁禹兮 飾）存活。楚瑜以大哥遺孀的身分進入衛家，並展開調查，初期衛韞心存防備，隨著相處才逐漸被楚瑜打動。兩人在探索真相的過程中，共歷生死考驗，並產生情愫，最終並肩抵禦外敵，守護家族與大好山河。
丁禹兮《山河枕》10／30開播！古裝高顏值叔嫂戀5大看點 攜手宋茜戰場復仇｜集數、播出平台看這裡
2025年十一月陸劇推薦5：《三人行》
線上看推薦：《三人行》
開播時間：11月1日
主演卡司：馬天宇、謝興陽、梁國榮、徐夢潔、曾宥臻
播出平台：WeTV
集數：24集
《三人行》背景設定在漫天飛雪的東北長林，高中生趙左右（謝興陽 飾）的平靜生活被神祕轉學生荀未來（馬天宇 飾）打破，殊不知荀未來竟是25年後的趙左右，後來，他又碰見了50年後的趙左右（梁國榮 飾）。
16歲、41歲、66歲的三個趙左右，有著不同的性格與狀態，對親情、友情、愛情也有各自的理解，他們將帶著不同的目的，爭奪唯一的人生。
2025年十一月陸劇推薦6：《樹影迷宮》
線上看推薦：《樹影迷宮》
開播時間：11月1日
主演卡司：廖凡、尹昉、劉琳
播出平台：愛奇藝
集數：18集
《樹影迷宮》背景設定在1994年夏天的北方胡同，一名女孩在井中死亡，現場跡象顯示這是一宗蓄意殺人案件，而後，又有多名女孩在胡同中遇害。由於當時沒有監視器，也沒有DNA比對技術，所以警方只能逐家調查。隨著受害者數量增加，警方處境愈發艱難，而唯一的線索是，凶手無法逃出這幾條胡同。
2025年十一月陸劇推薦7：《棕眼之謎》
線上看推薦：《棕眼之謎》
開播時間：11月5日
主演卡司：秦俊傑、黃夢瑩、汪鐸
播出平台：WeTV
集數：16集
《棕眼之謎》講述推理影片網紅楊正輝（秦俊傑 飾）發現前女友劉薇（傅菁 飾）失蹤已久，而這起事件似乎與陶藝家曾杰（汪鐸 飾）有關，隨著楊正輝的深入調查，「真相背後的邏輯」逐漸浮出水面。
2025年十一月陸劇推薦8：《唐朝詭事錄之長安》
線上看推薦：《唐朝詭事錄之長安》
開播時間：11月8日
主演卡司：楊旭文、楊志剛
播出平台：愛奇藝
集數：40集
《唐朝詭事錄之長安》講述盧凌風（楊旭文 飾）與蘇無名（楊志剛 飾）重返長安，率隊調查多宗奇案，從金桃獻禮到白澤蹤跡，層層迷霧牽動朝堂局勢。兩人深入民間，在權力角力間堅守初心，最終於風雲詭譎的盛世長安裡揭露真相，守護百姓平安。
《唐朝詭事錄之長安》系列第三季強勢回歸！政治陰謀全面升級 八大詭案危機四伏｜劇情看點、上映時間一次看
2025年十一月陸劇推薦9：《鳳凰台上》
線上看推薦：《鳳凰台上》
開播時間：11月14日
主演卡司：任嘉倫、彭小苒
播出平台：Netflix
集數：35 集
《鳳凰台上》講述年輕皇帝蕭煥（任嘉倫 飾）化名白遲帆以微服查訪，他與行俠仗義的鳳來閣閣主凌蒼蒼相識相伴，攜手除暴安良、守護百姓。隨著朝堂與江湖的陰謀逐漸浮現，他們在動盪局勢中並肩而行，也找到自己想要執劍江湖的初心，以及自身價值。
Netflix《鳳凰台上》天崩開局！彭小苒被殺師仇人任嘉倫強娶為后 追妻火葬場預定｜劇情看點、播出時間一次看
2025年十一月陸劇推薦10：《勿擾飛升》
線上看推薦：《勿擾飛升》
開播時間：11月15日
主演卡司：李宏毅、陸婷玉
播出平台：WeTV
集數：32集
《勿擾飛升》講述亡國公主箜篌（陸婷玉 飾）意外踏入修仙界，開啟全員寵女主的爆笑修仙旅程。她為了磨練心智主動下山，結識病弱男子桓宗（李宏毅 飾），一同歷練升級。兩人在過程中一起突破心魔，也突破修圍成最後都成為一代宗師。
2025年十一月陸劇推薦11：《他為什麼依然單身》
線上看推薦：《他為什麼依然單身》
開播時間：11月16日
主演卡司：霍建華、朱珠
播出平台：Netflix、WeTV
集數：16集
《他為什麼依然單身》劇情聚焦在快40歲的室內設計師俞瑜（霍建華 飾），他宣稱「不婚」，卻不斷遇到情感困境。他偶遇綜合內科醫師顧葉嘉（朱珠 飾）後，兩人展開了趣味互動，也擦出不一樣的火花。
衝上Netflix第一名！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜5大劇情看點整理
2025年十一月陸劇推薦12：《梟起青壤》
線上看推薦：《梟起青壤》
開播時間：11月22日
主演卡司：迪麗熱巴、陳星旭
播出平台：WeTV
更新時間：會員每日更新2集。
集數：32集
《梟起青壤》講述民間異能組織「南山獵人」中瘋刀聶九羅（迪麗熱巴 飾）與陽光正直、忍辱負重的炎拓（陳星旭 飾）不打不相識，兩人經過幾次合作後，逐漸建立信任與情感，最後一同對抗地梟，守護和平，也成為戀人。
懸疑陸劇《梟起青壤》開播了！五大劇情看點、評價：迪麗熱巴、陳星旭雙強聯手獵捕怪物「地梟」｜播放平台、集數一次看
2025年十一月陸劇推薦13：《大生意人》
線上看推薦：《大生意人》
開播時間：11月25日
主演卡司：陳曉、孫千
播出平台：愛奇藝
更新時間：會員每日更新2集。
集數：40集
《大生意人》講述古平原（陳曉 飾）生逢亂世，他雖因冤屈被流放寧古塔，卻在逆境中努力翻盤，從書生到以鹽立業。他聯合各地商幫力量，救國救民，最終成為商界巨頭。
陳曉《大生意人》開局遭流放冰天雪地！西洋鐵甲船入港 揭晚清商戰亂局｜歷史背景、集數、 播出平台一次看
以上就是目前已經定檔的陸劇，若後續有其他相關消息，會再為讀者持續更新。
