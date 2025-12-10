Netflix面臨集體訴訟！ HBO Max用戶阻止收購華納兄弟案

HBO Max用戶阻止Netflix收購華納兄弟案。（圖／路透社）

美國串流媒體龍頭Netflix近期宣布，將以720億美元（約新台幣2兆2500億元）收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD） 的影視製作與串流業務，不過這項大型併購案立即面臨強烈反彈。一名華納兄弟旗下平台HBO Max的用戶，於8日向法院提出消費者集體訴訟，要求阻止這項交易，理由是併購恐削弱美國訂閱制影音市場的競爭。

根據《路透社》、《衛報》報導，HBO Max用戶向法院提出消費者集體訴訟，其在訴狀中指出，Netflix與華納兄弟的合併將使市場競爭明顯減少，並可能讓Netflix掌握包括《哈利波特》、《DC宇宙》與《冰與火之歌：權力遊戲》等華納旗艦級內容IP，使其在市場占有明顯優勢。訴訟更指控Netflix近年多次在有強大對手競爭的情況下，仍持續調漲訂閱費，顯示其市場力量已不斷增強。

雖然華納兄弟在本案中並未被列為被告，但這起案件已在華府政壇引起震動。多名美國國會議員公開質疑該併購案，並預期在反壟斷（競爭法）法規下面臨嚴格審查。

更令情勢複雜的是，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）也突然提出1084億美元（約新台幣3.4兆元）的「惡意收購」，試圖搶下華納兄弟探索，與Netflix的出價正面對抗。華納兄弟探索董事會表示，將審慎評估派拉蒙的競爭提案。

Netflix則在聲明中強調，這項消費者訴訟「毫無根據」，只是有人試圖利用併購案受到關注的時機，提出訴訟牟利；原告律師團則拒絕對案件作進一步評論。

此案由曾多次對大型娛樂及金融企業提起反壟斷訴訟的律師事務所Bathaee Dunne主導。該事務所先前曾代表YouTube TV及其他平台用戶，控告華特迪士尼公司 （The Walt Disney Company）損害付費直播電視市場的競爭；迪士尼雖否認不當行為，但已同意支付未公開金額和解。

