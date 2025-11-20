Netflix首次取得大聯盟職棒轉播權 NBC環球睽違26年回歸

美國職棒大聯盟（MLB）於2025年11月19日正式宣布，與ESPN、NBC環球（NBCUniversal）以及Netflix簽署為期3年的全新媒體轉播權協議，此協議涵蓋2026年至2028年賽季，將大幅改變大聯盟賽事的播出平台與觀賽方式。



這項協議讓MLB賽事持續第39個賽季在ESPN平台出現，同時NBC環球旗下NBC電視台在睽違26年後重新取得大聯盟例行賽轉播權，而Netflix則首次取得美國職棒現場直播賽事的權利，包括明星賽中的全壘打大賽（Home Run Derby）等重點賽事。

ESPN將保留全國性賽事的轉播



MLB執行長羅伯．曼佛瑞德（Rob Manfred）在官方聲明中指出，「我們與ESPN、NBC環球及Netflix的全新媒體轉播權協議，讓大聯盟有絕佳機會透過 透過這三個頂尖的運動直播、娛樂與重大賽事平台，將賽事觸角擴及更多球迷。」他強調，此協議建立在2025年世界大賽全球平均超過5100萬觀眾的基礎上，同時受益於新生代球星的傑出表現、場上新規則的改善，以及收視率、上座率、球迷參與度與社群媒體使用量等關鍵指標的持續成長。「我們期待充分利用ESPN、NBC環球及Netflix各自在這項運動領域的獨特專業，為廣大球迷帶來更多福利。」

在轉播權分配細節方面，ESPN將保留全國性賽事的轉播，並取得MLB.TV場外比賽串流服務的銷售權，以及部分球隊的場內市場串流權；例行賽《周日夜間棒球》（Sunday Night Baseball）則移轉至NBC環球旗下NBC、Peacock串流平台與NBCSN有線頻道播出，外卡系列賽（Wild Card Series）也由NBC環球全程轉播。全壘打大賽、開幕夜獨家賽事以及《夢幻成真》比賽（Field of Dreams Game，像凱文科斯納電影《夢幻成真》致敬的比賽）等特別賽事，則由Netflix獨家直播，這是Netflix首次涉足美國職棒現場轉播。

NBC環球在本季的首場轉播賽事，將是2026年3月26日黃金時段的開幕戰，由衛冕冠軍洛杉磯道奇對戰舊敵亞利桑那響尾蛇，道奇將在比賽前舉行2025年世界大賽冠軍旗幟升旗儀式。NBC體育總裁里克．科德拉（Rick Cordella）表示，「我們非常高興歡迎美國職棒大聯盟重返NBC體育大家庭，將在NBC、NBCSN與Peacock平台呈現《週日夜間棒球》的頂尖對決，大多數週日早上也將獨家於Peacock與NBCSN播出當日首場比賽，並全程轉播季後賽外卡系列賽。」他進一步提到，「我們迫不及待迎接3月26日黃金時段的開幕戰，尤其以衛冕冠軍洛杉磯道奇驚奇地在世界大賽封王後的首戰作為起點，實在再適合不過。」

網飛目標賽事故事與運動本體的終極平台地位



Netflix內容長貝拉．巴賈里亞（Bela Bajaria）則指出，「我們非常感謝與美國職棒大聯盟的合作關係，從備受好評的紀錄片開始，已進一步深化全球對棒球的熱情。現在，我們把握這個機會，將開幕夜到全壘打大賽等重大文化盛事，直接帶給全球會員，鞏固Netflix作為賽事故事與運動本體的終極平台地位。」

美國職棒大聯盟賽事曾在1947年至1989年，以及1994年至2000年期間於NBC電視台轉播，此次回歸標誌著傳統廣播電視台與新興串流平台的深度結合。



