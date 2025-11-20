Netflix首次取得大聯盟職棒轉播權 NBC環球睽違26年回歸
美國職棒大聯盟（MLB）於2025年11月19日正式宣布，與ESPN、NBC環球（NBCUniversal）以及Netflix簽署為期3年的全新媒體轉播權協議，此協議涵蓋2026年至2028年賽季，將大幅改變大聯盟賽事的播出平台與觀賽方式。
這項協議讓MLB賽事持續第39個賽季在ESPN平台出現，同時NBC環球旗下NBC電視台在睽違26年後重新取得大聯盟例行賽轉播權，而Netflix則首次取得美國職棒現場直播賽事的權利，包括明星賽中的全壘打大賽（Home Run Derby）等重點賽事。
ESPN將保留全國性賽事的轉播
MLB執行長羅伯．曼佛瑞德（Rob Manfred）在官方聲明中指出，「我們與ESPN、NBC環球及Netflix的全新媒體轉播權協議，讓大聯盟有絕佳機會透過 透過這三個頂尖的運動直播、娛樂與重大賽事平台，將賽事觸角擴及更多球迷。」他強調，此協議建立在2025年世界大賽全球平均超過5100萬觀眾的基礎上，同時受益於新生代球星的傑出表現、場上新規則的改善，以及收視率、上座率、球迷參與度與社群媒體使用量等關鍵指標的持續成長。「我們期待充分利用ESPN、NBC環球及Netflix各自在這項運動領域的獨特專業，為廣大球迷帶來更多福利。」
在轉播權分配細節方面，ESPN將保留全國性賽事的轉播，並取得MLB.TV場外比賽串流服務的銷售權，以及部分球隊的場內市場串流權；例行賽《周日夜間棒球》（Sunday Night Baseball）則移轉至NBC環球旗下NBC、Peacock串流平台與NBCSN有線頻道播出，外卡系列賽（Wild Card Series）也由NBC環球全程轉播。全壘打大賽、開幕夜獨家賽事以及《夢幻成真》比賽（Field of Dreams Game，像凱文科斯納電影《夢幻成真》致敬的比賽）等特別賽事，則由Netflix獨家直播，這是Netflix首次涉足美國職棒現場轉播。
NBC環球在本季的首場轉播賽事，將是2026年3月26日黃金時段的開幕戰，由衛冕冠軍洛杉磯道奇對戰舊敵亞利桑那響尾蛇，道奇將在比賽前舉行2025年世界大賽冠軍旗幟升旗儀式。NBC體育總裁里克．科德拉（Rick Cordella）表示，「我們非常高興歡迎美國職棒大聯盟重返NBC體育大家庭，將在NBC、NBCSN與Peacock平台呈現《週日夜間棒球》的頂尖對決，大多數週日早上也將獨家於Peacock與NBCSN播出當日首場比賽，並全程轉播季後賽外卡系列賽。」他進一步提到，「我們迫不及待迎接3月26日黃金時段的開幕戰，尤其以衛冕冠軍洛杉磯道奇驚奇地在世界大賽封王後的首戰作為起點，實在再適合不過。」
網飛目標賽事故事與運動本體的終極平台地位
Netflix內容長貝拉．巴賈里亞（Bela Bajaria）則指出，「我們非常感謝與美國職棒大聯盟的合作關係，從備受好評的紀錄片開始，已進一步深化全球對棒球的熱情。現在，我們把握這個機會，將開幕夜到全壘打大賽等重大文化盛事，直接帶給全球會員，鞏固Netflix作為賽事故事與運動本體的終極平台地位。」
美國職棒大聯盟賽事曾在1947年至1989年，以及1994年至2000年期間於NBC電視台轉播，此次回歸標誌著傳統廣播電視台與新興串流平台的深度結合。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」造咖 ・ 1 天前
MLB》美媒報導！道奇有意簽下徐若熙 不排除轉型為高壓救援
美國媒體《Dodgers Nation》引述《TSNA》 的報導，洛杉磯道奇隊可能正打算簽下徐若熙，進一步擴大他們在東方的影響力。TSNA ・ 5 小時前
潛水艇張喜凱遭台鋼釋出 「我還想再拚看看」
記者黃樺君／採訪報導 台鋼雄鷹球團19日公布不續約名單，包括投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手緯來體育台 ・ 23 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 6 小時前
MLB／56轟、132分打點奪雙冠王 舒瓦伯成自由身！傳5支球團鎖定
本季162場全勤，敲出國聯最多56轟、大聯盟最多132分打點的費城人「核彈頭」舒瓦伯（Kyle Schwarber），19日拒絕球隊提出的2202.5萬美金合格報價，正式投入自由球員市場。根據《大聯盟官網》報導，包括母隊費城人在內，至少有5支球團對他有興趣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》大谷翔平二刀流恐怖進化數據曝光！驚人球速暴增2.6公里 生涯新猷不斷誕生
洛杉磯道奇隊大谷翔平今年在季中投手相隔兩年復出，投打二刀流一直打到世界大賽結束，MLB官方網站「Baseball Savant」透過數據解析他的表現，球速加快2.6公里，變化球精準度提升，讓打者的揮空率上升。擔任打者四壞保送率提升、擊球初速飆到193公里。TSNA ・ 6 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
池昌旭《操控遊戲》化身復仇男神 興奮見都敬秀演反派：眼神瘋狂
動作韓劇《操控遊戲》由池昌旭、D.O.都敬秀及李光洙主演，開播以來熱度不斷。池昌旭在日前訪談中表示，得知都敬秀將飾演反派時非常興奮，笑言：「他明明有一雙很溫和的眼睛，但仔細看的話會發現裡面帶點瘋狂，所以更恐怖了。」而李光洙則以囂張、癲狂的演技翻轉搞笑形象，他分享因為角色非常富有、總是瞧不起別人，因此特別練習語氣和說話方式，讓觀眾覺得刺耳又反感，表示「就是要一出場就讓人覺得超討厭」！中天新聞網 ・ 2 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 20 小時前
劉品言剖腹產「走路非常慢」 連晨翔上前攙扶：我好心疼
劉品言19日宣布產女（連踢踢），老公連晨翔20日為宣傳《舊金山美容院》接受訪問，坦言女兒已經出生幾天，原本劉品言想等狀態好一點，腦子可以思考時再宣布，不過他擔心自己面對媒體會不小心又說溜嘴，礙於之前有前科，因此劉品言答應他在訪問前先曝光，也讓他在訪問時有話題可以聊，不過他依然感到焦慮，他笑說今天出門前跟老婆說：「我真得撐不住！還是今天妳去受訪？我去睡一下！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
MLB休季首樁重磅交易！36轟重砲手加盟金鶯 天使拿回潛力右投
即時中心／高睿鴻報導美國職棒大聯盟（MLB）今（2025）年休賽季首樁大交易出爐！據外媒報導，洛杉磯天使、巴爾的摩金鶯稍早完成交易案，天使隊取得26歲先發右投羅瑞格茲（Grayson Rodriguez）、金鶯隊則拿回本季敲36轟的外野重砲手瓦德（Taylor Ward）。雙方球團評估，這可能是一樁各取所需的交易，天使拿回較年輕、可充實輪值戰力的高潛力投手；金鶯則試圖填補，今年賽季表現較為弱勢的外野火力。FTV Sports ・ 1 天前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》大谷翔平與Aaron Judge獎盃櫃對決 球迷稱兩人等級完全不一樣
MLB美國職棒大聯盟年度最有價值球員，國聯及美聯分別由洛杉磯道奇大谷翔平和紐約洋基Aaron Judge獲得。然而，MLB官方X帳號公開了一張圖片，整理兩位棒球界代表性球星至今所獲得的MVP等頭銜。這張圖片也引發當地球迷討論，指出兩人之間的「差距」。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
孫淑媚曬16歲稚嫩舊照！笑稱車上載「正貨」 網讚：從小正到大
44歲的台語歌手孫淑媚，14歲那年參加歌唱比賽一路過關斬將，隨後踏入樂壇，並於2005年拿下金曲獎「最佳台語女演唱人」。她的好歌喉與親和外型一直深受喜愛，也常在社群分享練歌與工作日常。近日，孫淑媚在臉書公開自己16歲的舊照，並笑說當年公司車子坐起來很平穩，因為車上都載「正貨」。貼文一出，網友大讚她青春時期的神顏，也被她幽默的形容逗笑。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前