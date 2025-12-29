Netflix《不良一族尋愛記》最迷人的不是戀愛，是90年代J-pop神曲帶來的純情震盪

在這個美顏濾鏡大開、應用程式交朋友、約會之前先對位星座和 MBTI 、約會現場開脆文字直播的AI時代，你是不是也覺得那些美得冒泡的戀愛實境秀看得很膩？來來來，Netflix 這次直接不演了，重重砸碎「泡泡濾鏡」，什麼冰塊肌、人魚線先放一邊，端出了一盤重鹹的《不良一族尋愛記》（日文原名：ラヴ上等，英文名：Badly in Love）。

這節目一上架就衝上收視冠軍，為什麼？因為這是一場愛的「真劍勝負」，11位曾經在街頭呼風喚雨、如今在愛裡迷路的單身男女，短短14 天同居生活裡，用看不順眼就幹架、一言不合也用拳頭招呼的談情方式，沒有溫柔的試探，只有針鋒相對的咆哮和掏心掏肺的告白。套句節目中的男來賓、同時也是嘻哈話題歌手AK 69所說：「我不愛實境秀，因為感覺都很SET。」但當這些凶男惡女不演了而是真性情交陪的時候，看似不成熟反而展現出一種在當今世界難得一見的清新真誠。

但當情感不停碰撞，各種意想不到的事件接踵而來的時刻，最讓人渾身起雞皮疙瘩的，是那些精準的像大谷翔平160公里四縫線直球切入的背景音樂。









90 年代百萬金曲 叛逆靈魂的當下救贖

參與節目策劃兼主持人的 MEGUMI 曾說：「J-pop 90 年代音樂熱情與節目風格極其契合。」所以，當《不良一族尋愛記》響起主題曲 globe 的〈Love again〉的時候，想愛的心馬上蹦蹦跳！不單年輕人有感覺了，那個曾在90年狂追小室哲哉（Tetsuya Komuro 簡稱TK）、六七年級哈日的大叔和熟女落淚了，那不只是復古，那是在喚醒一種「大人才有的狂氣」。

那種「就算世界明天要崩塌，我今天也要愛得驚天動地」的末日宣言，根本正中愛情紅心，跟實境秀裡那群雖然滿身傷痕、卻依舊要在 14 天內把真心掏出來的小混混們，簡直是跨越時空、相見恨晚的靈魂伴侶。

這不是隨便選選襯底音樂的流行歌，在那個昭和與平成交替的年代，音樂是拿來燃燒的。策劃團隊從一開始就打算用「音樂」把令和的冷漠與 90 年代的狂熱緊連在一起。這群「不良一族」雖然活在令和，但他們骨子裡那種「不服就幹、用命去愛」的野性，跟90年代小室一族 統治下的電子舞曲簡直是天作之合。那種帶點懷舊卻又在當下炸開的「違和感」，以及看似不良，感情卻純粹的「衝突感」，正是這節目最迷人的地方。













進歌之前：你必需知道的日本音樂教父小室哲哉

AI世代可能很難想像，現在我們聽的是電腦的演算法，但 90 年代全日本聽的都來自同一個人的腦—小室哲哉。1984 年出道的日本電子音樂團體 TM NETWORK ，小室哲哉作為團體的靈魂人物，奠定將電子合成器與流行樂結合的音樂風格，如知名動漫《城市獵人》主題曲〈Get Wild〉。





如果說 90 年代日本樂壇是一場音樂大暴走，那小室哲哉絕對是領頭的總長。當時有個名詞叫「小室家族」（TK Family），安室奈美惠、TRF、華原朋美、鈴木亞美，甚至連演紅《派遣女王》等經典作品奠定日劇天后地位的筱原涼子，全都是他擴張音樂版圖的大將。這個由他率領的 globe 地球樂團，就是他親手打造、最引以為傲的旗艦重機。









globe 是當時的「百萬唱片製造機」

由神級主唱 KEIKO 那高到天際線、充滿穿透力的嗓音，就像是在深夜高速公路上劃破黑暗的車燈，聲音辨視度極高，一聽都跟著熱血沸騰；饒舌與DJ擔當 Marc Panther，用法日混血的唸唱，給了 J-POP 前所未有的異國電子感；最後加上小室本人， 躲在墨鏡後，用堆疊如山的電子琴統治了整個亞洲的聽覺。

1996 年同名專輯《globe》一推出就是天花板，熱賣超過 413 萬張，是日本音樂史上第一張銷量突破400萬的專輯，1998年發行第三張專輯《Love again》，三張專輯合計銷售總計突破1000萬張，創下日本音樂史上出道以來最快速度達成專輯銷售千萬張紀錄。更在那個流行抒情歌的年代，globe 把歐陸 Trance 和 Techno 揉進流行樂。強烈、迷幻、甚至帶點孤獨感的節奏，風靡整個新宿、澀谷街頭流行的年輕男女。接下來，讓我們馬上來看看這幾首神曲如何在節目裡「催淚」又「催情」：





Song 1. ｜〈Love again〉globe 唱翻令和時代的平成神曲

globe 地球樂團第12張單曲，當片頭那熟悉的節奏響起，哈日族大概都要流淚了，反覆唱著 I'm fallin' love I'm fallin' love again，〈Love again〉象徵一個時代的戀愛氣場，更代表一種「重啟」的勇氣，這群被社會貼上「不良」標籤的男女，在愛情的戰場上其實比誰都真誠，這首歌就是告訴你，不管過去在街頭打過多少場架，在情路上受過多少傷，在「愛」面前，你永遠是那個想再試一次的傻瓜。歌曲裡極速電音節奏與充滿渴望的歌詞，正是在向「對戀愛感到畏縮與封閉內心的令和傢伙」的想愛宣言。









Song 2.｜〈I'm still alone〉globe狂歡後的寂寞

才第三集就出現退賽名場面，不是因為暴力，而是綽號偉老大（本名西澤偉），疑似自爆嗑藥助興而被退賽，在給了手花梨守護信物並和牛奶來個男人的擁抱告別時刻，說出：「交給你了」，背景音樂響起Globe的〈I'm still alone〉，90 年代合成器音色，散發出一種金屬般的冰冷孤寂，卻包裹著最燙人的男人真友情。









Song 3｜〈feel like dance〉globe 屋形船上的浪漫悖論

還記得第七集那個屋形船的名場面嗎？小混混男女們穿著華麗浴衣，往屋形船前進的那一刻，這時背景響起 1995年 globe樂團的成名出道曲〈feel like dance〉，快速電音碎拍前奏，再加上「Check it out and turn up the bass so，Let you know that we're the best…」Marc Panther 饒舌聲一出，「牙敗」整體身體根本就快坐不住了，在充滿昭和味的船上，小混混們開心暢快地約會看東京灣海景，動感的歌和乙葉與牛奶的苦戀顯得十足的對比。









Song 4.｜〈And I Love You So〉AK-69 現代硬漢的抒情歌

如果你不懂日本不良文化，那你一定不懂 AK-69。這位來自日本愛知縣的嘻哈戰神，簡直是不良少年們的教父，他的歌裡永遠有「兄弟、熱情、不認輸」。AK 69（武士尋己）硬派風格和「武士道精神」聞名，日本嘻哈界的代表性人物之一，早期曾以藝名 Kalassy Nikoff 和周湯豪合作，將日式嘻哈推向亞洲舞台。





在第七集的節目中，選用了 AK-69 〈And I Love You So〉，這首歌唱出硬漢內心最柔軟的那一塊，當這些不良男人放下防備，用純情度100%的態度說出「我愛妳」的時候，那這首歌的重量比任何真金白銀或是鑽戒都來得貴重。









Song 5｜〈Sweet Pain〉globe 甜蜜痛感才有未來的真實感

第十集畢業典禮大結局，手花梨最終的感人告白，在夥伴一起上台大喊「愛情萬歲，超讚！」搭配 globe樂 團的第三首單曲〈feel like dance〉，14天來的真情相處，一連串美好回憶，未來的各種憧憬，全隨著主唱 KEIKO 高昂嗓音，唱出所有人的純情、友情、真情和愛情。









同場加映｜知名音樂製作人助拳 難忘參賽者登場名曲

當 9 位男女首次相遇，空氣中充滿火藥味與費洛蒙時，每個人的入場曲這精準地抓住每個人的特色之外，也揭示愛火的暴風雨前的寧靜。

・Joe Ogawa（小川 陽）

是一位活躍於 J-pop 和 K-pop 的音樂製作人，擅長流行音樂、電子音樂，並為許多知名藝人如：西野加奈、SixTONES、日本 y2k 女饒舌歌手ashley、韓國女歌手崔叡娜等製作音樂，為日本樂壇帶來多樣化作品，最近幫吉本興業旗下偶像團體 OWV 製作 11th single 「BLACK CROWN」，勇奪 Billboard JAPAN 「Top Singles Sales」第一。 在節目中，幫綽號「牛奶」的佐藤匠海 和綽號「小制」的 津田祥 量身製作在第一集的登場曲。













・LUNA

日本嘻哈與節奏藍調歌手，是日本魔術師教父 Mr. Maric（松尾昭）的女兒，每年參與超過上百場嘻哈與 R&B 活動，在業界有 「Club Queen」（夜店女王）稱號，2020 年，更與變裝皇后合組三人團體「D3」，並以「Chomolungma LUNAko」名義擔任主唱。節目中，幫綽號小塚的塚原舜哉、乙葉和綽號「北鼻」的優莉亞所創作的登場曲，以連串女性饒舌突顯三人的不同魅力。









・草野華余子（Kusano Kayoko）

日本音樂製作人、作詞家與作曲家，在動畫界創作出許多大熱作品，曾為《鬼滅之刃》創作主題曲〈紅蓮華〉（由 LiSA 演唱）而聲名大噪，此外也曾為人氣動漫《孤獨搖滾！》創作〈that band〉名曲。在節目中，為 手花梨 和 小綺 創作登場曲。





























