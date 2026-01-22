假日躺在沙發上打開Netflix，縮圖一張張滑過去，看起來都不錯，但就是不知道該點哪一部，等你回過神，半小時已經過去，片還沒選好，耍廢時間卻快結束了

如果這聽起來很熟，那 Netflix 這次真的要為你量身打造解藥了 (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Netflix 也要加入短影音戰局？2026 全新垂直介面，專治你的「找片焦慮症」

（圖片來源：ADWEEX）

告別「找片 2 小時，看片 5 分鐘」的日常

Netflix 官方確認，將在 2026 年晚些時候，為行動版 App 推出全新的「垂直影片」介面，未來打開 App 不再只是冷冰冰的靜態封面，而是像滑 TikTok、YouTube Shorts 一樣，以直式全螢幕快速刷過影集、電影的精彩片段

覺得有感覺？直接一點就能跳進完整版觀看；沒興趣？下一個馬上來！

這種「先讓你被勾到，再決定要不要認真追」的設計，簡直是選擇困難症患者的福音

找片不再是壓力，而是也變成一種娛樂流程，我只能說 Netflix 這波真的很會！

Netflix 也要加入短影音戰局？2026 全新垂直介面，專治你的「找片焦慮症」

不只是短片，Netflix 還想承包你的「背景音」

如果你以為這只是跟風短影音，那就太小看 Netflix 了

Netflix 執行長 Greg Peters 已經明說，這個垂直介面將成為推廣新內容的秘密基地，而其中一個關鍵角色，就是「影音 Podcast」

想像一下，如果你剛好想聽聽體育評論、喜劇脫口秀、訪談型節目，不用再跳去 YouTube，在 Netflix 上就能直接「滑」到這些影音節目

他們甚至找來了超多大咖助陣，以後不管你是想追刺激的犯罪影集，還是只想聽點有趣的對談當背景音，Netflix 全部包辦！同時滿足「追劇」和「陪伴感」

不管你是在化妝、做家事、吃早餐、通勤，還是難得放假窩在沙發上耍廢，想專心看也行，想純聽也 OK，擺明了就是要讓自己填滿你的所有零碎時間！

Netflix 也要加入短影音戰局？2026 全新垂直介面，專治你的「找片焦慮症」

成績這麼好，Netflix 為什麼還要大改版？

其實 Netflix 現在的成績已經非常漂亮；根據最新財報，2025 年營收約落在 380～400 億美元區間，全球訂閱用戶數更是超過 3.25 億人！

但 Netflix 也發現了年輕世代的小秘密：比起一次坐下來看兩小時電影，大家更習慣用短影音、精華片段來決定要不要看正片。那不如就直接餵你最精彩的片段，短影音部份快速抓住你的心留住你觀看長片，影音 Podcast 部分培養「聽 Netflix」的使用習慣，對廣告業務來說更是加分——畢竟普遍 Podcast聽眾對廣告的容忍度比追劇群眾要來得高，對Netflix 來說百利而無一弊

Netflix 也要加入短影音戰局？2026 全新垂直介面，專治你的「找片焦慮症」

與 Disney+ 的「直式大戰」

有趣的是，這場「直式影音大戰」Netflix並不孤單，因為 Disney+ 也已經宣布要在 CES 2026 之後跟進，準備用他們強大的 IP 資源製作專屬的直式短劇！

如果硬要比一比，我會說 Netflix 比較像「全能型生活補給站」。影集夠多元，現在又加入影音 Podcast，很適合生活節奏快、喜歡嘗鮮、想填滿零碎時間的使用者

而 Disney+ 則更像「沉浸式 IP 天堂」如果你是漫威、星戰或迪士尼動畫的死忠粉，未來能用手機刷到角色番外、世界觀小故事，簡直爽翻了！

Netflix 也要加入短影音戰局？2026 全新垂直介面，專治你的「找片焦慮症」

小結

Netflix 這次 2026 年的大改版，其實是把「懶人追劇」發揮到了極致！

告別選擇障礙：不用再為選片煩惱，因為精華會自己滑到你眼前；甚至連推薦都變得更即時，根據你當下的滑動習慣，推給你最符合此刻心情的內容

承包碎片時間：不用再切 App了！追劇、聽 Podcast 都能一次搞定；如果你是內容口味廣、生活忙碌的人，這次 Netflix 的直式畫面，影音與聲音體驗全部滿足，填滿所有碎片時間

另外，如果你跟我一樣是那種「對 IP 忠誠度極高、看到迪士尼系列或漫威就會尖叫」的粉絲， Disney+ 專為手機打造的直式短劇絕對值得我們期待，一起深入探索那些經典角色的番外小故事

大家可以開始熱身大拇指，迎接這些來填滿你零碎時光的新朋友啦！你最喜歡 Netflix 這次改版的哪個部分呢？有沒有跟小編我一樣期待 Disney+ 的獺友呀？歡迎留言告訴我呦！

