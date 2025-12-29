Netflix《偶像瘋子》7大看點：秀英迷妹救偶像金宰永，法庭羅曼史意外好嗑，循「善宰成功模式」收視上升！

《偶像瘋子》故事簡介：

故事講述王牌律師孟世娜(秀英飾)在法庭上是戰無不勝的女強人，私下卻是偶像都來益(金宰永飾)死忠粉，平日除工作、打官司其餘時間都在追星，把所有賺來的錢貢獻給都來益的演唱會門票、新專輯、周邊商品…，是個非理性大迷妹！





這天，傳來噩耗，孟世娜眼看都來益以殺害所屬樂團Gold Boys團長被警察逮捕登上新聞，經紀公司竟然不替他找律師證明無罪，反組律師團處理解約、違約事宜！？孟世娜拿著律師證衝進警察局，忍不住要見她一直以來崇拜的偶像，看著都來益一會兒神情恍惚、一會憤怒暴躁，讓孟世娜相當衝擊，眼前的都來益和螢光幕前、舞台上的他判若兩人，是偶像？是瘋子？

突然，想起高中時期，都來益的關心與歌聲伴她熬過同學霸凌，孟世娜相信自己的心不會弄錯！都來益沒有殺人！為證明偶像清白，決定接下都來益案！一場「證明最愛無罪羅曼史」機智法庭生活旋即展開！





《偶像瘋子》4大角色

孟世娜─秀英 飾

業界頂尖律師孟世娜，在工作結束後立刻切換為天團「Gold Boys」都來益死忠粉模式！說起兩人第一次見面是在高中，孟世娜被灌上殺人犯女兒罪名，遭同學霸凌，尋死當下聽到都來益在唱歌，接下都來益的MP3「這是我在困難的時候寫下的歌，也許能安慰道妳」，從此打消壞念頭努力念書當上律師，而都來益以樂團出道，孟世娜成為他的頭號鐵粉。沒想到多年後，兩人在警局律師接見室相逢，孟世娜相信都來益並告訴他「不要低頭」，定會洗清他罪嫌！





都來益─金宰永 飾

Gold Boys門面擔當與主唱，高中就能創作、自彈自唱，後來與夥伴組團出道成天團。在鏡頭前不能有任何一絲真性情，雙面人生讓都來益身心俱疲，即便受到私生飯跟蹤、騷擾、侵犯都不能有任何不悅，更不能報警處理，各方面壓力導致都來益罹患恐慌症。被迫單飛出新歌當天，鬧出私生飯公布咆嘯畫面，都來益新歌跌出Top3，當晚Gold Boys團長來家裡安慰都來益，怎知都來益隔天酒醉醒來，團長倒臥在血泊中！？「絕對不是我！」都來益幾度怒吼否認自己殺人，但沒有人信他，連經紀人都放棄他切割關係，都來益開始懷疑自己，直到孟世娜出現相信她能打贏官司！





洪慧珠─崔喜珍 飾

出現在都來益唱片簽售會現場，讓都來益一度看得走心。財閥家次女、都來益前女友，外貌、財力兼具卻未能實現歌手夢，她的出現被經紀公司老闆發現，立即切割都來益，洪慧珠與都來益捲入的命案有關？





郭秉均─鄭宰光 飾

首爾中央地方檢察廳刑事檢察官，出身法律世家，被旁人稱為皇太子，不喜歡輸的感覺，只因孟世娜不小心撞倒他手中咖啡，在都來益羈押庭重逢孟世娜，趁機要教訓她，怎知被孟世娜以”有第三人進出可能”、”無殺害工具”等理由駁回羈押，第一局就輸得徹底，高中時曾霸凌孟世娜，卻沒認出孟世娜。





《偶像瘋子》亮點1：迷妹拯救偶像，「善宰」成功模式啟動！

男主角都來益以偶像天團主唱、門面擔當為人設，有點精神隱患，絕對不能被大眾知道，和公司老闆、經紀人、夥伴關係瀕臨崩壞。高中時莫名關心孟世娜，在孟世娜尋死當下以歌聲拯救了她。以上男主人設和《背著善宰跑》的善宰90%相似，以ENA付費電視台的來說，收視率從1.9%上升至2.3%，第一週《偶像瘋子》成績亮眼，開啟善宰成功模式！





《偶像瘋子》亮點2：劇中也有天團和主打歌

呈如上述《偶像瘋子》中的天團Gold Boys不輸《背著善宰跑》團員也是精挑細選，同樣擁有主打歌「It’s Me」。1987年出生的金宰永，模特出身、轉戰戲劇圈，不是第一次扮演”偶像明星”角色，在開播記者會中表示「希望有朝一日能像好友邊佑錫一樣掀起現象級人氣，還看了邊佑錫演唱《陣雨》影片，心想我會不會也有這種機會？」





《偶像瘋子》亮點3：法庭X羅曼史，題材新穎

身為王牌大律師、同時也是都來益11年資深鐵粉，海報宣傳詞寫著「擁有殺人微笑的我的最愛，竟成為殺人案嫌疑人」文案，讓網友好奇粉絲與偶像、律師與嫌疑人，兩人到底以什麼身分面對困境？迷妹沒讓觀眾失望，靠的不是死忠的愛，而是她強大的專業力量成為都來益的救贖！





《偶像瘋子》亮點4：幽默偶像不會演戲

劇中，律師孟世娜用粉絲孟世娜的「海量閱歷」來辨別都來益是否說謊？一路以來看著都來益被經紀公司推去演戲，那蹩腳、不高明的「演技」孟世娜可是見識過，所以此時此刻都來益的絕望與怒吼絕不是裝出來的。幽默真實世界裡明明不適合演戲卻因人氣濫接工作、公司強推演戲的「偶像」。





《偶像瘋子》亮點5：被迫同居生活，關係又反轉

隨著拘捕關押、檢警疲勞訊問、律師棄案、經紀公司切割、媒體輿論圍剿，離開看守所的都來益無處去昏倒路旁，醒來卻在律師家中！孟世娜穿圍裙做愛心早餐，再也不裝了？兩人要上演同居生活？關係反轉太有趣，好想直奔下週劇情！





《偶像瘋子》亮點6：娛樂圈不能說的秘密

《偶像瘋子》光前兩集劇情，就已看到娛樂圈的現實與殘酷：粉絲能載舟亦能覆舟、私生飯犯罪問題、鍵盤俠捲起的千堆雪、媒體未審先判…，雖然戲劇以愛情為主線，混搭偵探搜查、法律攻防洗清命案懸疑，但戲劇應該會像《偶像瘋子》劇名，充滿偶像光鮮亮麗的背後故事與矛盾假面、脆弱真實，很吸引人繼續追下去。





《偶像瘋子》亮點7：秀英就是女團偶像

秀英是少女時代偶像出身，曾在《認識的哥哥》綜藝節目說「人生最緊張的時刻是宣布戀愛消息」，真實人生也和戲劇一樣承受高風險、高壓力；曾演過《所以我和黑粉結婚了》女記者是K-POP巨星的黑粉，相信很能理解黑粉、私生飯的威力；而這次在《偶像瘋子》演死忠粉，秀英說「時不時想到自己的粉絲，他們總在台下看著我、熱切地希望我得到幸福，這件事讓我大感動；也許我的粉絲比我身邊的人更了解我，即使我出了甚麼事，他們也會百分之百地信任我。」





◎《偶像瘋子》每週一、二於Netflix更新兩集









