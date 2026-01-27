Netflix《單身即地獄 5》火辣回歸！李多熙從第1季美到第5季，維持身材方法靠變胖隔天就輕斷食、禁澱粉

（圖／取自 dahee0315 IG）

《單身即地獄 5》在萬眾期待下盛大開幕，這部將人性張力拉到最滿的實境秀，第五季依然是話題製造機。然而，最讓粉絲驚豔的往往不只是參賽者的愛恨情仇，還有在觀察室裡美到神人等級的李多熙。從第一季美到第五季，李多熙這次捨棄了耳下短髮，改以烏黑亮麗的長直髮亮相，酷颯的御姐風範搭配她那招牌的反差萌，讓人感嘆女神不愧是女神。今天我們就來拆解這位 176 公分名品模特身材背後，那些超自律的「美腿律法」。

《單身即地獄 5》震撼回歸：更寫實、更火辣的戀愛攻防

第五季的亮點在於規則的再次演變，參賽者的野心似乎比前幾季更上一層樓，無論是情感的轉向還是對天堂島的渴望，都讓整部節目的節奏變得極其緊湊。觀眾不僅能看到極限的曖昧，更能看見參賽者在競爭中的真實人性。而觀察室的主持群默契也達到巔峰，李多熙精準且感性的點評，依舊是節目的靈魂所在。

黑長直氣場全開：李多熙的視覺進化論

不同於《單身即地獄 4》記者會上那頭俏麗的耳下短髮，第五季的李多熙回歸長黑直髮型，氣勢爆棚且又酷又颯。這種高冷氣場搭配她偶爾流露出的反差萌與真性情，讓她在綜藝上的魅力無人能敵。即便身高 176 公分，她依然對身材管理絲毫不鬆懈，這種極致的職業素養讓人佩服，從第一季美到第五季也成為粉絲們的熱議話題。

李多熙減肥方法：低油少鹽與優質蛋白質的組合

李多熙的減肥秘訣首重飲食規劃，她長期堅持以下原則：

清淡與粗糧：遵循低油少鹽、粗糧、蔬菜的原則。晚餐通常選擇少量粗糧（糙米、燕麥、地瓜等）搭配優質蛋白質。

晚餐組合範例：一小碗雜糧飯、一塊清蒸魚（或雞胸肉、豆腐、蝦仁）、一份新鮮涼拌蔬菜（綠葉菜或菌菇類）。

李多熙減肥方法：吃飽散步 20 分鐘

為了提高熱量消耗，李多熙養成了「絕不馬上坐下」的習慣，以及吃完飯會散步 20 分鐘。另外工作忙碌沒有時間到健身房時，她就會利用家中瑜珈墊進行肌力訓練或高強度間歇性運動（HIIT），隨時隨地啟動燃脂模式。

李多熙減肥方法：空中瑜珈雕塑「韓國第一美腿」

李多熙那雙絕美大長腿的關鍵在於空中瑜珈，空中瑜珈比一般瑜珈更能訓練到深層肌肉，許多動作需要強大的核心力量。透過伸展與肌力訓練，能幫助大腿兩側緊實並提高臀線，讓原本就修長的腿部比例看起來更加逆天。

李多熙減肥方法：體重增加後的及時止損

擁有高度危機意識的她，一旦察覺身體變化會立即採取行動，只要發現體重變重或感覺變胖，隔天會馬上控制飲食，例如少吃一點、禁食晚餐或暫停澱粉攝取，直到恢復理想狀態。平時也會透過跑步機進行健身或熱身，長時間的跑步能有效減脂，也是她沉澱心靈的好時機。

