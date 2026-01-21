Netflix 宣布與 MAPPA 達成策略夥伴關係 未來原創動畫將以獨家形式放送

（合成圖片來源：Netflix Logo / MAPPA 作品及 Logo ）



知名串流平台 Netflix 今（21）日與製作《進擊的巨人》、《咒術迴戰》等知名作品的日本動畫公司 MAPPA 宣布達成策略夥伴關係，雙方將共同以「打造世界級動畫」為目標，並在創意開發、企劃到周邊商品策略等多階段緊密合作。日後 Netflix 將獨家放映 MAPPA 所有的原創動畫。

左為 Netflix 日本區內容副總裁坂本佳太、右為 MAPPA 總裁兼執行長大塚學（圖片來源：Netflix）

MAPPA 總裁兼執行長大塚學表示：「我們過去曾與 Netflix 在多個項目上合作過，但此次深化合作是基於 MAPPA 作為一家獨立工作室的核心理念——無論在創作還是商業運營方面。日本動畫工作室必須積極主動地主導每一個環節，從了解全球觀眾需求、開發項目，到觸達觀眾、拓展相關業務。MAPPA 將持續深化與 Netflix 的合作，朝向長期、雙贏的夥伴關係邁進。」

Netflix 日本區內容副總裁坂本佳太加多回應：「MAPPA 是一家卓越的動畫工作室，他們不斷挑戰自我，創造出前所未有的作品形式。在Netflix，我們也同樣珍視創作者的熱情和奉獻。我們希望能進一步拓展動畫的可能性，並將更多全新作品與驚喜帶給全球粉絲。」

Netflix 過去已將多部具代表性的 MAPPA 作品帶向全球，包括《亂馬½》與《狂賭之淵 Twin》。在此次深化合作之下，多項全新動畫企劃目前已進入規劃與製作階段。未來，Netflix 將與 MAPPA 攜手，把更多來自日本的原創動畫推向世界，拓展創作者之間的合作機會，並共同開拓動畫表現形式的全新疆界。