Netflix《怪奇物語》完結後，一篇看懂冒險核心的桌遊《龍與地下城》為什麼值得入坑？

還記得 2016 年夏天，我們第一次看到麥克、威爾、達斯汀和路卡斯躲在那個昏暗的地下室，為了對抗魔神「狄摩高根」（Demogorgon），為了到底是要丟火球還是保護咒，而吵到臉紅脖子粗嗎？那時候的他們，手裡握著鉛筆，各自盯著厚厚遊戲角色本，拿著角色小模型在桌上地圖玩上十個小時也不厭倦。誰能想到，那一場經典桌遊《龍與地下城》（Dungeons & Dragons，簡稱 D&D）跑團，竟然預言了未來十年的生死大戰？現在帶你從遊戲規則的角度，拆解這部劇到底憑什麼必需看，以及為什麼你也該玩。

廣告 廣告









當「跑團」變成現實：《龍與地下城》與《怪奇物語》的貫串血脈

為什麼這群80年代霍金斯鎮小屁孩會設定對《龍與地下城》（Dungeons & Dragons，以下簡稱：D&D）暈爛？正因這部劇最狂的地方，就在於把這款1970年代發明的「桌上角色扮演遊戲」（TRPG）直接變成整個劇情骨架。

看完你會發現，劇情根本是「遊戲化」設定而成，編劇杜夫兄弟根本就是最高階的城主（DM）。每一季反派大魔王，都是按照 D&D 的等級安排，像第一季的魔神「狄摩高根」只是「遭遇戰」，第二季的奪心魔是「區域型 BOSS」，而到了第五季，那個長得像被火燒過的臘肉、實際上是神級巫妖的威可那（Vecna），則是 D&D 宇宙中最惡名昭彰的神祇級反派，不管是「威可那法眼」、「威可那魔手」，以及由威可那所著的「穢暗之書」都是傳說等級的神器，雖然肉身是由37歲英國帥氣男星傑米坎貝爾鮑爾（Jamie Campbell Bower）飾演，變身一出場還是讓伊萊雯真正嚇壞了。









《龍與地下城》文化影響與官方聯名週邊商品賣翻天

雖說過往很常有不明白 D&D 魅力的網友，會覺得是「宅宅專屬」，甚至劇中最後，連荷莉朋友也這麼認為，但《怪奇物語》直接把 D&D 推向「全球酷文化」。現在，你走在街上，會看到有人穿著 Hellfire Club（地獄火俱樂部）T-shirt 的人，那可不是邊緣宅，那可是「高級玩家」。美國玩具大廠孩之寶與 Netflix 甚至推出一系列「怪奇物語限定版 D&D 套裝」，讓你可以直接在桌上體驗被大眼怪追擊的快感，更別提一推出就熱賣的「地獄火俱樂部禮盒組」、「CASIO 聯名手錶」、「Lego 聯名組」。





《龍與地下城》為什麼值得入坑？

遊戲主要由一名地下城主（Dungeon Master，簡稱 DM）與數名玩家（Players）組成，透過骰子決定遊戲。要使用二十面骰（d20）來決定行動成敗（如攻擊是否命中、是否能避開陷阱），所以你可以看到第一季威爾一擲出，大家拼命找骰子。

D&D最神的地方，在於無限自由度與史詩級遊戲（有美國玩家可是一玩持續四十年)。它可以是實體桌遊 (依D&D官方設定的故事戰役），也可以是心靈劇場 (故事全憑想像進行)，所以 D&D 沒有一定要怎麼樣的遊戲說明，規則只有一條：「只要你敢想像，世界任你編，骰子讓你成神，也能讓你墜入地獄深淵。」









《龍與地下城》五個入坑理由：

《龍與地下城》入坑理由1｜創造另一個「不被定義」的自己

在現實世界不管是沒人愛社畜，或是默默無名路人甲，但在 D&D 裡，你轉眼就可以是一個人人敬畏的聖騎士或擁有魔法的精靈。而這一切都來自於你手中自創的角色卡，也就是你在《怪奇物語》第一季裡，看到麥克、威爾、達斯汀和路卡斯各自面前那厚厚的角色本，每個玩家負責創造並記錄自己角色的各項數值（如當前血量（HP）、護甲等級（AC）、主動性（Initiative））與背景故事。用力量、敏捷、憲政、智力、睿智、魅力這六大屬性，定義你的強度與弱點。如果你想要創一個外表看起來很廢，但跟路卡斯的妹妹艾瑞卡一樣毒舌，而且其實身上藏了二十把匕首的女盜賊也是絕對可以的。





《龍與地下城》入坑理由2｜二十面骰一離手，機會命運你決定

遊戲的一切劇情走向與攻防，「擲骰」是最大關鍵。遇到魔神，被打了一下要扣多少血？不是城主說了算，而是由擲出二十面骰的你決定，舉例來說，當城主 說：「那隻魔神揮動牠像蓮花一樣炸裂的嘴，朝你快咬過來！如果你沒擲出超過牠的數字，你就會失去 11 點 HP。」玩家：「噢！我只剩 2 滴血⋯⋯快救我！」 在第五季中，這種命懸一線的感覺被放到了最大。當主角們在對抗威可那時，那種「只要下一發沒中，就可能團滅」的緊張感，就是 D&D 的精髓。









《龍與地下城》入坑理由3｜多元職業選擇

《怪奇物語》主角群分工，其實就與 D&D 組隊方式非常神似。當然官方還是有一些角色設定選項，如野蠻人、戰士、武僧、聖騎士、術士、法師、精靈、巨人⋯⋯等，如劇中麥克可以是「聖騎士」，當隊伍的領導者；威爾是「智者」，負責感應黑暗；達斯汀則是「吟遊詩人」，用吟唱幫夥伴打氣。甚至影響與威可那的最終戰，第五季最終大結局中，主創達菲兄弟提到，最後的決戰深受 D&D 改編遊戲 《柏德之門 3》 的影響，強調整個小隊必須齊心協力、發揮各自技能才能擊敗最後的大魔王，所以才可以看到火焰槍、彈弓、魔法、信號槍齊發。不管你是跟閨妹還是跟兄弟組隊，這也是 D&D 跑團的魅力之一。





《龍與地下城》入坑理由4｜角色死掉不是結束，是隱藏支線的開始

很多人在玩 D&D 時死掉，在考慮該復活還是重刷？其實在 D&D 裡，死亡只是另一個冒險的開始。如城主透過死亡事件，請玩家進「冥界任務」，讓活著的隊友前往死後世界把靈魂帶回來，而玩家也可以進行「死亡救贖擲骰」（Death Saving Throws），只要擲出三次成功，你就能活過來。這完美對應了第五季中，麥克絲處於「彌留狀態」的驚悚解析。如果真的掛了？沒關係，你可以像艾迪為了救達斯汀而成為傳奇，或者創一個更強的角色重新加入隊伍，重生繼續史詩故事。





《龍與地下城》入坑理由5｜大魔王永遠都有無限可能，而城主就是故事的神

D&D 最過癮的地方在於，大魔王不一定要照劇本走，這就是為什麼《怪奇物語》每一季都能給你驚喜，因為編劇本身就是一個「超會加戲」的城主，你以為幹掉威可那就結束了吧？但還是可以在遊戲中隨時修改劇本讓『進化奪心魔二合一』成為「真正」幕後大魔王。





第五季最終章 與《龍與地下城》的首尾神回扣

在《怪奇物語》最終完結篇中，有一個場景絕對讓 D&D 粉絲集體淚崩。就是當所有主角重新回到威爾家的地下室，牆上掛著當年的 D&D 插畫，這次甚至多了一位女玩家 Max，而模型已經不再陽春，連城堡都有，依舊熱情不減玩遊戲，即使遇上擁有超強攻擊力的史特拉馮吸血鬼公爵，讓他們還是能從絕處逢生，召換法師而反敗為勝。

而主角們在最後的戰役中，靠的不是開外掛的超能力，而是 D&D 精神中最核心的「協力作戰」。當伊萊雯在和威可那最終一對一單挑時，就在快撐不住時，正是靠著麥克、威爾、達斯汀、路卡斯、史帝夫、喬納森、南西和羅賓這群戰友們的策略神救援，才讓小伊能用最後一擊，如同在 D&D 遊戲中擲出了攻擊翻倍、重擊命中的「自然20點（Natural 20）」，這不只是一場人魔上下世界大戰，這是一場關於「我們如何一起走過黑暗」的成人禮。





2026年「D&D」AI 輔助與實體模型再進化

從1974年進展到現在，D&D 已經進化到「One D&D」時代。玩的時候，桌面上不再只是幾張筆記紙，而是有上色精緻的桌上模型（Miniatures），甚至可以透過 AR 看到龍在桌上誇張噴火攻擊，也可以跟全球各地玩家一起在網路上「跑團」，但最經典的，依然是像麥克他們那樣，幾個人聚在地下室，喝著可樂，吃著披薩，用想像力構築出整個遊戲宇宙。

《怪奇物語》雖然完結，那種帶點80年代復古以及團隊戰鬥感氛圍，正是 D&D 最迷人的地方。第五季完結篇現正熱播中，還没追趕快補完！也別忘找幾個好朋友，開啟屬於你們自己的 D&D 冒險吧！準備好了嗎？你的冒險，現在才要開始！













延伸閱讀

《今天開始是人類》分集劇情 叛逆九尾狐金惠奫，幫人類達成願望賺暴利，攪亂羅門的人生，共譜人狐浪漫史

《愛情怎麼翻譯？》好看嗎？6點評價：金宣虎與高允貞「我喜歡你，全世界知道也無妨！」多拉美這角色意外有趣



【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】