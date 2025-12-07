Netflix《怪奇物語》最終章限定店席捲原宿 沉浸式「顛倒世界」體驗吸大量旅客

Netflix全球人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）在台灣與日本擁有龐大粉絲。配合最終章上線，東京原宿V.A.自11月27日至12月28日推期間限定企劃「STRANGER THINGS HOUSE」，以劇中場景打造沉浸式體驗，吸引大量影迷與外國觀光客排隊造訪，成為今年冬季原宿話題最高的景點之一。



整層空間以影集世界觀重新打造，帶來粉絲可親身走入 Hawkins 的沉浸式企劃。主展區「THE BYERS HOUSE」完整重現影集初期最具象徵性的場景：燈串沿著牆面延伸，底下排列手寫字母，搭配舊式木質家具與昏黃光線，重現母親 Joyce 與兒子 Will 嘗試聯繫的經典畫面。展間動線延伸至多個主題角落，包括角色剪影牆、劇照展示、怪物視覺造型區、80 年代霓虹風格的字樣與象徵符號構成的拍照牆，以亮色塊、強反差燈光及復古構圖呈現影集中多個章節的重要意象，使整體空間如同將影集濃縮成可漫步的沉浸式場景。

東京原宿V.A.自11月27日至12月28日推期間限定企劃「STRANGER THINGS HOUSE」。（黃信維攝）

商品區一次集結 V.A. 為本次活動開發的限定周邊、原創款式與多位藝術家的合作系列，包含河村康輔的拼貼風格設計、ARUMANA參與繪製的主題T-shirt 等，並陳列多款跨品牌合作商品，如 BEDWIN & THE HEARTBREAKERS、BerBerJin選品的復古 T-shirt 與改造服飾，以及 BIALETTI、CASIO CLASSIC、CONVERSE、MARUHIRO、PALLADIUM 等品牌推出的聯名款式。整體展示空間以影集視覺為主調，呈現印有影集LOGO、角色名句或代表性圖像的T-shirt、長袖上衣、連帽外套、毛毯、托特包與貼紙組等多元商品，也包括以拼貼手法重新詮釋影集符號的合作系列、融入Vecna或001等角色元素的服裝款式。

東京原宿V.A.自11月27日至12月28日推期間限定企劃「STRANGER THINGS HOUSE」。（黃信維攝）

餐飲區也以劇中店家與象徵畫面為靈感，推出披薩、主題甜點與飲品。巧克力聖代、以角色色調構成的飲品、上下顛倒意象呈現的草莓巧克力飲，以及與BLUE SEAL合作的奶香濃郁冰淇淋等，都成為影迷手持拍照的熱門選擇。許多訪客一邊享用餐點、一邊與經典場景合照。



平日平均需等待 30 至 40 分鐘；週末與假日則常延長至 2 至 3 小時，最長曾排至附近十字路口。現場可見大量外國遊客，其中包含不少台灣旅客趁年底到東京旅行時順道造訪。12 月耶誕燈飾點亮後，限定店周邊在夜間更形成流動且密集的拍照動線。影集《怪奇物語》以1980年代美國小鎮為背景，一名男孩離奇失蹤後，朋友與家人在追查真相的過程中捲入祕密實驗與超自然力量。影集以青春、懸疑、科幻等元素交織而成，建立具有強烈辨識度的「顛倒世界」世界觀，使其成為 Netflix 最具代表性的原創作品之一。

今年稍早Netflix 也在日本舉行平台「10 週年紀念活動」，於澀谷展出十年間在日本市場推出的原創作品、角色視覺與互動內容，回顧平台在日本發展的軌跡與影響力，該活動吸引大量粉絲到場，使 Netflix 成為少數能在日本推出大型體驗式活動的串流平台。Netflix 近期也宣布計畫收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery），目前正在進入監管審查程序。由於此併購案涵蓋電影、電視、動畫等大型內容庫，因此在全球影視產業引發高度關注。

