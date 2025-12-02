Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響

Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。官方宣稱此舉是為了「改善體驗」，並建議用戶改變習慣，轉用電視或串流裝置配套的遙控器進行操作。但實際情況是，有不少使用者都偏好在介面更直覺的手機螢幕上選片及控制播放。單純從便利性上來說，這次更動實在難言「改善」，給外界的感覺更多是 Netflix 只是想把開發資源集中到別的地方。

不過也有例外的情況，根據官方支援頁面中的說明，舊款 Chromecast 和內建有 Google Cast 功能的電視都會保留手機投放選項。但前提是你必須訂閱無廣告計畫，終究是存在一道門檻呢。

