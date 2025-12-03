Netflix 悄悄關閉手機投放功能！官方證實數種有遙控器的裝置都不支援投放了
想要在電視上欣賞 Netflix 影片，不少人的習慣是使用手機的 Netflix App 投放到家中大螢幕上，但是根據外媒與 Reddit 的消息，Netflix 公司悄悄地進行調整，關閉手機投放影片到電視的功能，甚至在 Netflix App 上找不到投放按鈕，就算是支援 Google TV 的 Chromecast 與 Google TV Streamer 也無法使用手機投放影片功能。
Netflix 客服：為了提升體驗，有遙控器就不能 Cast
這件事情一開始是 Reddit 使用者 techie1980 在 Chromecast 討論版抱怨，他發現 Netflix 似乎從 11 月 10 日開始，針對無廣告訂閱方案取消 Chromecast 投放功能，而且沒有任何事前通知。
另一位遇到相同問題的 Reddit 帳號 freetherabbit 表示，自己向客服反映後，客服回覆表示：「如果裝置本身有遙控器，就不能用手機投放。」，Netflix 客服還補充說明，這項調整是為了「改善使用體驗」。
但從社群上的反應來看，多數受影響的使用者並不買帳，認為 Netflix 是在降低便利性，逼大家使用電視介面操作。
哪些裝置還能 Cast？答案只有支援舊版 Chromecast
針對這次調整，Netflix 官方雖然沒有正式說明，但官網說明中心已經更新了「在 Netflix App 上找不到投放按鈕」的網頁。
根據 Netflix 最新更新的說明網頁，目前只剩下兩種裝置仍然可以繼續使用投放功能：
舊款、沒有遙控器的 Chromecast
原生支援 Google Cast 的部分電視
Netflix 還指出，這些舊款裝置上的投放功能紙支援價格較高的無廣告方案，如果是使用含廣告方案，就無法把 Netflix 投放或鏡像輸出到電視上。
簡單來說，只要你的電視或串流裝置有附遙控器，就不能再使用手機投放 Netflix，而且無論你是廣告方案還是無廣告方案，全部一視同仁。
對經常用手機投放 Netflix 的用戶來說，這波調整的影響程度很大，也代表電視用戶未來想要繼續看 Netflix 影片，只能回到最傳統的方式，拿起電視或 Google TV 的遙控器操作開啟 Netflix App 才能欣賞。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：MacRumors、Android Authority
