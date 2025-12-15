Netflix 承諾保留華納兄弟院線發行模式！但明年大片《納尼亞》續集僅在 IMAX 影院獨

《納尼亞傳奇：獅子·女巫·魔衣櫥》

1.Netflix承諾尊重華納院線模式，完成收購後電影仍將正常上映。

2.葛莉塔潔薇執導《納尼亞》續集採IMAX獨家28天放映，再聖誕節登上Netflix。

3.《Kpop獵魔女團》爆紅全球，被《時代》雜誌評選為年度文化突破作品。

【文／克里斯蒂】面對全球影業震盪，Netflix 近期以逾800億美元收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的消息震撼全好萊塢。就在派拉蒙（Paramount）提出惡意競標、局勢更加撲朔迷離之際，Netflix 兩位共同執行長泰德薩蘭多斯 （Ted Sarandos）與格雷格彼特斯（Greg Peters）罕見公開回應市場疑慮，強調「華納兄弟電影的院線發行模式不會被破壞」。

(Photo by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images)

Netflix 表示：「我們收購的是完整的電影製作與院線發行體系，我們會尊重並延續它。」此話等同向好萊塢影院龍頭、產業從業者與創作者吃下定心丸。Netflix 過往習慣將電影短暫上映一至兩週即可上架串流，這次承諾維持華納既有的院線窗口制度，意味著未來像是《超人》、《凶器》、《罪人》等華納大片仍將走傳統上映路線。

(Photo by Stefania D'Alessandro/WireImage)

不過在「維持華納模式」之外，Netflix 自家最大電影計畫卻走向截然不同的策略——《Barbie芭比》導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的《納尼亞傳奇：魔法師的外甥》（The Chronicles of Narnia: The Magician’s Nephew）確定將於 2026 年 11 月感恩節檔期，在全球超過 1000 家 IMAX 影院進行「為期28天的IMAX專屬放映」，之後才會在 12 月 25 日於 Netflix 全球上架。這是 Netflix 首次大規模採用院線 IMAX 首映策略，也是 IMAX CEO 理查德蓋爾方德 (Richard L. Gelfond) 罕見提前為一部未上映電影大力背書。他甚至豪語：「這部電影將改變世界！它會成為一場文化事件。」足見外界對潔薇版本《納尼亞》的期待值之高。

《納尼亞傳奇：獅子·女巫·魔衣櫥》

《魔法師的外甥》由《Barbie芭比》金獎團隊打造，並啟動全新系列宇宙。拍攝地遍布倫敦與英格蘭北部，卡司包括艾瑪麥基（Emma Mackey）、凱莉墨里根（Carey Mulligan）、丹尼爾克雷格（Daniel Craig）與傳奇影后梅莉史翠普（Meryl Streep）參演。故事被確認不沿用原著 1900 年的背景，而改為 1955 年的英國戰後場景，宛如「時代重塑版的奇幻史詩」。潔薇坦言拍攝壓力極大，因她從小崇拜納尼亞，「拍這部片讓我感到敬畏，但也值得害怕」。

《Kpop獵魔女團》劇照

與此同時，Netflix 近期也因另一部原創動畫片《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）橫掃全球而聲勢大漲。該片上映後隨即刷新 Netflix 史上最受觀看的原創電影紀錄，甚至超越原本Netflix歷代冠軍《紅色通緝令》。不僅在知名影評網《爛番茄》影評人評分高達 96%、觀眾分數更爆表至 99%，連原聲帶都霸榜 Billboard 排行，多首歌曲成為 TikTok 舞蹈與翻唱熱潮。《Kpop 獵魔女團》後續推出院線卡拉 OK 版本，更在全球獲得 2460 萬美元票房，成為真正跨界文化現象。日前《時代》雜誌正式將其封為「年度文化突破獎」，肯定其在多媒體敘事、音樂文化與族群跨界上的歷史性成就。

