Netflix、派拉蒙搶親大戰 川普劍指華納旗下CNN「賣掉它」

影音串流平台Netflix（網飛）與美國影業龍頭派拉蒙為併購華納兄弟公司掀起搶親大戰，美國總統川普週三（12/10）喊話，指華納兄弟旗下的美國有線電視新聞網（CNN）應該被納入交易案或是單獨出售，並再次批評CNN散播「毒藥」和「謊言」。

「CNN應該被賣掉」，川普（Donald Trump）在白宮向媒體批評經營CNN的人「可恥」，聲稱該新聞網散播「毒藥」和「謊言」，強調他不希望CNN現任高層繼續掌權，並指目前已有多家「優質企業」參與競標。

路透社指出，川普長期公開抨擊CNN，經常指稱該媒體散播「假新聞」，並指責報導對他懷有偏見。他曾形容CNN是「業界最差勁的媒體之一」，更嘲諷其收視率「低到根本不值一提，無關緊要」。

Netflix上週宣布與華納兄弟探索公司（WBD）的董事會達成協議，將以720億美元價碼收購該公司的電視電影以及網路串流業務後，派拉蒙日舞集團（Paramount Skydance）於週一發起敵意收購，表示將以全現金的方式進行收購。

Netflix打算收購華納兄弟的資產包含HBO，但華納兄弟旗下的CNN、TNT及TBS等有線電視頻道並不在其中，預計在收購前將把上述電視頻道拆分為獨立實體。派拉蒙則強調，保持華納兄弟探索公司完整才是對股東最好的安排，未來將把CNN與哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞網進行整合。

值得一提的是，派拉蒙執行長大衛．艾里森（David Ellison）的父親，正是與川普關係密切的軟體巨頭甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison），派拉蒙的這筆交易案也得到川普女婿庫許納（Charles Kushner）創立的私募基金Affinity Partners等投資方出資。

《華爾街日報》稍早引述知情人士透露，大衛．艾里森近期「向川普政府官員保證，若他收購華納兄弟，將對CNN進行全面改革」。CNN亦獲悉，白宮顧問長期以來一直在揣測誰會收購華納兄弟，且川普已表示，他將支持CNN進行高層換血。

華爾街對川普的影響力可能使交易案向派拉蒙傾斜表示擔憂。川普週一告訴記者，他不曾與庫許納討論華納兄弟事宜，並強調Netflix與派拉蒙「都不是我的朋友」。此前，他曾表示將參與Netflix收購華納兄弟的審查過程，但這些交易案通常是由獨立監管機構進行審查。

