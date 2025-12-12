Netflix、派拉蒙收購大戰 川普跳出來攪局！點名CNN一定要處理

國際中心／倪譽瑋報導

面對Netflix、派拉蒙的收購大戰，川普喊出無論誰買下，華納兄弟探索旗下的《CNN》都必須改革或賣掉。（圖／翻攝自The White House）

Netflix與派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance）在收購華納兄弟探索的議題槓上，外媒引述消息人士說法，美國總統川普曾私下告訴盟友，華納兄弟探索旗下的《CNN》必須在這次收購案中一併處理，如今川普公開表示，他覺得無論誰買下，《CNN》一定要賣掉或「換掉腐敗的領導層」，部分市場人士擔憂，川普的介入恐讓收購案添增極大變數。

Netflix擬收購華納兄弟探索 派拉蒙發動敵意併購

廣告 廣告

綜合《華爾街日報》等外媒報導，日前Netflix宣布以約720億美元，收購華納兄弟探索旗下電影、HBO與HBO Max等業務，未包括探索頻道與《CNN》等有線頻道，原本以為收購計畫順利，結果派拉蒙跳出來以779億美元發起「敵意併購」，它的交易方案是「買下全數業務。」

針對Netflix與派拉蒙的收購大戰，川普10日在白宮受訪時表示，無論哪家公司收購華納兄弟探索，「我覺得《CNN》一定要賣掉，任何交易都必須保證《CNN》在裡面」，川普更痛批目前《CNN》的經營者，不是腐敗就是無能「我不認為現在經營那家公司（CNN）的人應繼續待下去」。

川普介入收購戰：任何交易都要處理《CNN》

《華爾街日報》引述知情人士說法，川普過去幾天多次私底下告訴盟友，即使Netflix最終真的買下，《CNN》也應該賣掉或領導階層換新；而派拉蒙執行長艾利森（David Ellison）曾親訪華府，向川普承諾買下華納兄弟探索後，就會大幅改革《CNN》。

原先的方案，如果Netflix收購成功，華納兄弟探索將會把《CNN》及其他有線電視網絡，拆分成一家名為Discovery Global的獨立上市公司。如今川普介入，喊出《CNN》必須賣掉，目前尚不清楚《CNN》如何納入Netflix的交易，部分市場人士提出擔憂，川普的影響力可能讓收購案傾向派拉蒙。

更多三立新聞網報導

中日對立無解？陸學者示警：和「甲午戰爭」前非常相似

台灣海峽突現「黑色巨牆」 眾人驚：中國被隔開了

曾喊不會倒！台北大安精華區爛尾樓「今整棟法拍」驚見2戶苦主

134萬機車車主注意！沒做「這事」恐罰3000 小心被註銷牌照

