Netflix 砸下「720 億美元」收購華納兄弟探索！串流版圖迎來擴張
火報記者 陳銳/報導
Netflix（NFLX.O）宣布以 720 億美元收購華納兄弟探索（WBD.O）的電視、電影製片廠與串流媒體部門，並正式取得華納兄弟影業近百年累積的核心內容資產。
該交易經歷數週競爭後拍板定案，Netflix 的出價最終超越原先被視為領先者的 Paramount Skydance（PSKY.O）。消息公布後，華納兄弟探索股價上漲 3.2%，Netflix 則小幅下跌約 0.2%。
Netflix 聯合執行長薩蘭多斯在與投資者的談話中表示，公司多年以來以自製內容為主，但華納兄弟探索所擁有的內容庫，是少數能與其全球規模相匹配的標的，因此促成這次收購。他指出，雙方結合後將可在全球市場建立更完整的內容與發行網絡。透過這筆收購，Netflix 將取得華納兄弟影業旗下的主要影視作品，包括《權力的遊戲》、《哈利波特》系列，以及 DC 漫畫宇宙的多項 IP，涵蓋蝙蝠俠、超人等核心角色。
外界普遍預期，這項交易未來將在美國與歐洲面臨高度反壟斷審查。原因在於 Netflix 將同步取得 HBO Max 的控制權，而該服務目前擁有近 1.3 億全球訂閱用戶。多位美國國會議員及產業團體已經表達擔憂，認為此案可能會使串流媒體市場更加集中。
依照協議內容，華納兄弟探索股東每股將獲得 23.25 美元現金與約 4.50 美元的 Netflix 股票，總估值達每股 27.75 美元，共計 720 億美元。包含債務在內，整體估值約為 827 億美元。雙方預計在華納兄弟探索完成其全球網路部門的分拆後，於 2026 年第三季完成交易。
分析師指出，這項收購對 Netflix 來說具有長期結構性意義，可減少對外部工作室的內容採購依賴，並有助強化其在遊戲、衍生娛樂產品等領域的發展，華納兄弟旗下的《霍格華茲的傳承》等遊戲曾創下十億美元以上的收入。Netflix 表示，預估此案在整合作業完成後第三年，每年可節省 20 億至 30 億美元營運成本。公司也重申，將把更完整的內容庫帶入訂閱服務，並創造更多原創作品與全球市場合作機會。
