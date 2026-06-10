Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
【文 / 黑色馬卡龍】Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）改編自韓國網漫，劇中每集都有超失控的校園霸凌行為發生、令觀眾看了氣得牙癢癢！幸好有金武烈以「教權局」督察介入、強力遏止學校亂象繼續發展！本文整理全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
《鐵拳教育》Ep1、以「拖把頭」描繪經典權勢霸凌樣貌
《鐵拳教育》第一集，劇中霸凌者「俊亨」的背後靠山是他的爸爸劉光弼（류광필，宋英奎飾），劉光弼作為總統候選人，沒人敢得罪。故事從受害者朴大錫跳樓輕生後展開：朴大錫過往因為看不下去俊亨欺凌老師和學生而站出來，想不到卻被俊亨盯上，不但集中火力惡整大錫、讓大錫與「前任邊緣王」金庚閔交接，還導致朴大錫家庭破碎，最後朴大錫才會踏上絕路。
以上其實都是很經典的權勢霸凌情節，或許常常看韓劇的觀眾已經看膩了這類霸凌戲，所以《鐵拳教育》就以 1.5 倍敘事方式帶過。但為了讓觀眾留下印象，還是有設計「拖把接力棒」、並用拖把頭充當假髮戴在被霸凌者身上作為第一集最具有畫面標誌性的視覺名場面。
當然，俊亨對同學所做的一切霸凌過程，最後都會有「教權局」督察羅華振（金武烈飾）加倍奉回、以其人之道還治其人之身！
《鐵拳教育》Ep2、黑道暴力侵入校園，同學充當「被揍測量器」！
在一間充滿不良少年的「九雲高中」裡，受害者金亨柱因為戰鬥力太弱，為了和同學好好相處，只好擔任起「測量器」的工作，透過挨揍來為同學偵測「拳力值」。加上因為學校太亂，不良少年們忙著證明自己而每天打打殺殺，連上課時間也都被影響，無法好好上課。即便如此，金亨柱並沒有同流合污，還是努力在亂七八糟的校園中找尋自己的和平處世之道。
而當教權局介入、鎮壓住還只是混混的小弟之後，小弟就找大哥進到校園，企圖透過暴力來威嚇師長。當然羅華振也不是省油的燈，不論是一個黑道大哥、還是一群黑道大哥，他都能收拾乾淨，並且要不良同學們對亨柱道歉。當善良的亨柱嘴巴說著「沒關係」後，羅華振溫柔問道：「亨柱啊，真的沒關係嗎？」亨柱才把過往所受過的委屈一併哭出來！
後來，亨柱還跟不良少年同學們變成好朋友，大家在學期間終於好好和平相處。
《鐵拳教育》Ep3、光靠學生證詞就逼死學校老師？！
擁有 60 萬粉絲的網紅高中生韓芮梨，因不滿老師在課堂上中斷直播，竟故意設局讓「口香糖黏上頭髮」，並要求老師幫忙剪掉，藉此栽贓陷害。男班導企圖在中間調解，想不到卻被「鎖定出征」，韓芮梨咬定自己被班導性騷，最後班導不但丟了工作、還因受不了輿論壓力而輕生。
「剪輯惡意影片」只是韓芮梨的初階手段。後來，女老師接任班導職務，只要看到學生拿起手機就心生恐懼！直到秦基周所飾演的教權局女督察任含琳進場、大刀闊斧收起大家的手機，老師才能喘息並好好上課。
事實上，男班導在一開始就有提到韓芮梨的國中表現優異，是好學生。這其實是本劇的伏筆：韓芮梨之所以會仇視教師，全都是因為她曾經也被老師惡意對待過，以至於心理已經扭曲（詳細劇情發生在第四集）。
《鐵拳教育》Ep4、名師佯裝為「被害者」陷害學生喪失考試權
名校「築明外語高中」內，一名男同學因故毆打老師。在教權局介入之後，才慢慢查明原來毆打「名師千相烈」的男同學是全校榜首，卻被老師搞到家教離開、父母生意做不下去而教不出補習費的窘境。原來是名師為了保障自己私相授受的學生「鄭秀正」與家長的成績利益，而想踢除掉眼前這位真正會讀書考試的孩子！
這位「名師」當初就是第三集韓芮梨的老師。他也是利用同樣手法，把校排名第一的韓芮梨搞掉，使之不能考試，只為把鄭秀正送進名校「築明外語高中」取代掉韓芮梨！
《鐵拳教育》Ep5、恐龍家長極端操控小學老師！
玄中小學三年級班導崔智善的媽媽，因看到女兒有輕生念頭而向教權局求助。原來，崔智善老師被恐龍家長「宇振媽媽」纏上，拿到老師手機號碼之外、還掌握了她住處和交友情況，平時不但會批評老師私生活與在社群上的貼文，還會對老師使出無止境的言語侮辱與情緒勒索，害崔智善漸漸喪失教學熱忱、並且罹患憂鬱症。
教權局的處置方式，是先讓崔智善留職停薪，由督察羅華振代課小學老師，想不到卻是他史上最累的工作經驗，連對付黑道都沒那麼累！不過羅華振處理宇振媽媽的方式，就是「加倍奉還」，讓宇振媽媽感受到不勝其擾！其實整個事件的最根本根源，是宇振有一個會家暴的爸爸，而全家都怕爸爸生氣，媽媽則是會把氣出在學校師長身上，就這樣惡性循環下去！
這次，教權局不會讓學校息事寧人，也不讓老師忍氣吞聲，就是要叫醒恐龍家長「別再鬧」！
《鐵拳教育》Ep6、觸法少年持免死金牌犯罪荼毒大人與社會！
因韓國有《少年法》保護 14 歲以下惡童免受刑法，利用此法的「觸法少年」就像是拿到免死金牌一樣，竟然「盡情犯罪」！包括在校外偷車、或在校內販毒與霸凌同學，無所不用其極，簡直爽翻！
本集最嚴重的受害者是女同學允珍。一開始主犯者閔智雄將毒品包裝為「減肥藥」誘騙女同學允珍上癮，之後就開始操控她幫忙販毒，業績不達標就會受罰。允珍曾經舉報過同學，舉報也沒用，後來只會被欺負得更慘！
面對到「觸法少年」，教權局祭出大絕：就是把閔智雄一群人都關進監獄裡，避免他們未來繼續犯罪荼毒大人與社會。有人認為這一集的劇情是參考了真實韓國社會的「大田案觸法少年案」。現實中觸法少年當然沒有進到成人監獄也沒留下刑事前科，僅被送往少年院進行矯正教育作「輔導與感化」，但《鐵拳教育》當然不會這樣拍！
《鐵拳教育》Ep7、賭博詐騙集團滲入校園吸收學生客戶
《鐵拳教育》第七集當中，賭博詐騙集團滲入校園，方式是透過同學引介來吸收學生客戶，誘騙他們迷上賭博遊戲並施以小惠，讓孩子們體驗到「有機會暴富」的爽感因而沈迷。接著再設計讓學生積欠賭金，逼父母幫忙還債。而家裡沒錢的，就會被抓去關在詐騙集團電腦室裡幫忙工作。不少「離家出走」的少年男女其實都是因為這樣而「被失蹤」。
最後，教權局當然是成功襲擊詐騙集團大本營、救回了失蹤孩子。這一集也是用力呼籲年輕人不要輕易陷入線上博弈遊戲的一集。
《鐵拳教育》Ep8、父母為了孩子升學而餵毒？！
《鐵拳教育》第八集可以說是最充滿執念的一集。戲裡，賢民媽媽為了提升優等生兒子賢明的成績，不惜求助於各種來路不明的「聰明藥」讓孩子服用，只因網路上有賣藥的人說了一句「我有去年醫學系榜首吃的藥，你要嗎？」賢民媽媽就買來給兒子吃！
不只如此，賢民媽媽還把兒子讀書的門拆掉以便 24 小時監控他讀書狀況，平時更是這種言語情勒包括「我有要你感謝我嗎？我只要你用功讀書！」、「你知道我有多辛苦嗎？」或「你必須讀醫學院！」等話語密集攻擊兒子，也不管兒子身體不舒服，只會要求兒子「為了媽媽再撐一下！」執念爆棚！難怪最後連教權局受不了，羅華振還反嗆媽媽「如果那麼想要上醫學院，那媽媽你就自己去！」和「你不是在為你兒子犧牲，是你兒子在為媽媽做犧牲」！
《鐵拳教育》Ep9、「慣犯」重返校園，用計擾動校園安寧
《鐵拳教育》第九集當中，殺害羅華振未婚妻的學生「趙圭哲」aka「本季大魔王」出獄返回校園。他先是利用自己敏銳的觀察力，向教權局舉報校園張成九被霸凌事件。教權局姑且信之，徹查以後發現果然如此。但與此同時，趙圭哲也同時幫助「霸凌者志浩」，提供策略「你必須先佈局。這世界，只要先投訴就能成為受害者」，幫助霸凌者佯裝成為「被害者」，一度成功讓霸凌者脫罪。
但既然這是一場教權局和趙圭哲的戰爭，趙圭哲當然就會「用好用滿」他手上的棋子，包括推同學墜樓！而這一切，都是為了完成他更可怕的陰謀。
《鐵拳教育》Ep10、輕輕踢爆「學長文化陋習」！
《鐵拳教育》的收尾，就是促成「教權局」成立的根本原因故事緣起。原來趙圭哲之所以殺害羅華振未婚妻崔佳尹（教育部長崔康石之女），就是這位女教師發現趙圭哲販毒，但想要再給孩子一次機會，想不到趙圭哲卻以「愛上老師」之名而殺害對方，但其實只是為了掩蓋自己賣毒罪證。
趙圭哲並同時佈局他在校園販售毒品的「大事業」。羅華振與崔康石在得知一切之後，呼籲全國教師動起來，幫忙搜羅滲透進到校園的毒品、一起找罪證，而曾經被教權局幫助過的師生也全部動起來。最後是在一場校園大混戰之後，才讓事情落幕！
在《鐵拳教育》的結局最後，還拍了一段伏筆，講述體育國家隊的學長霸凌後輩的情節，可以說是觸碰到了韓國由前輩學長文化一路延伸到體壇的陋習批判。以輩份為由來欺壓後輩的霸凌情事，包括不合理的訓練、言語辱罵、毆打和更多處罰，在這一段算是點到即止，但也有拍到位。
《鐵拳教育》透過戲劇性的鋪陳，帶觀眾了解到當代校園的各種問題，著實是一部兼具娛樂性與社會批判性的雙贏韓劇作品。
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