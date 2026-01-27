Netflix「赤手獨攀台北101」增中文配音 網笑翻：好像在看爆笑一籮筐

▲ 圖片翻攝自 Netflix

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰攀登台北101，全程直播引發全球熱烈討論。而 Netflix 上的《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）近期也新增了中文、日文等配音，讓不少網友紛紛表示「好像在看爆笑一籮筐」、「我的眼睛跟我的耳朵在打架」、「完全就是國家地理頻道的既視感」等。

Netflix 上的《赤手獨攀台北101：直播》近日增加了中文配音隨即引發熱烈討論，有網友表示「好像在看爆笑一籮筐」、「我的眼睛跟我的耳朵在打架」、「完全就是國家地理頻道的既視感」、「跟我小孩在NETFLIX 看的卡通節目一樣配音耶！」、「超好笑 下一秒要做美勞的感覺」、「根本喜劇頻道在配」、「其實中配很棒」、「配得很好 完全脫稿 全是情感」、「我覺得很好看耶」等。

但也有網友說「為什麼要配音啦」、「為何不選擇原聲+中文字幕呢？這樣看得懂又能趁機學英文」，對此有人表示「有些小朋友也會看」、「聽原音小孩會一直問他們在說什麼」、「視障如果看不清楚字幕，聲音可以幫忙，多點選項給觀眾是對的」、「一些老年人可能需要中文融入情境」、「還有一種是文化，台灣文化很習慣聽原音配字幕」。

