Netflix《赤手獨攀台北101：直播》定檔1/24 挑戰他至今最驚險的一次

Netflix 今（11）日宣佈《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）直播時間，確認將於台灣時間2026年1月24日於Netflix全球直播。另外，美國影集《降世神通：最後的氣宗》第2季（Avatar: The Last Airbender: Season 2）釋出正式前導預告與首波劇照。

《赤手獨攀台北101：直播》這位《赤手登峰》（Free Solo）攀岩者Alex Honnold親自拆解他將於台灣時間1月24日（美國時間1月23日）挑戰徒手攀登台北101的計畫：從64層樓高的「竹節箱體」結構，到他如何在生命攸關時管理恐懼。

Alex Honnold 將攀爬上台北101外牆——1,667英尺（約508公尺）的玻璃、鋼骨與混凝土——嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上101層。這場挑戰將透過Netflix全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現。

攀登台北101是 Alex Honnold 從奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》中攀爬花崗岩岩壁的轉變，這次挑戰在某些方面更加不可預測。摩天大樓比大多數的陡峭、結構更具有重複性，使用全身肌群的方式也不同，更重要的是，他從未攀登過如此高聳的建築物。

在直播前，Alex Honnold 接受 Netflix Tudum 的訪問，談到他為何選擇台北101、如何在挑戰中調節恐懼，以及如今身為父親、心態更加成熟後，在他心中對於成功的定義為何。

Alex Honnold提到，選擇台北101是因為它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，台北101也是一座獨特且可行攀爬的大樓，許多摩天大樓則不然。此外，因為獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此他必須把握這次的機會參與。

Alex Honnold 認為這次攀登的最高風險是：建築攀登與攀岩壁最大的不同就是沒有「最難的一步」。和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的。某種程度上，它更未知。

Netflix 同步釋出《降世神通：最後的氣宗》第2季正式前導預告與首波劇照，並正式宣佈第2季將於2026年上線。本次的前導預告中，粉絲最愛、同時也是頂尖土元素使的「Toph」的米婭・切赫（Miya Cech）驚喜亮相，正式加入由「安」（高登·科米爾 Gordon Cormier）、「凱塔拉」（琪亞溫緹歐 Kiawentiio）、「蘇卡」（Ian Ousley） 所率領的「Avatar小隊」，更多精彩內容也同步曝光！敬請鎖定Netflix以掌握更多內容。

