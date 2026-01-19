Netflix《轉學來的女生》第三季 Becky接棒演出「娜諾」浴血制服照驚艷曝光！

【看見泰國 VisionThai】等了5年那個遊走校園、引誘罪惡的「禁忌女孩」終於要回來了！Netflix人氣泰劇《轉學來的女生》宣布第三季將在3月7日上線，這次劇中靈魂角色「娜諾 (Nanno)」由泰國人氣GL女神Becky接棒演出，取代原第一、二季主演人，有「泰版富江」之稱的Kitty Chicha，消息一出隨即在社群引發熱議。

新任 "娜諾" 正式亮相！GL明星Becky領銜主演。（來源：เด็กใหม่ FB）

《轉學來的女生》揭露校園陰暗面的「人性照妖鏡」

《轉學來的女生》自2018年首播以來，就以辛辣、諷刺的敘事手段撕開校園生活的虛假面具而爆紅。大膽聚焦校園霸凌、炫富文化及權力黑幕，且多數劇本皆取材自泰國真實發生的社會醜聞。故事圍繞著名叫「娜諾」的轉學生展開，她像是一個行走的人性試驗場，透過精密的誘餌勾發師生潛藏的罪惡，最終施以致命的報復。這種直視人性幽暗、挑戰道德底線的風格，也讓其贏得「泰版黑鏡」的美譽。（延伸看：轉學來的女生18句毒雞湯！）

廣告 廣告

目前官方釋出的劇照，已經讓粉絲期待第三季中Becky飾演的娜諾！（來源：เด็กใหม่ FB）

新版「娜諾」由Becky演出！

泰英混血星Becky (Rebecca Armstrong)，2022年因演出GL劇《粉紅理論》在全球爆紅。這次接下挑戰性極高的《轉學來的女生》「娜諾」一角，不僅與先前演出作品不同風格，更是她演藝生涯的重大轉型，粉絲們紛紛好奇，她會如何演繹這份詭譎的惡意？讓我們一起期待Becky的詮釋！（延伸看：一文認識GL女神Becky）

Becky在《轉學來的女生》第三季的劇照中，就已經展現與以往作品不同氣場。（來源：เด็กใหม่ FB）

《轉學來的女生》第三季將帶來哪些諷刺的校園故事呢？（來源：เด็กใหม่ FB）

第三季3月7日Netflix上線

睽違多年的第三季定名為《轉學來的女生：重啟》，官方日前公開的首波海報展現了強大的視覺張力：Becky身穿白淨的泰國高中生制服，胸前卻被濃稠血跡染紅，鮮血順著腰間蔓延成一襲長度拖地的巨大紅裙擺，呈現出驚悚卻迷人的美學風格。本季將在3月7日起全球上線！

《轉學來的女生：重啟》將在3月7日起全球上線Becky，期待Becky演出。（來源：เด็กใหม่ FB）

更多VISION THAI看見泰國報導

從GL劇到大銀幕！混血泰星Becky成功圈粉

5對人氣泰國GL CP必追：《粉紅理論》FreenBecky、《我們的秘密》LingOrm

