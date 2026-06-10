Netflix《鐵拳教育》成宋英奎遺作！螢幕最後身影引網泛淚

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Netflix暗黑校園漫改劇《鐵拳教育》上線後迅速掀起全球熱議，該劇憑藉著「以暴制暴」懲治校園惡霸的題材，登頂Netflix排行榜冠軍。劇中男主角金武烈展現超燃的武打動作引發話題，而讓許多觀眾看得泛淚的，是首集登場飾演濫權政客「劉光弼」的已故演員宋英奎。

宋英奎在《鐵拳教育》中飾演濫權政客「劉光弼」。（圖／翻攝Netflix ）

宋英奎於2025年8月離世，享年55歲。《鐵拳教育》為宋英奎生前已完成全部拍攝的遺作，在劇中，他飾演實力雄厚的國會議員兼總統候選人，面對兒子在校園鬧出人命卻毫無悔意，最終惡行曝光，迎來法律制裁。

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《鐵拳教育》是宋英奎的遺作。（圖／翻攝Netflix ）

宋英奎是韓國資深演員，以《未生》、《請回答1988》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《九尾狐傳》、《九家之書》、《魔女的遊戲》、《我的完美秘書》等多部知名戲劇作品聞名，是觀眾熟悉的面孔。

宋英奎2025年8月離世，享年55歲。（圖／翻攝經紀公司官網 ）

然而在2025年6月他涉嫌酒駕，事件隔了近1個月才曝光，面臨外界的強烈譴責，對此，宋英奎表達歉意：「很抱歉，為一念之間毀了一切。」但他卻在同年8月4日於京畿道龍仁市被發現在車內身亡，現場無他殺跡象也無留下任何遺書。如今，他的遺作播出，也引起影迷無限思念。

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