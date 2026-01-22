Netflix《韓式飯捲與日式飯糰》青澀的跨國戀愛超療癒！姜惠元「幸福減肥法」大公開：吃炸雞去皮、選喜歡的運動才能長久

（圖／取自 hyemhyemu IG、tvtokyo_pr IG）

當韓式飯捲的鮮明遇上日式飯糰的溫潤，交織出的是 2026 年最具氛圍感的療癒系影集。在Netflix《韓式飯捲與日式飯糰》中，姜惠元飾演赴日尋夢的朴琳，在最失落的時刻被赤楚衛二親手製作的飯糰溫暖了心房。這對高顏值組合不僅在劇中默契十足，姜惠元那如初戀般的清透美貌與纖細身段，更讓粉絲好奇她的保養之道。其實，姜惠元的減肥哲學並不痛苦，而是透過聰明的「熱量分配」與「均衡攝取」，讓變美的過程也能充滿幸福感。

溫暖人心的飯糰情緣：朴琳與長谷大河的跨國愛戀

影集《韓式飯捲與日式飯糰》描述一位學習動畫的韓國學生朴琳（姜惠元 飾），在日本尋找新生活落腳處時面臨諸多不順。正當沮喪之際，當地打工男孩長谷大河（赤楚衛二 飾）親手製作的簡單飯糰，成了她心靈的慰藉，兩人也因此點燃愛火。男女主角不僅顏值與氛圍感極致搭配，劇中細膩的細節堆疊更讓觀眾倍感心動。赤楚衛二也曾公開形容，兩人在拍攝現場的合作默契非常出色。

（圖／取自tvtokyo_pr IG）

智慧熱量分配法：把熱量留給最愛的食物

身為吃貨的姜惠元，減肥絕不靠盲目節食。她主張「要吃就挑喜歡的吃」，將熱量配額精準分配在鍾愛的美食上。例如與朋友享受炸雞時，她會細心地去掉炸雞皮以降低油脂攝取；若當餐有高熱量食物，她便會嚴格減少澱粉類，確保總熱量不超標。此外，為避免低血糖造成的體力不支，她平時會飲用蜂蜜柚子茶，並隨身攜帶維生素軟糖，讓減肥過程中心情依然美麗。

（圖／取自 hyemhyemu IG）

消水腫與血液循環：避免久坐與精準禁食

為了確保在鏡頭前呈現最完美的狀態，姜惠元非常重視預防「水腫」。若隔天有重要活動，她會在前一晚執行晚餐禁食，讓身體徹底代謝多餘水分。日常生活中，她也極力避免長時間久坐，因為久坐會阻礙血液循環。她會利用工作空檔多走動，或在原地進行簡單的伸展動作，透過提升基礎代謝與流動感，自然養出不易浮腫的體質。

（圖／取自 hyemhyemu IG）

高纖均衡飲食：蔬菜瘦身學

在飲食內容上，姜惠元堅持「均衡」與「高纖」。無論是吃烤肉或火鍋，她一定會攝取大量的蔬菜，特別偏愛營養豐富的蘑菇。她的餐盤公式通常以高蛋白、高纖維及健康脂肪為主，並搭配適量的碳水化合物。這種飲食法能有效避免過度加工食物帶來的負擔，透過大量植萃纖維幫助腸道蠕動，是她維持平坦小腹的關鍵祕訣。

（圖／取自 hyemhyemu IG）

趣味運動哲學：找到喜歡的才能持之以恆

姜惠元自認並不熱愛傳統的高強度健身，因此她認為「選擇喜歡的運動」才是堅持的關鍵。她會從多種運動類型中尋找樂趣，像是皮拉提斯能雕塑曲線、滑冰與拳擊則能強化核心與體能。由於原本天生體型纖細，她不追求過於激烈的訓練，而是透過這些優雅且具趣味性的運動，維持肌肉的緊實度與好看的身體線條。

（圖／取自 hyemhyemu IG）

