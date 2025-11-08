Netflix 11月追劇指南！一部「燒腦神劇」台灣觀眾瘋追 電影類榜首曝光

Netflix公布11月收視排行榜，本月以驚悚恐怖類型影片獲得超高人氣，《回魂計》（The Resurrected）奪下冠軍。（示意圖，pixabay）

Netflix每週二都會準時在官方網站揭曉最新的「全球影視觀看10大排行榜」，這份榜單是根據前一週（週一至週日）的實際觀看時數統計出來的，涵蓋了將近百個國家地區的收視戰況。每一次新榜單釋出，總會瞬間引爆網路上的熱烈討論，成為大家追劇、選片的最新指標！這一週，全球觀眾最捧場的劇集由《回魂計》（The Resurrected）拔得頭籌，而最受歡迎的電影則是驚悚片《28年毀滅倒數》（28 Years Later）。還沒跟上的你，趕緊把這些話題之作加入你的待看清單，找時間一次痛快追完吧！

根據Netflix官方數據，本週的國際電影榜單可說是競爭激烈！在非英語電影方面，《長生血戰》（The Elixir）以驚人的1190萬小時觀看時數，榮登冠軍寶座。至於英語電影類別，則由《炸藥屋》（A HOUSE OF DYNAMITE）以高達6050萬小時的超高收看時數傲視群雄。而在影集方面，非英語劇集的收視王是《暗線謎影》（The Asset），累積了5370萬小時，英語劇集的冠軍則由《天作不合的我們》第二季（Nobody Wants This 2）奪下，有4180萬小時的佳績。

把焦點轉回台灣在地的收視喜好，台灣的電影排行榜上，話題電影《28年毀滅倒數》（28 Years Later）展現超高人氣，成功攻頂拿下收視冠軍。緊追在後的是人氣強片《炸藥屋》（A HOUSE OF DYNAMITE）、充滿驚喜的《凶降喜訊》（Good News），以及備受矚目的《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）等。至於台灣的劇集榜單，則由全球冠軍《回魂計》（The Resurrected）毫無懸念地穩坐第一，證明它在台灣也擁有超高黏著度！二、三名分別是《許我耀眼》（Love's Ambition）與《擁有超常技能的異世界流浪美食家》（Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill）。

想要知道更多台灣觀眾都在瘋迷哪些作品嗎？以下是Netflix台灣11月的完整收視名單，或許能提供「片荒」時的靈感。

Netflix台灣11月電影最新收視排行榜：

1. 《28年毀滅倒數》（28 Years Later）

2. 《炸藥屋》（A HOUSE OF DYNAMITE）

3. 《凶降喜訊》（Good News）

4. 《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）

5. 《長生血戰》（The Elixir）

6. 《10號艙房的女人》（The Woman in Cabin 10）

7. 《小子難纏：空手道傳奇》（Karate Kid: Legends）

8. 《器子》（Organ Child）

9. 《校園霸靈13號》（Attack 13）

10. 《沉默生機》（Don't Say a Word）

Netflix台灣11月影集最新收視排行榜：

1. 《回魂計》（The Resurrected）

2. 《許我耀眼》（Love's Ambition）

3. 《擁有超常技能的異世界流浪美食家》（Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill）

4. 《浪漫匿名者》（Romantics Anonymous）

5. 《一拳超人》（One-Punch Man）

6. 《暗河傳》（Blood River）

7. 《間諜家家酒》（SPY x FAMILY）

8. 《許願吧，精靈》（Genie, Make a Wish）

9. 《入青雲》（Love in the Clouds）

10. 《颱風商社》（Typhoon Family）

