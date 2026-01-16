Netflix 2026新劇《今天開始是人類》金惠奫&朴所羅門共譜「人狐戀」歡喜冤家羅曼史 1/16 上線！更新時間、集數一次看

《今天開始是人類》金惠奫、朴所羅門海報劇照

【文/少女心文室】2025年倒數即將半個月就要結束了，不少2026年新劇展開宣傳！不少劇迷們期待的2026新劇《今天開始是人類》也正式官宣定檔即將在2026/1/16 Netflix上線首播！上個月(15)日公開男女主角金惠奫與朴所羅門的海報，掀起一票觀眾們期待新劇開播！《雖然從今天開始是人類》由《戀愛大戰》、《大指揮家：弦上的真相》的導演金正權執導，《最棒的炸雞》的編劇朴燦英、趙雅英共同執筆。

🍿《今天開始是人類》韓劇線上看

播出平台：Netflix

開播時間：1月16日

更新時間：每週五、六

集數：12集

《今天開始是人類》金惠奫、朴所羅門劇本閱讀照

廣告 廣告

《今天開始是人類》全劇共12集！確定由金惠奫、朴所羅門主演，劇情講述擔心成為人類而遠離善行和男人，費盡心思生活的怪才九尾狐，和過於自戀的足球明星相遇後，共譜「歡喜冤家羅曼史」在吵吵鬧鬧和甜蜜爭吵中產生感情的浪漫喜劇！《雖然從今天開始是人類》預計在2026/1/16 Netflix上線首播！

《今天開始是人類》金惠奫、朴所羅門海報

29歲金惠奫活潑可愛氛圍廣受眾人喜愛，童星出身的她過去出演海量作品，一直到2018年演出《SKY Castle 天空之城》爆紅嶄露頭角，隔年演出《偶然發現的一天》打開演員知名度，之後陸續出演《御史與祚怡》、《雪降花》等作，在2024上半年主演《背著善宰跑》再度爆紅圈粉無數，再創演藝事業新巔峰！而金惠奫新作確定主演《今天開始是人類》回歸！金惠奫飾演「銀狐／金玉淳」是遊戲人間的MZ世代九尾狐。為了享受永恆的青春與美貌，極力抗拒成為平凡的人類，因而遠離善行和男人，然而意想不到的事件卻打破了她平靜的「狐生」。

《今天開始是人類》金惠奫劇照

26歲朴所羅門在2022年演出Netflix夯劇《殭屍校園》爆紅嶄露頭角，之後陸續出演《第三人稱復仇》、《聖水洞之吻》、《家族計劃》等作品，而最新作確定主演《今天開始是人類》飾演「姜時烈」，為一名極度自戀的世界級足球明星，是一名自命不凡的「自戀終結者」，作為海外知名足球隊的前鋒，職業生涯中幾乎囊括了所有「首位」的頭銜，人生中唯一害怕的是肌肉流失，沒想到在他完美無缺的人生中，不知道是災難還是命運，因為九尾狐「玉淳」的出現，迎來了意想不到的人生劇變！

《今天開始是人類》朴所羅門、金惠奫劇本閱讀照

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！