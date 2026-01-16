Netflix 2026新劇《今天開始是人類》金惠奫&朴所羅門共譜「人狐戀」歡喜冤家羅曼史 1/16 上線！更新時間、集數一次看
【文/少女心文室】2025年倒數即將半個月就要結束了，不少2026年新劇展開宣傳！不少劇迷們期待的2026新劇《今天開始是人類》也正式官宣定檔即將在2026/1/16 Netflix上線首播！上個月(15)日公開男女主角金惠奫與朴所羅門的海報，掀起一票觀眾們期待新劇開播！《雖然從今天開始是人類》由《戀愛大戰》、《大指揮家：弦上的真相》的導演金正權執導，《最棒的炸雞》的編劇朴燦英、趙雅英共同執筆。
🍿《今天開始是人類》韓劇線上看
播出平台：Netflix
開播時間：1月16日
更新時間：每週五、六
集數：12集
《今天開始是人類》全劇共12集！確定由金惠奫、朴所羅門主演，劇情講述擔心成為人類而遠離善行和男人，費盡心思生活的怪才九尾狐，和過於自戀的足球明星相遇後，共譜「歡喜冤家羅曼史」在吵吵鬧鬧和甜蜜爭吵中產生感情的浪漫喜劇！《雖然從今天開始是人類》預計在2026/1/16 Netflix上線首播！
29歲金惠奫活潑可愛氛圍廣受眾人喜愛，童星出身的她過去出演海量作品，一直到2018年演出《SKY Castle 天空之城》爆紅嶄露頭角，隔年演出《偶然發現的一天》打開演員知名度，之後陸續出演《御史與祚怡》、《雪降花》等作，在2024上半年主演《背著善宰跑》再度爆紅圈粉無數，再創演藝事業新巔峰！而金惠奫新作確定主演《今天開始是人類》回歸！金惠奫飾演「銀狐／金玉淳」是遊戲人間的MZ世代九尾狐。為了享受永恆的青春與美貌，極力抗拒成為平凡的人類，因而遠離善行和男人，然而意想不到的事件卻打破了她平靜的「狐生」。
26歲朴所羅門在2022年演出Netflix夯劇《殭屍校園》爆紅嶄露頭角，之後陸續出演《第三人稱復仇》、《聖水洞之吻》、《家族計劃》等作品，而最新作確定主演《今天開始是人類》飾演「姜時烈」，為一名極度自戀的世界級足球明星，是一名自命不凡的「自戀終結者」，作為海外知名足球隊的前鋒，職業生涯中幾乎囊括了所有「首位」的頭銜，人生中唯一害怕的是肌肉流失，沒想到在他完美無缺的人生中，不知道是災難還是命運，因為九尾狐「玉淳」的出現，迎來了意想不到的人生劇變！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
Netflix金宣虎浪漫新劇《愛情怎麼翻譯？》1/16下午上線！與高允貞共譜「翻譯員&女明星」演藝圈浪漫情史 橫跨義大利、日本、加拿大拍攝
《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞、福士蒼汰、崔宇成、李伊潭主演，該劇更遠赴加拿大、義大利等地取景，劇情講述精通多國語言的翻譯員「周浩鎮」（金宣虎 飾）與頂級女明星「車武熙」（高允貞 飾）展開不可預測的羅曼史，隨著他們的在工作上的交流相處，兩人將展開一段心動又浪漫無比的關係。《愛情怎麼翻譯？》預計將成為話題焦點新劇，讓人相當期待該劇的播出！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 個月前 ・ 發表留言
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 14
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 10 小時前 ・ 12
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 340
55歲吳奇隆金髮凍齡回母校 輔大校長認證：紅遍亞洲也完全沒架子
永遠的「四爺」吳奇隆回台灣了！現年55歲的男星吳奇隆，昨（15日）現身母校輔仁大學，獲頒114學年度「傑出校友獎」，他以一頭帥氣金髮搭配黑色帽T的凍齡造型亮相，少年感十足，引發校園師生一陣騷動。輔大校長藍易振盛讚，吳奇隆雖是亞洲巨星，在校期間完全沒有明星架子，是學弟妹的絕佳榜樣。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 5
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 44
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
林俊傑認愛小20歲女友！網紅七七全身精品行頭，香奈兒、寶格麗、卡地亞…財力不輸JJ
44歲金曲歌王林俊傑公開認愛小20歲的廣東網紅「七七Annalisa」，在29日晚曬出為媽媽慶祝70歲生日照的他，林媽媽身旁的女友顯得格外受矚目，現在就來看看，讓感情世界向來神秘的林俊傑公開認愛的七七女人我最大 ・ 1 天前 ・ 22
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 4
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
蔡依林演唱會後台花絮釋出！Mommy穿搭細節是Bvlgari這幾款
誰也還沒從Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會走出來？身為寶格麗Bvlgari品牌代言人，Mommy分享配戴珠寶的幕後花絮照——從展現自信與賦權力量的時髦B.zero1 ，再到象徵蛻變、女王氣場的Sermarie claire 美麗佳人 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
幣圈寒冬「遭清算逾200次」！黃立成慘賠6.6億 舊愛不忍發聲了
昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損高達新台幣6.6億元。對此舊愛劉容嘉也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
韓國TOP男星改朝換代！韓網友點名4大演員時代！最新火爆大勢韓星：邊佑錫、李彩玟、秋泳愚等男神上榜
韓網最近有網友點名「4大男演員時代」！盤點歷年4個時期TOP韓國男演員，包括像是1世代為1990年代時期，元斌、姜棟元、趙寅成等男神上榜、2世代為2000年代開始，孔劉、朱智勛、李棟旭等男神上榜、而3世代為2010年後半，包括朴敘俊、安孝燮、南柱赫等男神上榜，最新4世代則為2020年開始，包括邊佑錫、李彩玟、秋泳愚等男神上榜，趕緊一起來看完整名單有誰！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 5
蘇晏霈潑李運慶滿身顏料 115萬人跟著哭
蘇晏霈在《豆腐媽媽》飾演的「育玲」正面對決劈腿丈夫李運慶飾演的「家軒」，一場攤牌戲不只情緒層層堆疊，更讓觀眾跟著一路心碎，吸引超過 115 萬名觀眾同步守在電視機前，陪著育玲一起崩潰落淚。得知成績亮眼，蘇晏霈直呼，「所有的辛苦都值得了」，她感性感謝金獎導演馮凱在拍攝前反覆與演員討論、調整，讓她能把情緒累積到臨界點，一口氣全面爆發。Yahoo娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 6
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 8
太驚人！Jennie迎30歲生日...他霸氣砸245萬應援 台灣金主身分曝光
韓國歌手Jennie（金珍妮）是人氣女團BLACKPINK成員之一，本月10日才來台參加金唱片的她，一度掀起追星風潮，然而，今（16日）她迎來30歲生日，沒想到竟有台灣金主出手闊綽，豪砸245萬霸氣包下應援電視牆替她慶生。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 13