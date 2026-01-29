Netflix 2026片單出爐！5部夯劇「超狂卡司、劇情」懶人包

2026 Netflix What Next? 華語內容發布會。（圖／Netflix）





Netflix今（29）日舉辦「2026 Netflix What Next? 華語內容發布會」，完整公布今年華語片單及全新佈局！Netflix 2026年的華語片單包括《百萬人推理》、《乩身》、《沉默的審判》、《黑白清道夫》、《急診室的奇蹟》5部作品，題材豐富多元。

《百萬人推理》找來香港動作巨星鄭伊健主演。（圖／Netflix）

《百萬人推理》找來香港動作巨星鄭伊健主演。（圖／Netflix）

率先登場的是跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，由香港動作巨星鄭伊健主演，不僅是久違的回歸備受期待，也是他首度主演Netflix影集。該劇由《華燈初上》製作團隊操刀，故事圍繞一名資深刑警，追查一位能準確預言網紅死亡的神秘網路先知。案件越查越深，也揭開數位時代下，不同世代對名氣與價值的巨大落差，讓犯罪懸疑多了一層當代感。《百萬人推理》將於2月12日全球上線。

《乩身》改編自台灣作家Teensy 星子熱門小說系列《乩身》的首部曲，是一部結合道教神話與動作元素的大規模奇幻影集。柯震東飾演意外被推上命運舞台的三太子乩身韓杰，在人界與妖界失衡之際，必須面對超自然異象與內心的恐懼。全劇由管偉傑與賴俊羽雙導演聯手執導，並由台灣頂尖視覺特效（VFX）團隊操刀，從角色造型、法器設定到打鬥方式，皆在前期精密規劃，打造出極具規模感的奇幻世界。《乩身》預計於2026年第二季上線。

在《乩身》劇中柯震東飾演三太子乩身韓杰。（圖／Netflix）

在《乩身》劇中柯震東飾演三太子乩身韓杰。（圖／Netflix）

《急診室的奇蹟》帶來貼近現實的職人劇視角，蔡凡熙飾演成績普通卻努力撐住的年輕醫師，加入由霍建華飾演的急診副主任領軍的團隊，在高壓醫療現場中面對生死、倫理與情感考驗。《急診室的奇蹟》根植於台灣醫療制度與社會現實，在人物刻畫與情感層次上力求深刻，希望獲得全球觀眾的共鳴。《急診室的奇蹟》即將在今年第四季上線，呈現醫療現場的緊張、衝突與人性光輝。

《急診室的奇蹟》由霍建華主演。（圖／Netflix）

《急診室的奇蹟》由霍建華主演。（圖／Netflix）

心理懸疑復仇影集《沉默的審判》則再次集結《周處除三害》原班創作與主要卡司。由編導黃精甫首度執導，影集將聚集阮經天、王淨、陳以文等人主演，透過一樁暴力犯罪，描繪三個家庭跨世代糾纏的怨恨與道德清算。《沉默的審判》 將於2026年正式上線，展開一場震撼人心的真相對決。

犯罪動作喜劇《黑白清道夫》由《96分鐘》導演洪子烜執導，並由《模仿犯》導演張亨如擔任聯合導演，故事描述一名黑道魯蛇（李銘順 飾）意外捲入一場由神秘「清道夫」組織所引發的暴力衝突之中，並與一名傲慢難搞的年輕搭檔（婁峻碩 飾）合作，在道德灰色地帶執行任務，同時捲入與敵對勢力的地盤爭奪戰。《黑白清道夫》將於2026年登陸Netflix。

除了2026年上線的主片單外，Netflix也首次公布兩部製作中影集，皆由知名主創領軍與高水準的能量和製作質感為核心。由九把刀編劇與柯震東及演員轉導演蔡嘉茵共同執導，《醫學系在幹嘛？》描寫醫學院新生在沉重學業壓力、青春戀愛與家庭期待間的多重掙扎。《驅魔》（暫定）則以超自然題材切入，由香港知名導演郭子健、甄栢榮與黃智亨聯手打造，講述一名厭世女服務生意外捲入神秘驅魔組織，揭開城市中一連串靈異事件背後的真相。兩部作品皆已完成拍攝，播出日期將另行公布，敬請期待。

