Netflix 827億美金收購華納兄弟 DC宇宙、哈利波特、冰與火之歌全納麾下

Netflix收購華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）旗下的電影製片廠、電視製作部門，以及其串流服務平台HBO與HBO Max等資產，意味著華納旗下的哈利波特、以及DV宇宙等電影都納入Netflix旗下。HBO max提供

全球串流巨頭Netflix於台灣時間今（5）日確認已簽署最終協議，將以827億美元（約台幣2兆5876億8300萬元）的整體企業價值，收購華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）旗下的電影製片廠、電視製作部門，以及其串流服務平台HBO與HBO Max等資產。這場與派拉蒙天空之舞、Comcast之間對華納珍貴資產的爭奪戰，最終由Netflix勝出。

按照協議，Netflix將以每股23.25美元現金與價值約4.50美元的Netflix股票進行收購，股權價值約為720億美元，若包含負債，整體企業價值約為827億美元。

華納兄弟探索則會依原定計畫，推動分拆電視部門Discovery Global，該部門旗下擁有TNT與CNN等付費電視頻道。這項收購案預計將於華納電視頻道業務分拆後，於2026年第三季完成。

囊括百年影視資產 DC宇宙、哈利波特、冰與火之歌全成Netflix「文化典藏」

Netflix稍早在聲明中強調，這樁交易將使其全球串流規模得以結合華納橫跨百年的電影與影集資產，以及旗下最具代表性的長青系列。Netflix共同執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示：「我們的使命始終是娛樂全世界。透過結合華納兄弟令人讚嘆的影視典藏，從《北非諜影》《大國民》等永恆經典，到《哈利波特》《六人行》等當代熱門作品，我們將能做得更好。」

此波收購等同將全球最具影響力的內容寶庫納入Netflix麾下，其中包括由詹姆斯岡恩主導的DC宇宙、現已拓展多部外傳的《冰與火之歌：權力遊戲》宇宙，以及即將以全新影集全面重啟的《哈利波特》系列。Netflix並承諾，完成併購後，華納兄弟的電影仍會持續在戲院上映。

華納執行長：結合兩大說故事公司 分析師憂心將面臨反壟斷審查

華納兄弟探索集團總裁暨執行長大衛薩斯拉夫（David Zaslav）表示：「今日的宣布，是將全球兩大最具代表性的說故事公司結合在一起，能為更多觀眾帶來他們最愛的娛樂內容。」

分析師指出，Netflix推動收購旨在長期掌握熱門影視節目的版權，並在拓展遊戲業務、尋找新成長路徑之際，減少對外部片廠的依賴。然而，這筆交易很可能在歐洲與美國遭遇強烈的反壟斷審查，原因是全球最大的串流服務業者將買下另一家擁有HBO Max、並握有近1.3億訂閱用戶的競爭對手，勢必引發監管機關的高度關注。



