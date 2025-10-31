Netflix確認探索「垂直影片」形式，但強調不會與TikTok競爭
Netflix技術長Elizabeth Stone稍早出席活動時透露，公司正積極探索「垂直影片」 (vertical video)的內容形式，將拓展其服務邊界並優化行動平台用戶體驗。不過，Elizabeth Stone也明確表示，Netflix無意與TikTok等短影片平台展開直接競爭。
探索垂直影片，或許與「Moments」功能連動
Elizabeth Stone在談及當前行動端市場競爭格局時指出，消費者的內容需求呈現多元化，Netflix必須推出「更廣泛的內容形態」來滿足這些需求。
對於Netflix現有App中的「Moments」影片剪輯功能，可允許會員截取平台內的影視內容片段，並且分享至社群網路，Elizabeth Stone定義其為「一種短影片體驗」。
儘管Elizabeth Stone並未直接確認是否會將「Moments」生成的短影片，接入未來可能推出的垂直影片流 (vertical video feed) 中，但兩者在功能邏輯上的高度關聯性，則是引發外界關注Netflix將如何建構其獨特的短影片生態。
強調差異化：不追逐 TikTok，專注「真實時刻」
在明確垂直影片的發展方向時，Elizabeth Stone再次重申Netflix的差異化定位，強調不打算複製或追逐TikTok等平台的發展路徑。
Elizabeth Stone強調，對於Netflix的會員而言，特定類型的娛樂內容，尤其是能帶來「真實時刻」 (real moments) 的體驗，將更具獨特價值，這才是Netflix需要專注的核心方向，而不是在所有內容領域都追求全面覆蓋。
拓展音訊：攜手 Spotify 推「雙平台獨家」Podcast
除了垂直影片，Netflix也在積極拓展音訊內容 (Audio) 領域。
Elizabeth Stone指出，近期與Spotify 達成的合作協議中，Netflix未來將在自有平台上分發Podcast內容。她表示，垂直影片與Podcast將成為Netflix接下來探索的重要方向，部分內容甚至將實現Netflix與Spotify的「雙平台獨家播出」，並支援行動裝置與電視端的同步呈現。
