Netflix在雲端架構的佈局一向是業界指標，而InfoQ網站報導指稱，Netflix已經完成將其關聯式資料庫基礎設施大規模遷移至Amazon Aurora，將使整體資料存取效能提升75%，同時營運成本更降低28%。

Netflix全面遷移至Amazon Aurora資料庫，效能提升75%、成本節省28%

這不僅僅是一次技術升級，更代表Netflix從過去在Amazon EC2上「自建」資料庫的作法，全面轉向擁抱雲端原生 (Cloud-Native) 的託管服務，將繁雜的維運工作交給AWS。

痛點：自建PostgreSQL的維護運作黑洞

在遷移之前，Netflix的線上資料儲存 (ODS) 團隊面臨著嚴峻的挑戰。當時的架構依賴於在Amazon EC2實例上「自主管理」的分散式資料庫PostgreSQL。

雖然這給予Netflix極高控制權，但也帶來了龐大的維運負擔 (Operational Burden)。團隊必須處理碎片化的資料庫環境、佈署自定義的二進位檔案、手動升級修補程式，以及應對複雜的擴展需求。一旦發生故障，恢復流程往往既複雜又耗時，直接導致延遲不穩定。

為了統一技術策略並減輕負擔，Netflix決定轉向Amazon Aurora PostgreSQL相容版，既保留了開發人員熟悉的PostgreSQL特性，同時也能享有託管服務的便利性。

成效：延遲腰斬，效能飛天

遷移後的數據證明了這項決策的正確性。

• Spinnaker (持續交付平台)：平均延遲降低了50%，反應延遲表現更從67.57毫秒降至41.70毫秒。

• 策略引擎服務 (Policy Engine)：關鍵端點的延遲更是大幅下降75%，從26.72毫秒縮短至僅6.51毫秒。

為什麼Amazon Aurora能快這麼多？關鍵在於其「計算與儲存分離」的架構設計，以及基於日誌 (Log-based) 的寫入機制，使得Netflix能將高達75%的實例記憶體分配給共享緩衝區，遠高於標準PostgreSQL通常僅能分配的25-40%。

Netflix資深軟體工程師Ammar Khaku直言：「我們不再需要在Amazon EC2上構建和佈署帶有內部修補程式的自定義檔案，轉向現成的Amazon Aurora，讓我們能專注於業務發展，而不是基礎設施。」

業界趨勢：不只Netflix，大家都在搬

Netflix並非個案，包括三星已將11億名用戶從傳統甲骨文資料庫遷移至Amazon Aurora，而Panasonic Avionics遷移後更節省高達80%營運成本，顯示出大型企業正積極消除昂貴的授權費用與管理開銷。

但Amazon Aurora並非萬靈丹

不過，報導中也客觀指出，工程師在評估時仍需保持理性。Aurora 雖然強大，但並非適合所有場景：

• 時間序列 (Time-series)：針對密集型工作負載，像Timescale這樣的專用擴展可能提供更快資料存取速率與更低成本。

• 全局寫入 (Global Writes)：Amazon Aurora存在單一寫入 (Single-writer) 的限制，對於需要全局多點寫入的應用，如CockroachDB或TiDB這類分散式 SQL方案可能是更好的選擇。

儘管如此，對於Netflix而言，Amazon Aurora提供的快速故障轉移 (讀取副本可在100毫秒內升級為寫入副本)顯著提升系統可用性，這才是串流服務最看重的核心價值。

