Netflix震撼宣布以827億美元高價收購華納兄弟，囊括HBO、DC宇宙與哈利波特IP資產

Netflix稍早與華納兄弟探索達成最終協議，Netflix將以總企業價值約827億美元 (股權價值約720億美元) 的價格，收購華納兄弟 (Warner Bros.) 核心資產，包含其電影與電視工作室、HBO Max，以及HBO業務。

根據協議，這項交易結構相當複雜且具戰略性。

其中，華納兄弟探索必須先完成其先前宣布的業務分拆計畫，將旗下的「全球電視網」 (Global Networks)部門 (包含CNN、探索頻道、TNT Sports等)獨立分拆為一家名為「探索全球」 (Discovery Global)的新上市公司。

而待此分拆預計於2026年第三季完成後，Netflix才會正式完成對剩餘華納兄弟資產的收購案。

現金加股票收購，每股27.75美元

在交易細節方面，Netflix將以每股27.75美元的價格收購華納兄弟探索股份。支付方式採現金與股票混合，包含每股支付23.25美元現金，加上以價值4.501美元計算的Netflix普通股，這意味華納兄弟探索股東在完成分拆後，將持有探索全球股份，同時也會獲得Netflix的現金與股票。

影視IP大集結：哈利波特、權力遊戲、DC宇宙入列

這筆交易最讓消費者興奮的，莫過於內容庫的超級整合。Netflix原本已擁有《怪奇物語》 (Stranger Things)、《魷魚遊戲》 (Squid Game)等自製原創內容，如今將一口氣納入華納兄弟百年累積的經典IP資產。

未來，包括《哈利波特》 (Harry Potter)、《權力遊戲》 (Game of Thrones)、《魔戒》 (The Lord of the Rings)、《蝙蝠俠》與 DC宇宙系列，以及包含《六人行》 (Friends)、《生活大爆炸》 (The Big Bang Theory)等美劇內容，都將成為Netflix內容生態系的一部分 (而這些內容過去也曾登上Netflix服務，但後續則是轉以HBO服務提供觀看)。

維持華納營運，院線發行不變

值得注意的是，Netflix承諾將維持華納兄弟目前的營運模式，並且建立在其內容優勢之上，包含電影的院線發行將維持既有模式，不會改由Netflix經營。同時，這也凸顯Netflix在收購傳統片廠後，策略上將更具彈性，不再堅持所有內容僅在串流平台首發。

Netflix共同執行長Greg Peters指出，此收購將強化整個娛樂產業，預期在交易完成後的第三年，每年可實現至少20至30億美元的成本協同效應 (cost savings)。

產業版圖重洗牌，監管成最大變數

華納兄弟探索執行長David Zaslav則表示，分拆後的探索全球將專注於新聞與體育直播業務，而戲劇與電影資產則會併入Netflix。

這筆交易預計將在接下來的12至18個月內完成，但除了需等待華納兄弟探索內部分拆外，勢必將面臨全球反壟斷監管機構的嚴格審查。若交易順利過關，Netflix將坐擁好萊塢最強大的內容金庫，對Disney+、亞馬遜Prime Video等競爭對手構成前所未有的壓力。

