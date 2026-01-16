Netflix豪擲70億美金與Sony續約！拿下《薩爾達傳說》真人版電影全球串流首播權

Netflix與Sony影業 (Sony Pictures Entertainment)透過聯合聲明宣佈，雙方達成全新的擴大合作協議，這項耗資據傳超過70億美元的合約，不僅延續雙方在美國的獨家合作，更將Netflix的「第一窗口」 (Pay-1 window)首播權範圍擴展至全球。這意味著未來備受矚目的《薩爾達傳說》 (The Legend of Zelda)真人版電影，在結束院線放映後，全球首站將獨家登上Netflix。

從美國獨享變全球通吃

根據新協議，Sony影業發行的電影在結束院線上映與隨選視訊 (VOD)銷售後，其首輪串流播放權將由Netflix獨家取得。與過去僅限美國地區不同，這次的合作範圍擴及全球。

除了萬眾期待的《薩爾達傳說》真人版，即將由名導山姆·曼德斯 (Sam Mendes) 執導的四部《披頭四》 (The Beatles)傳記電影，也都在這份合約的保障名單中。此外，Netflix也將獲得Sony龐大的既存片庫與電視劇授權，藉此充實其內容資料庫。

70億美元買一個「最強軍火庫」

據Variety網站報導，這份為期多年的合約價值高達70億美元以上。雖然官方表示新協議將於今年起逐步生效，預計要到2029年才會全面落實所有條款，但這筆投資顯然是為了鞏固Netflix在內容資產大戰中的優勢。

事實上，雙方的合作早已碩果累累。《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《秘境探險》，以及愛情喜劇《愛愛愛上你》 (Anyone But You)等Sony旗下電影作品，在登上Netflix後都獲得了極佳的「第二生命」，甚至像Sony動畫《K-Pop獵魔女團》 (K-Pop: Demon Hunters)，也是靠著Netflix的操作才在院線獲得成功。

背後的併購大戲：收購華納兄弟？

除了鞏固Sony這個盟友關係，Netflix也計畫以驚人的827億美元收購華納兄弟 (Warner Bros.)資產。為了阻止這筆交易，派拉蒙 (Paramount) 目前正對華納兄弟探索 (WBD) 提起訴訟，指控其忽視了派拉蒙的競購提案。在如此混亂的併購戰局中，Netflix選擇先穩住Sony這個長期合作夥伴，顯然是為了確保內容供應無虞。

