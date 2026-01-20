《愛情怎麼翻譯？》高胤禎金句狂噴一起看！
【文 / 雀雀】由金宣虎、高胤禎（原台灣誤譯為「高允貞」）以及福士蒼汰所主演的浪漫愛情韓劇《愛情怎麼翻譯？》Can This Love Be Translated? 在 Netflix 一上線就衝出好成績，該劇集是由《德魯納酒店》、《還魂》洪氏姊妹所編劇、柳英恩導演執導的 2026 首部爆款韓劇，全劇共 12 集，已經一口氣全部上線。劇情描述一位精通多國語言的口譯員「周浩鎮」（金宣虎飾）與國際爆紅巨星車茂熙（高胤禎飾）跨國合作拍攝與戀愛實境秀期間、墜入情網的過程。
除了拍出飽覽異國美景的風景之外，男女主角之間的火花也十足，讓整部劇故事不落俗套。尤其戲裡透過「友達以上、戀人未滿」的互動絮語填滿了追劇期間，絕對能讓你一邊追劇、一邊點頭如搗蒜。尤其是高胤禎更是金句狂噴！本文整理《愛情怎麼翻譯？》前6集惹人省思的台詞，一起來品味。
「有人猛烈敲打我的世界，我本來怕我悉心呵護的世界會瓦解，但她敲開的裂縫，卻滲進一道光。」《愛情怎麼翻譯？》周浩鎮
「你知道這世界上有多少種語言嗎？」
『超過7100種吧。』
「答錯了，有多少人，就有多少種語言。每個人都有自己的語言，所以會造成誤會、曲解和冒犯。」
「我很擅長在討厭我的人面前裝傻，不然會被趕出去啊！」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「不是每個藝人都可以出名，大概只有前5%吧」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「就算煙火在盛大，也不是屬於我的聖典。」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
She must be thinking, “How to win this man?”#이사랑통역되나요 #KimSeonho #CanThisLoveBeTranslated #김선호 https://t.co/2va01yEy9P pic.twitter.com/q6JhaQWLFi
— 𝒮ℯℴ𝓃𝒽ℴ’𝓈 𝒶𝓊𝓇ℴ𝓇𝒶🍀🦜 (@hajar2906) January 7, 2026
「再好吃的食物，一個人吃也不香！」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「這可是我的聖典，我真的好愛現在的生活，希望永遠不要停止。」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
車茂熙：「我就是個不幸又不紅的演員。」
車茂熙：「我現在有9989個粉絲，很可惜吧？差一點點就要破萬了。」
「你可能不熟悉社群媒體，刪文和退追都是有意義的。刪文代表分手，大家會覺得我們本來有在一起。」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「我們導演可是天才，不准你批評他的品味！」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「都拉美就像甩不掉的酸民，如果我表現好，他就會潑冷水。如果我表現不好，他又會落井下石根本酸民，真想告她！」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「如果這是夢，我到死都不要醒來！」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「以前都是自己看夕陽，覺得很孤單。今天應該是有人陪了，所以才喜歡吧。我看過的夕陽中，今天是最美的。」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「至少讓敵人知道你手上有一塊石頭，這樣他就不敢欺負你了。」《愛情怎麼翻譯？》周浩鎮
「我的單戀不是催淚愛情片，比較像是恐怖片。當你以為結束了，死透了，卻發現它還活著。當我真的受夠了，拼命想要逃離，它卻又緊追不捨，像喪屍一樣，不斷追殺過來。」《愛情怎麼翻譯？》周浩鎮
「我是永遠得不到愛的孩子，這件事早就註定了」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「地球觸碰不了太陽，但萬有引力會吸引到微量太陽電漿，在地球產生極光。也許是地球太渴望觸及太陽，而將僅僅是小小的電子撞擊誤認為觸碰到太陽，因而感到欣喜。其實只是一種短暫又哀傷的幻想。」《愛情怎麼翻譯？》車茂熙
「我是那種整理好思緒才有辦法說話的人，尤其是重要的事情。」《愛情怎麼翻譯？》周浩鎮
