Netflix Top 1 《一吻爆炸》5大看點＆評價：張基龍戀上「已婚媽」安恩真！首播就激吻滾床單...上演社內戀愛職場羅曼史！｜更新時間看這裡
【文/少女心文室】最近11月新劇真的一部接一部！其中一部《一吻爆炸》/《不該接吻的！》是不少劇迷們期待開追的新作！浪漫喜劇《一吻爆炸》目前首播兩集，收視再4%徘徊順利啟航！該劇由張基龍、安恩真主演！並由《千元律師》金在賢導演執導，《雙甲路邊攤》、《現在開始是Showtime！》編劇河允雅與閔泰京編劇共同執筆打造，劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，是一部溫暖浪漫喜劇！
🍿《一吻爆炸》線上看
開播時間：11/12
播出平台：Netflix
更新時間：每週三、四 22:00
主演卡司：張基龍、安恩真
集數：14集
1. Netflix韓劇《一吻爆炸》線上看：張基龍戀上「已婚媽」安恩真！首播就激吻滾床單…上演社內戀愛羅曼史！
Netflix全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》再度帶來滿滿笑料、化學反應與心動的瞬間！劇情故事講述安恩真飾演的單身女子「高多林」與張基龍飾演的「孔志赫」兩人有著浪漫的邂逅，甚至認識不到幾天火速激吻滾床單，沒想到兩人之後再次遇見，竟然是上司與下屬身分，高多林為了獲得一家嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚單親媽媽，甚至還有個孩子，原本只是個小謊言，卻在遇上冷靜幹練的組長孔志赫後，讓兩人的辦公室職場生活徹底翻轉，繼而展開的社內羅曼史！
2.Netflix韓劇《一吻爆炸》線上看：張基龍對安恩真動情！以為自己戀上「已婚媽」，職場生活瞬間天翻地覆！
33歲張基龍主演不少羅曼史韓劇，都相當受到歡迎，包括先前出演《Go Back夫婦》、《過來抱抱我》、《請輸入檢索詞WWW》、《我的室友是九尾狐》、《現正分手中》、雖然不是英雄》等羅曼史韓劇展現多變樣貌，而張基龍今年也即將攜新作《一吻爆炸》的回歸！在新劇中飾演32歲「孔志赫」為全球創投顧問公司「K創投」的策略顧問，同時是育兒用品公司 Mother TF 團隊主管，有著高顏值加上清晰的頭腦、冷靜的判斷力和熱情的執行力，是業界菁英人物。孔志赫與高多林意外「擦槍走火」一次夏夜的意外之吻，讓他對高多林情感爆炸，沒想到卻發現對方已婚並育有子女，理智與情感的衝突使他陷入掙扎，多林成為他既想靠近又不敢越界的存在。
3.Netflix韓劇《一吻爆炸》線上看：安恩真偽裝成為「已婚孩子媽」卻遇上白馬王子張基龍，工作與愛情怎麼選？
安恩真在多部作品都散發可愛純真魅力，先前演出《機智醫生生活》系列嶄露頭角，之後出演《壞媽媽》與李到晛CP感受好評，搭檔南宮珉主演《戀人》催淚指數破表！近期也在新劇《許願吧，精靈》亮相！而安恩真最新作主演《一吻爆炸》飾演「高多林」與孔志赫仲夏夜之吻燦爛而短暫，當她回到現實，面對因連續就業失敗而選擇準備公務員考試，還有家庭變故及母親健康問題，最終她偽裝已婚、有子女的身份，成功進入一家育兒用品公司，入職後，她的直屬上司竟然就是跟她「一夜情」的孔志赫，兩人在工作與私人情感產生巨大矛盾！
4.Netflix韓劇《一吻爆炸》線上看：金武俊飾演單親爸爸，獨自撫養六歲兒子，假扮成安恩真丈夫！
27歲金武俊則飾演男二角色，先前金武俊曾出演《無法抗拒的他》、《由零開始愛上你》、《戀人》、《許願吧，精靈》等作品！而金武俊在《一吻爆炸》飾演「金善宇」為一名30歲單親爸爸，獨自撫養六歲兒子，並經營嬰兒攝影工作室。性格溫和細心，為高多林的多年好友，為協助高多林偽裝成已婚媽媽身份，假扮其丈夫，金武俊的存在將為安恩真與張基龍關係增添緊張感，讓觀眾等不及看到張基龍吃醋的樣子！
5.Netflix韓劇《一吻爆炸》線上看：《正年》禹多備回歸！戀上單親爸金武俊，副線CP也備受期待！
而之前演出《正年》嶄露頭角的禹多備，先前演出《人性課外課》、《遠看是蔚藍的春天》、《憂鬱症》、《朝鮮精神科醫師劉世豐2》、《大指揮家：弦上的真相》等作品。禹多備在最新作《一吻爆炸》飾演27歲財閥家最小女兒「柳夏永」，為太裕藝術廳館長，外貌甜美，個性直率，常以言語表達個人想法，雖因家族背景可自由選擇生活，但同時也受到家庭規範限制，本來柳夏永為孔志赫的相親對象，但她對單親爸爸善宇及其攝影作品產生好感，並在得知善宇與多林為假夫妻後，開始對其產生情感，繼而展開錯綜複雜四角關係！
以上就是《一吻爆炸》劇情演員看點，讓觀眾相當好奇四大主演「張基龍、安恩真、金武俊、禹多備」四角戀後續發展！《一吻爆炸》在台由Netflix獨播，每週三、四更新新集數！
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
【韓劇週榜】張基龍、安恩真新劇《一吻爆炸》開播擠進收視前段班 南宮珉驚喜客串化身「千元律師」
由張基龍與安恩真主演的 SBS 新劇《一吻爆炸》在11/12迎來首播，開局即繳出收視率 4.5%的成績，成功在競爭激烈的黃金檔站穩腳步。該劇為浪漫喜劇，由張基龍、安恩真主演，講述一名為了生計而假扮已婚媽媽混入公司工作的單身女子，與逐漸愛上她的直球系組長之間的雙向暗戀浪漫故事，甜蜜張力十足。太報 ・ 5 小時前
【11月話題韓劇TOP 10】超多新劇開播 排名大洗牌！《操控遊戲》奪第3、《親愛的X》竟然不是第一...冠軍是這部Netflix熱播夯劇！
一轉眼2025年倒數不到兩個月結束，大家最近在追什麼呢？最近11月眾多新劇輪番上陣，因此話題韓劇大洗牌！趕緊一起來看今年11月話題韓劇TOP 10榜單！韓國數據分析機構GOODDATA公開11月第一週最新「電視劇話題排行榜」TV+OTT榜單！不僅許多10月韓劇熱播中，許多11月新劇陸續登場，《許願吧，精靈》、《百次的回憶》等劇是近期熱門話題韓劇，趕緊一起來看1!月話題韓劇榜單！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 6 天前
2025復仇劇大爆發！《親愛的X》金裕貞黑化演技令人叫絕、《操控遊戲》池昌旭演出越獄風雲｜「當正義缺席，人該如何自保？」5部必追復仇劇推薦
【文／江浩一】在2025年的韓劇陣容中，復仇不再僅是單純的戲劇元素，而是成為了一種深度探討社會、權力、情感與自我擁有的鋒利切面。以下5部作品以不同的重量與角度描繪反擊，有的逼近現實世界的疼痛與殘酷，有的刻畫權貴階層的殘酷遊戲。更重要的是它也展現了另一種不流血的反抗，用愛、親情，或透過勇敢地離開與再選擇，完成最終的自我救贖。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 12 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 3 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
泰勒絲2025街拍手袋盤點：這幾款LV愛包重複亮相、姊妹聚會有The Row、Dior美包加持
泰勒絲（Taylor Swift）2025年不僅發行了新專輯《The Life of a Showgirl》，幾乎稱霸全球音樂榜，更與男友崔維斯凱爾斯（Travis Kelce）宣布訂婚，愛情事業兩得意，而泰勒絲私下的穿搭依然是粉絲與媒體們marie claire 美麗佳人 ・ 18 小時前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 1 天前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
SJ包場金豬食堂慶功東海穿護膝 李鍾碩無處可去爆：被SJ搶先一步
【緯來新聞網】SUPER JUNIOR一連三天登上台北大巨蛋開唱，成員們全都卯足全力，見到E.L.F緯來新聞網 ・ 1 天前
鄧紫棋《英雄聯盟》總決賽表演後爆哭！全場唯一真唱歌手：壓力大到下台秒崩潰
2025《英雄聯盟》世界賽已經在 11 月 9 日正式結束，當日除了決定出年度冠軍的賽事外，還有精采的決賽開幕表演，而今年的主題曲〈Sacrifice〉就由香港歌手 G.E.M.（鄧紫棋）演唱，而昨（16）晚直播中，她也首度談到了這次的表演，沒想到一回到休息室就馬上「爆哭」了？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
宋祖兒被劉宇寧逗樂 自招《折腰》對戲都在笑「眼底卡紋」
宋祖兒、劉宇寧主演的人氣古裝劇《折腰》，19日在八大戲劇台全台首播，女主角宋祖兒在劇中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低！劉宇寧透露：「她有的時候看到我，就說：『你好好笑喔！』我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？!」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」中時新聞網 ・ 5 小時前
陳美鳳緊急飛泰國慶生！對象是超大咖天后 全體變裝傳統服飾變小嫩妹
資深女星陳美鳳昨（17日）分享飛往曼谷，與多年好友藍心湄一起慶祝 60 歲生日的歡樂旅程。雖然兩人性格南轅北轍，一位細膩溫柔、一位快人快語，但多年的深厚情誼讓這趟生日旅行顯得特別珍貴。陳美鳳笑說：「朋友之間彼此互補，只是妳補我比較多啦，還好有妳！」充滿暖心感情。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
《黑澀會》玉兔上錯廁所「遭老師賞巴掌」陰影留一輩子：怕養出太聽話的小孩
《我愛黑澀會》出身的女星玉兔（鄭如吟），2022年與導演Howard結婚，育有一子「姆姆」，今年五月再度宣布懷上二胎喜訊，預產期約在11月底、12月初的她，最近透露二度當媽的心情，有次兒子打翻水，她本來想罵人，但卻在最後關頭踩煞車，不想複製父母那代的教育方式，「孩子讓我看到那些還沒被療癒的地方。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前