Netflix Top 1 浪漫韓劇《一吻爆炸》5大看點＆評價：張基龍戀上「已婚媽」安恩真！首播就激吻滾床單...上演社內戀愛職場羅曼史！｜更新時間、演員陣容一次看
【文/少女心文室】最近11月新劇真的一部接一部！其中一部《一吻爆炸》/《不該接吻的！》是不少劇迷們期待開追的新作！浪漫喜劇《一吻爆炸》目前首播兩集，收視再4%徘徊順利啟航！該劇由張基龍、安恩真主演！並由《千元律師》金在賢導演執導，《雙甲路邊攤》、《現在開始是Showtime！》編劇河允雅與閔泰京編劇共同執筆打造，劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，是一部溫暖浪漫喜劇！
🍿《一吻爆炸》線上看
開播時間：11/12
播出平台：Netflix
更新時間：每週三、四
主演卡司：張基龍、安恩真
集數：14集
1. Netflix韓劇《一吻爆炸》線上看：張基龍戀上「已婚媽」安恩真！首播就激吻滾床單…上演社內戀愛羅曼史！
Netflix全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》再度帶來滿滿笑料、化學反應與心動的瞬間！劇情故事講述安恩真飾演的單身女子「高多林」與張基龍飾演的「孔志赫」兩人有著浪漫的邂逅，甚至認識不到幾天火速激吻滾床單，沒想到兩人之後再次遇見，竟然是上司與下屬身分，高多林為了獲得一家嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚單親媽媽，甚至還有個孩子，原本只是個小謊言，卻在遇上冷靜幹練的組長孔志赫後，讓兩人的辦公室職場生活徹底翻轉，繼而展開的社內羅曼史！
2.Netflix韓劇《一吻爆炸》線上看：張基龍對安恩真動情！以為自己戀上「已婚媽」，職場生活瞬間天翻地覆！
33歲張基龍主演不少羅曼史韓劇，都相當受到歡迎，包括先前出演《Go Back夫婦》、《過來抱抱我》、《請輸入檢索詞WWW》、《我的室友是九尾狐》、《現正分手中》、雖然不是英雄》等羅曼史韓劇展現多變樣貌，而張基龍今年也即將攜新作《一吻爆炸》的回歸！在新劇中飾演32歲「孔志赫」為全球創投顧問公司「K創投」的策略顧問，同時是育兒用品公司 Mother TF 團隊主管，有著高顏值加上清晰的頭腦、冷靜的判斷力和熱情的執行力，是業界菁英人物。孔志赫與高多林意外「擦槍走火」一次夏夜的意外之吻，讓他對高多林情感爆炸，沒想到卻發現對方已婚並育有子女，理智與情感的衝突使他陷入掙扎，多林成為他既想靠近又不敢越界的存在。
3.Netflix韓劇《一吻爆炸》線上看：安恩真偽裝成為「已婚孩子媽」卻遇上白馬王子張基龍，工作與愛情怎麼選？
安恩真在多部作品都散發可愛純真魅力，先前演出《機智醫生生活》系列嶄露頭角，之後出演《壞媽媽》與李到晛CP感受好評，搭檔南宮珉主演《戀人》催淚指數破表！近期也在新劇《許願吧，精靈》亮相！而安恩真最新作主演《一吻爆炸》飾演「高多林」與孔志赫仲夏夜之吻燦爛而短暫，當她回到現實，面對因連續就業失敗而選擇準備公務員考試，還有家庭變故及母親健康問題，最終她偽裝已婚、有子女的身份，成功進入一家育兒用品公司，入職後，她的直屬上司竟然就是跟她「一夜情」的孔志赫，兩人在工作與私人情感產生巨大矛盾！
4.Netflix韓劇《一吻爆炸》線上看：金武俊飾演單親爸爸，獨自撫養六歲兒子，假扮成安恩真丈夫！
27歲金武俊則飾演男二角色，先前金武俊曾出演《無法抗拒的他》、《由零開始愛上你》、《戀人》、《許願吧，精靈》等作品！而金武俊在《一吻爆炸》飾演「金善宇」為一名30歲單親爸爸，獨自撫養六歲兒子，並經營嬰兒攝影工作室。性格溫和細心，為高多林的多年好友，為協助高多林偽裝成已婚媽媽身份，假扮其丈夫，金武俊的存在將為安恩真與張基龍關係增添緊張感，讓觀眾等不及看到張基龍吃醋的樣子！
5.Netflix韓劇《一吻爆炸》線上看：《正年》禹多備回歸！戀上單親爸金武俊，副線CP也備受期待！
而之前演出《正年》嶄露頭角的禹多備，先前演出《人性課外課》、《遠看是蔚藍的春天》、《憂鬱症》、《朝鮮精神科醫師劉世豐2》、《大指揮家：弦上的真相》等作品。禹多備在最新作《一吻爆炸》飾演27歲財閥家最小女兒「柳夏永」，為太裕藝術廳館長，外貌甜美，個性直率，常以言語表達個人想法，雖因家族背景可自由選擇生活，但同時也受到家庭規範限制，本來柳夏永為孔志赫的相親對象，但她對單親爸爸善宇及其攝影作品產生好感，並在得知善宇與多林為假夫妻後，開始對其產生情感，繼而展開錯綜複雜四角關係！
以上就是《一吻爆炸》劇情演員看點，讓觀眾相當好奇四大主演「張基龍、安恩真、金武俊、禹多備」四角戀後續發展！《一吻爆炸》在台由Netflix獨播，每週三、四更新新集數！
