Netflix Top 1 韓劇《鐵拳教育》每集都是真實悲劇！盤點霸凌劇情與韓國 6 大社會事件

【文 / 雀雀】改編自韓國網漫的 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）開播後迅速以吸睛「以暴制暴」、「私刑教育」等激進故事成為本週全民追劇焦點！此虛構故事描述韓國教育體系崩壞，由李星民與金武烈領軍、秦基周與表志勳助陣的「教權局」介入並嚴懲校園惡霸，情節簡直大快人心！

《鐵拳教育》劇照（Netflix提供）

然而，劇中各種怵目驚心的校園權勢霸凌、師道沉淪與恐龍家長亂入校園場景，其實並非編劇憑空捏造，而是真實發生在韓國教育現場的深刻悲劇，例如鄭淳信之子案、淑明女高洩題案、瑞二小學教師事件與大峙洞毒品飲料事件等等。本文盤點《鐵拳教育》這齣韓劇裡頭的各項劇情，帶大家一起看見劇中情節是如何與真實韓國社會案件遙遙呼應。

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注意：以下內容含有劇透，請斟酌閱讀！

《鐵拳教育》劇照（Netflix提供）

1、鄭淳信之子案：南韓特權階級標誌事件！

在《鐵拳教育》第一集開場，就以一男高生受不了霸凌跳樓輕生劇情「重口味」掀開全劇序幕！劇中加害同學「俊亨」，是有權有勢的「總統候選人之子」，全校不只同學怕他、連老師校長也都畏懼他！然而就在「教權局」進場之後，一切幡然改變！金武烈所飾演的教權保護局督察羅華振進到校園之後，不但對俊亨「加倍奉還」、連總統候選人也敢惹：只因俊亨沒有作完負責的「打掃工作」就回家，羅華振便殺到政客家裡把孩子抓回學校刷馬桶！

劇中權勢政客「劉光弼（류광필）」一角是由已故演員宋英奎所飾，在戲裡他的至理名言是「父親為了孩子，什麼事情都做得出來！」。這角色其實是影射了曾經是「國家偵查本部本部長候選人」的鄭淳信。鄭淳信兒子在 2017 年就讀高中時，長期對兩名同級同學霸凌，不但口出歧視性言語、還會人身攻擊，過程長達 8 個月，後來受害者出現恐慌症、嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD），甚至還有極端輕生傾向。最可惡的是事件爆發之後，鄭淳信運用權勢與法律程序拖延調查，使受害者不得不持續面對施暴者，受到嚴重的「二次傷害」，最後還被退學。

在 2023 年，鄭淳信獲韓國總統尹錫悅任命為指揮全國刑偵警的「國家偵查本部長」，消息一出，兒子霸凌事件馬上就被媒體揭發。面對巨大的公眾憤怒與輿論壓力，鄭淳信在任命生效後的隔日便宣布辭職。至於在《鐵拳教育》中，劉光弼下場則更慘，其私生活與政治不光彩面被揭弊，狼狽地被抓走，兒子俊亨也就再無人可以依靠、也被嚴懲！

《鐵拳教育》劇照（Netflix提供）

2、淑明女高洩題案：正視「公平考試」的成績成果！

《鐵拳教育》第四集以「學生對老師施暴」為引，慢慢帶出名校學生為了獲取好成績所會遇到的各種「鬼故事」。戲裡痛揍老師的學生原為全校榜首學霸，卻因家境平庸且與補教名師之間產生了利益衝突關係而關係破裂：原來老師為了讓「權貴的孩子」搶得第一名成績而用計阻止榜首赴考、並把答案洩題給「冒牌優等生」！

該集故事藍本為「淑明女高洩題案」，此事件來自身為校內教務主任的父親，竟將考題洩漏給兩個女兒，使她們成績從班級後段躍升全校第一！這種嚴重踐踏學術公平性、企圖在教育體系內進行階級複製的結構性腐敗風波，讓「淑明女高洩題案」成為韓國社會中「出身決定前途」的代名詞。而在戲裡，金武烈安慰雖優秀但藍領家庭階級的學生台詞「你長大了，也很爭氣，繼續這樣努力就好。那種垃圾老師交給我們就好！」更是讓觀眾得到滿滿的感動！

《鐵拳教育》劇照（Netflix提供）

3、瑞二小學教師事件：恐龍家長剝奪老師教權！

在《鐵拳教育》第五集裡，描述了充滿抱負與愛心的小學老師在進到職場以後，遇到「恐龍家長」頻頻介入與強迫老師對兒子「因材施教」（實則根本在要求客製化教育）。恐龍家長不但擅自查得老師手機、住處和交友情況，還會批評老師私生活與在社群上的貼文！而校方面臨到家長對老師無止境的言語侮辱與情緒勒索，為求息事寧人，往往要求老師忍氣吞聲。搞得老師下班時間還要被家長狂call、以及最後被家長驟然闖入教室罵老師/小孩的恐懼感逼到快要發瘋！

事實上，《鐵拳教育》第五集的情節與 2023 年七月震驚韓國的「瑞二小學教師事件」高度重疊。一名年輕教師也是長期遭受到家長的操控和惡意投訴，最終選擇輕生。此案暴露韓國教育單位在維護「教權」時的法律真空，且在《學生人權條例》實施後更嚴重因為家長動輒就以「虐待兒童」為由、對教師進行法律訴訟或惡意投訴。所以劇中才會透過教權局語重心長地說出「家長的投訴，正在重複、持續、惡意地壓迫無辜的老師！」的話語。

在瑞二小學教師事件爆發之後，韓國教育界爆發大規模抗議，逼使韓國國會在同年九月通過「恢復教師權威四法」的一系列法案。

《鐵拳教育》劇照（Netflix提供）

4、大田偷車案：觸法少年因《少年法》有恃無恐！

在《鐵拳教育》第六集裡，一群少年深知《少年法》是免死金牌，於是做盡壞事、被抓到就以「我未滿14歲，是觸法少年」企圖脫罪或簡單道歉了事！此橋段其實是針對韓國社會現行《少年法》所提出的反思情節。

真實事件發生在 2020 年，一群未滿 14 歲的少年在首爾偷車並開到大田市，在逃避警方巡邏車追捕過程而高速行駛、後來撞死一位 18 歲大學生機車騎士。少年們肇事後棄車逃逸，案件受到韓國民眾高度關注：因為主嫌年僅 13 歲，因有韓國《少年法》而無法被刑事起訴！

韓國《少年法》規定，滿 10 歲至未滿 14 歲的未成年人為「觸法少年」（Chokbeop Boys），即使觸犯刑事法律，也僅能接受保護處分（如觀察、少年院教育），不會留下刑事前科，更不會入獄。憤慨的國民請願要求嚴懲這群少年，一個月內就獲得了超過 100 萬人的連署支持！

在真實世界裡，大田案觸法少年最後僅獲得非刑事處罰，沒進到成人監獄也沒留下刑事前科，僅被送往少年院進行矯正教育作「輔導與感化」（並非剝奪自由的監禁處罰）。不過《鐵拳教育》就沒有那麼客氣了：「教權局」不但把他們送到監獄，還親自嚴盯管教，觸法少年也因而見識到「真正的壞人」而嚇到屁滾尿流！不過，後來遇到過往被自己霸凌的被害者，觸法少年卻仍惡質不改，說出「我是觸法少年，所以就算把你殺了也沒關係！」的糟糕想法，感覺超級沒救，很適合放棄治療！

《鐵拳教育》劇照（Netflix提供）

5、大峙洞毒品飲料事件：毒品滲透校園危機

第六集的「觸法少年案」與第八集的準醫科學生案，都涉及了學生染毒情節。前者是誘騙女學生吃「減肥藥」、後者則是家長讓孩子吃「聰明藥」（註一）而導致孩子藥物成癮，誤入歧途的過程。

大峙洞毒品飲料事件來自於犯罪集團在首爾江南區大峙洞補習班街區對未成年學生免費發放「專注力提升飲料」並作「問卷調查」獲取學生家長的聯繫方式，然後再致電家長，威脅「你孩子吸毒，付錢給我，要不然我就報警」恐嚇斂財！而警方檢測出飲料中含有「冰毒」（甲基苯丙胺）與牛奶混合的成分。

在《鐵拳教育》第八集則更進階：媽媽明知不明來路藥品可疑，卻因孩子服用以後成績有提升，就眼睛一閉、繼續餵毒給孩子，讓兒子中毒，只因希望孩子考上首爾醫學院。

6、球員霸凌案：體育界的封閉暴力文化

Netflix 目前並沒有任何「《鐵拳教育》會拍製第二季的消息」傳出，雖然不一定會有《鐵拳教育》第二季，但劇集仍在結局放了伏筆，拍了「體育國家隊的學長霸凌後輩」的情節，被認為是「李在英、李多英霸凌案」的變形。

李在英、李多英雙胞胎排球員霸凌案是韓國體壇近年最嚴重的醜聞之一，來自於 2021 年一網友在網路論壇指控排球隊員李在英、李多英雙胞胎姊妹，在國中時期曾對多名同學實施霸凌，指控情節列舉高達 21 個霸凌事蹟！舉凡剝奪他人財物、代寫作業、言語辱罵、毆打、持刀威脅被害者全都做過！這讓「排球女神雙胞胎姊妹」跌落神壇，不但職業與國家隊生涯被毀，連韓國排球協會也發布聲明「永久取消兩人國家代表隊資格」，跟東京奧運說再見。韓國體壇也因此發生連鎖效應，長年存在的「學長學弟制」惡習，在數週內繼續連環爆出韓國男排、棒球、足球等各界運動員校園霸凌醜聞。

《鐵拳教育》根據真實事件改編的「重口味」戲劇化演繹，能讓觀眾在主角採取「私刑正義」時得到強烈的代償心理滿足感， 也能看到編導與演員劇組們「用戲劇改變韓國社會」的決心。不過，這其實也是一步險棋，畢竟裡頭的劇情有著太多矯枉過正的作法（小孩不要學）與道德爭議，是以當初金南佶才會選擇拒演。

以事後論來看，金武烈接演此角或許是最好的安排，劇本也有稍微緩衝掉原著漫畫本身涉及的種族與性別歧視情節，並以喜劇形式淡化漫畫中原本太過冷酷的制裁行為，也讓金武烈所飾演的教權保護局督察羅華振還是站在較為道德的那一邊。但無論如何，我們既然是活在真實世界裡，還是要能分得清楚戲劇和真實人生的界線和差異。

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