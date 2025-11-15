Netflix Top 2《你旁觀的罪》驚悚劇6大劇情看點！全少妮X李瑜美共謀向「家暴男」張勝祖復仇…聯手行兇謀殺！展開無法預測反轉劇情...
【文/少女心文室】Netflix驚悚韓劇《你旁觀的罪》已在11/7上線公開！該劇由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！該劇是一部驚悚懸疑韓劇，以女性視角復仇敘事為主軸，改編自日本小說家奧田英朗2014年的作品《直美與加奈子》，由《皇后的品格》、《惡鬼》的李靜琳導演執導，金孝庭編劇執筆，劇情講述在死亡或不殺就無法擺脫的現實面前，決定殺人的兩個女人捲入意想不到的事件中所發生的故事，共譜無法預測劇情走向！
《你旁觀的罪》韓劇線上看
播出平台：Netflix
開播時間：11/7
集數：全部8集一次上架
1. Netflix韓劇《你旁觀的罪》線上看：全少妮X李瑜美共謀向「家暴男」張勝祖復仇…聯手行兇謀殺！
《你旁觀的罪》由全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖主演！劇情主要圍繞兩名深陷家庭暴力與婚姻壓迫中的女性，她們在絕境下做出極端選擇，並逐步被捲入一場殺人共謀與懸疑漩渦。全少妮自幼目睹父親對母親施暴，內心帶有深刻創傷。她現為百貨公司奢侈品部門職員。李瑜美曾是有前途的童書作家，卻因嫁入豪門後遭丈夫長年以精神與身體暴力控制，其人生陷入無法掙脫的泥沼，兩人在對現狀的忍耐與痛苦中建立起一種「共謀」關係：她們認為若不反擊、若不做出極端行動，就無法擺脫暴力的惡性循環！
2.Netflix韓劇《你旁觀的罪》線上看：全少妮飾演百貨櫃姐，但童年家暴的創傷令她對暴力極度敏感
34歲全少妮挑戰相當多變的電視劇題材！先前在《花樣年華－生如夏花》演出李寶英的少年時期嶄露頭角，之後陸續演出《靈魂伴侶》、《青春月譚》、《寄生獸：灰色部隊》、《我們的浪漫電影》等多部作品！而全少妮在最新作《你旁觀的罪》飾演「趙恩秀」是一名在高級百貨公司工作的櫃姐，冷靜、理性又有條理，表面上過著安穩的生活。然而，童年家暴的創傷令她對暴力極度敏感，成長中帶著心理陰影。當她目睹熙秀被丈夫虐待卻無法干預時，內疚與憤怒在她心中交纏，為了拯救朋友「熙秀」，她不只是旁觀者，更成了道德與法律之間的「行刑者」！
3.Netflix韓劇《你旁觀的罪》線上看：李瑜美嫁給控制慾極強丈夫之張勝祖，受到家暴...每天行屍走肉
31歲女演員李瑜美2021年演出《魷魚遊戲》後打開知名度大爆紅，之後又出演《殭屍校園》讓她人氣水漲船高，之後陸續出演《精神教練諸葛吉》、《大力女子姜南順》、《浮游先生》等作品，李瑜美最新作主演《你旁觀的罪》飾演「趙熙秀」原本是一名童書作家，溫柔體貼、夢想單純，卻因嫁給了控制慾極強的丈夫盧進標而被迫放棄創作，丈夫的言語與身體暴力讓她幾乎喪失自我，直到恩秀的出現成為她最後的依靠，然而，當「擺脫」的代價變成一條人命時，她不得不在恐懼與解脫之間做出抉擇。
4.Netflix韓劇《你旁觀的罪》線上看：張勝祖變身家暴男，以「愛」為名監控妻子李瑜美一切行動
43歲張勝祖有著帥氣凍齡臉蛋，同樣主演許多大人系愛情作品，包括《金錢之花》、《認識的妻子》、《男朋友》、《巧克力》、《能成為陌生人嗎》、《抓住你的衣領》等作！而張勝祖在最新作《你旁觀的罪》飾演「盧進標 / 張江」為熙秀的丈夫，外表是成功人士，內在卻充滿偏執與控制慾。他以「愛」為名，監控妻子的一切行動，逐步瓦解她的自我，張勝祖展現出「優雅暴力」的恐怖感，讓觀眾既厭惡又心寒，他象徵著現代社會中「體制化的暴力」—伏在家庭與愛情之中。而他同時一飾兩角「張強」為朝鮮族非法滯留者，陳剛商會的職員，擁有與盧進標雷同面孔，參與隱瞞其死亡的行動。
5.Netflix韓劇《你旁觀的罪》線上看：李茂生變身「長腿叔叔」，與全少妮&李瑜美形成微妙互助關係
45歲李茂生先前出演《夫婦的世界》、《寧靜海》、《三十九》、《黑暗榮耀》、《Hide》、《支配物種》、《京城怪物2》等作品，展現百變樣貌！而李茂生在最新作《你旁觀的罪》將飾演鎮江商會代表「陳少伯」，一位老練的商人，善於洞察人心。他在察覺恩秀與熙秀的計畫後，選擇不揭發，而是以此作為交換條件，隨著劇情發展，他成為整起事件的第三隻「旁觀之眼」，象徵社會對暴力與犯罪的冷漠與利用，4人將展開緊張感十足的角力對決！
6.Netflix韓劇《你旁觀的罪》線上看：李浩貞、金美淑、金美卿、金元海也出演關鍵角色
《你旁觀的罪》不只四大主演全少妮、李瑜美、李茂生、張勝祖，還有李浩貞、金美淑、金美卿、金元海也出演關鍵角色！李浩貞飾演「盧進瑩」為家暴男盧進標的妹妹，調查圍繞著恩秀和熙秀的殺人案的刑警，金美淑飾演「高貞淑」為盧進標的母親，到處演講被丈夫家暴，怎麼逃出來的經歷，沒想到自己的兒子卻長期家暴自己的妻子！金美卿飾演「朴桂順」為趙恩秀的母親，金元海飾演「趙正南」趙恩秀的父親，長期家暴朴桂順。
以上就是《你旁觀的罪》劇情演員看點整理，全8集已經上線Netflix，喜歡的朋友們別錯過！
