Netflix Top 2《臥底洪小姐》朴信惠「35歲偽裝成20歲女高畢業生」潛入證券公司臥底！搭檔高庚杓共譜職場諜對諜羅曼史！演員、集數、更新時間一次看

【文/少女心文室】最近1月開播新劇眾多，其中一部《臥底洪小姐》也在週末首播2集劇情內容，第2集收視就來到5.672%，順利啟航！刷新電視劇自身最高收視紀錄！《臥底洪小姐》由朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結主演，是韓國tvN預計於2026年1月17日播出的土日連續劇，並由《社內相親》《酒醉羅曼史》導演朴繕虎執導，《出師表》編劇文賢京執筆，海外將由Netflix獨家播出！

🍿《臥底洪小姐》韓劇線上看

播出平台：Netflix

開播時間：1月17日

更新時間：每週六日晚上

集數：16集

《臥底洪小姐》朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結海報

1.Netflix韓劇《臥底洪小姐》看點：劇情設定在 1990 年代末，以亞洲金融風暴前夕的韓國金融業背景

《臥底洪小姐》由朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結主演，劇情設定在 1990 年代末，以亞洲金融風暴前夕的韓國金融業背景。劇情主軸圍繞在30多歲的菁英證券監督官「洪金寶」，當她發現一家證券公司有可疑資金流動時，為了查明真相，她決定偽裝成 20 歲的高中畢業生，以基層女職員「洪帳美」的身份潛入該公司展開臥底行動。劇情兼具辦公室喜劇、犯罪／金融調查元素，以及假身份下的人際互動、職場變化與人性揭露，營造懸疑與歡樂並存的氛圍喜劇！

《臥底洪小姐》朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結海報

2.Netflix韓劇《臥底洪小姐》看點：朴信惠「35歲偽裝成20歲女高畢業生」潛入證券公司臥底！

35歲朴信惠過往出演眾多羅曼史作品，包括像是《原來是美男》、《你為我著迷》、《鄰家花美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》、《Doctors》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等羅曼史韓劇，大多是傻白甜角色居多，先前在《來自地獄的法官》破格變身惡魔法官「姜光娜」展現有別過去角色的強勢作風！而朴信惠在今年回歸再次變身，在新劇《臥底洪小姐》飾演「洪金寶」為35歲精英證券監察官，憑藉著天生的年輕外貌，偽裝成20歲高中畢業的女職員「洪帳美」，潛入汝矣島一家資金流動有可疑的證券公司進行調查！這個「雙重身份」設定，是劇中核心衝突與驚喜來源。

《臥底洪小姐》朴信惠劇照

3.Netflix韓劇《臥底洪小姐》看點：高庚杓變身證券公司的新任 CEO，與朴信惠共譜諜對諜羅曼史！

35歲高庚杓出演眾多夯劇包括《請回答1988》、《嫉妒的化身》、《芝加哥打字機》、《私生活》、《月水金火木土》、《沒有秘密》等作品，在許多劇中展現「喜劇人」演出！而高庚杓在最新作《臥底洪小姐》飾演「申仃優」為韓民證券的新任代表，懷著隱藏野心重返汝矣島的天才經營顧問兼企業獵人，他是劇中證券公司的新任 CEO，是「以業績／數字為導向」的企業高層，劇情中，他將與偽裝進公司的洪帳美產生交集 ，兩人並非陌生人，過去更看似有感情關係，預計在劇中共譜職場諜對諜羅曼史！

《臥底洪小姐》河潤景劇照

4.Netflix韓劇《臥底洪小姐》看點：河潤景為韓民證券社長專屬秘書，也是朴信惠在宿舍301室的室友姊姊

33歲河潤景在2022年演出《非常律師禹英禑》打開知名度，之後陸續出演《浪漫醫生金師傅3》、《今生也請多指教》、《財閥X刑警》、《無聲蛙鳴》、《江南B-Side》等多部作品，展現百變樣貌！而河潤景在《臥底洪小姐》飾演29歲「高馥熙」有著移民美國的夢想，目前為韓民證券社長專屬秘書，是揭開公司內部秘密的關鍵人物之一，也是洪金寶潛入韓民證券後，所居住的首爾市未婚女性職員宿舍301室的室友姊姊，洪金寶與高馥熙的關係也相當微妙，目前算是戰友關係！

《臥底洪小姐》河潤景劇照

5.Netflix韓劇《臥底洪小姐》看點：曹瀚結為韓民證券會長的外孫，是個遊手好閒富二代

23歲曹瀚結為新人演員，先前出演 《魔咒的戀人》、《聯結》、《浪漫這一家》、《鬼宮》、《TRY：我們成為奇蹟》、《我的青春》等作品，逐漸嶄露頭角！而曹瀚結在最新作《臥底洪小姐》飾演25歲「Albert·吳／吳阿藍」為韓民證券會長的外孫，是劇中富二代角色。也是危機管理本部的本部長，靠著關係空降公司，是個對企業經營不感興趣，卻在公司到處惹到麻煩的電影愛好者，但預計也會起到關鍵作用，幫助成為臥底的洪金寶！

《臥底洪小姐》曹瀚結劇照

另外，ITZY 成員申有娜（Yuna）在《臥底洪小姐》飾演洪金寶妹妹「洪薔薇」是告訴姐姐朴信惠如何偽裝成20代女生的幕後指導者！以上就是《臥底洪小姐》劇情演員看點整理！該劇在台由Netflix獨播，每週六、日晚間更新新集數！

《臥底洪小姐》ITZY申有娜劇照

