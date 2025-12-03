Netflix Top 3《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情、評價整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。
🍿《他為什麼依然單身》線上看推薦：
開播時間：2025年11月16日
播出平台：Netflix、WeTV
主演卡司：霍建華、朱珠
集數：16集
看點1：霍建華痔瘡爆發結識美女醫生
劇中霍建華飾演毒舌室內設計師俞瑜，對婚姻避之唯恐不及。嘴巴又快又壞，光靠毒舌這一點，就能把身邊的人全部勸退。
直到某天，他因為痔瘡突發住院，意外結識冷靜成熟的內科醫生顧葉嘉（朱珠 飾）。
這場既尷尬又荒唐的初遇，意外擦出浪漫火花，二人之間嘴硬幼稚、歡喜冤家的相處，為這段熟男熟女之戀增添不少笑料。
看點2：霍建華演活毒舌嘴硬怪咖
不少觀眾點開《他為什麼依然單身》，都被霍建華飾演的「俞瑜」圈粉，俞瑜毒舌又傲嬌，那嘴巴就像吃了毒蘑菇一樣，但金句連發常常掀起共鳴，如：「你自己結婚就叫別人結婚，結婚是傳銷嗎？」、「成熟的人要學會讚美，要不學會閉嘴」、「我最討厭一對的東西（有本事你不要穿鞋）」都讓人笑翻，加上怪得可愛的人設，嘴壞又挑剔等特質，在他演出下既討人厭又好笑，意外超有魅力。
看點3：傲嬌男慣用句式大爆笑
「俞瑜」人設真的是標準傲嬌男，動不動就在嘴邊掛著「如果你們非要我吃的話」、「如果你非要和我一起看的話」、「如果你硬要和我去吃的話」，心裡就算想得要命，也不會直接承認，非要講得像是大家求他一樣，讓身邊的人又氣又好笑，甚至問助理小武：「要是我有腹肌的話你看嗎？算了，才不給你看呢。」中年大叔，內心卻彷彿少女一樣傲嬌，讓助理小武傻眼到爆，觀眾更是笑到肚子痛。
看點4：鬥嘴名場面憑實力單身
而劇中最具話題的名場面，就是俞瑜和顧葉嘉鬥嘴的場景，一次是在大型相親場合，他嘴上不饒人吐槽顧葉嘉：「美女？她哪裡美？看，她兩個梨渦，全身上下只有這個拿得出手。」；又一次，顧葉嘉聊天時，提到自己多年沒戀愛，把自己比喻成7、8年沒開過的車，俞瑜沒仔細聽，直接回：「老車基本上可以算是報廢了，開呢是沒希望開了，不過要是當成擺件廢物利用，倒也是可以的。」把顧葉嘉氣得當場離席，只能說這張嘴，真的是憑實力單身。
看點5：配角全員催婚大軍
《他為什麼依然單身》也把華人社會的催婚現象以荒謬誇張的手法呈現，顧葉嘉明明是事業成功的美女醫生，但爸爸卻始終擔心她大齡未婚，天天幫她安排相親，甚至讓她在視訊中，和6個男人相親，逼得她瞬間掛電話；俞瑜享受單身生活，但從媽媽、妹妹、妹夫到身邊親友，每個人都逼著他趕快找對象結婚，就連他痔瘡住院也不放過，媽媽探病時不忘拿紅雞蛋給他，說：「今天初七，吃紅雞蛋有姻緣。」還舉例在春秋時代，男的超過二十歲不婚，全家發配。只能說這俞瑜毒舌功力，看來是遺傳自老媽。
《他為什麼依然單身》靠著霍建華演繹怪咖魅力收穫劇迷喜愛，劇情更把不婚主義、催婚社會拍得荒謬又寫實，讓觀眾笑著笑著就被戳中內心。而霍建華、朱珠這對嘴硬傲嬌的歡喜冤家，每一次鬥嘴交鋒，都讓人越看越上頭。如果想看輕鬆又逗趣的都市愛情劇，《他為什麼依然單身》絕對值得加入追劇清單。
