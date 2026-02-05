Netflix TOP 3《左撇子女孩》演什麼？網友看不懂 3大關鍵點解析！爛番茄 98%高分的原因！
【文 / 雀雀】一上線就竄升到台灣 Netflix TOP2的台片《左撇子女孩》以台北夜市為背景，電影開場是蔡淑臻所飾演的單親媽媽，帶著兩個女兒從南部回台北，全片故事則是描述她們在夜市擺攤討生活的日常。大姊宜安（馬士媛飾）放棄學業並在檳榔攤打工，葉子綺飾演的小妹宜靜則是個活潑的幼稚園小朋友。一天，外公（陳慕義飾）發現小孫女是左撇子女孩，警告她不准使用「惡魔的手」！
👉延伸閱讀》
電影《左撇子女孩》葉子綺今年9歲入圍金馬獎、年度霸屏王就是她且自帶BGM！
《左撇子女孩》不只在台灣 Netflix 熱播榜位居 TOP2 位置，更在權威電影評論網站爛番茄斬獲 98% 高分佳績，且代表台灣出賽奧斯卡獎最佳國際影片前進到 15 強。
不少台灣觀眾在作品上線 Netflix 之後打開觀賞，並在網路上留言討論，有人發表了「年度最棒台片之一」、「充滿台灣感性」和「長女病既視感」等，卻也有人表示「看不懂《左撇子女孩》」、「難以理解的家庭鬧劇」或「可能我沒有藝術細胞？」等觀後感。
👉延伸閱讀》
《左撇子女孩》上架Netflix！入選奧斯卡「最佳國際影片」15 強 台灣女性故事的全新好萊塢視角！8大劇情看點整理
究竟《左撇子女孩》在既有劇情底下是在演什麼？想要表述何種意義和價值？本文整理電影3大關鍵情節，包括「結局意思」、「惡魔左手的象徵」與「夜市＆檳榔攤」的台人糾葛日常，一起來更加理解《左撇子女孩》的價值吧！
1、左手「魔鬼手」哪裡不對？
「魔鬼手」是傳統價值的象徵也是讓人自貼標籤的社會性詭計。在《左撇子女孩》中，外公一句「魔鬼手」就讓宜靜（葉子綺飾）想和自己的左手撇清關係，還一度想要剁掉自己的手做切割！所以當馬士媛告訴她：「你的左手就是你！」的時候，其實是直白點出「一個人自甘墮落、隨著別人給你的標籤行事」的胡亂歸咎。
其實這也是在影射父權女（例如外婆）對於自身做出各種重男輕女行為時所依循的父權社會價值藉口。年輕且還清醒的宜安知道「你的行為代表你自己」的道理，不能因而苟且，做錯事也不能讓誰來幫你承擔。所以憤世嫉俗的她對於媽媽的怒氣，不但只是來自於「媽媽幫不負責任的爸爸背債」的傳統婦女價值觀、更多的恐怕是「媽媽不讓自己對自己的未婚生女負責」！因為宜安認為媽媽不是「為自己好」，而是為了媽媽自己那不值錢的面子在做最後掙扎。
最後，宜安帶著偷東西的宜靜去還東西、「教小孩」，就是不想宜靜也變成一個因循傳統價值或躲在各種標籤和藉口後面的人，她希望小女孩能夠堂堂正正做自己，因為這也是她在一拖拉庫家庭爛帳裡，最想要得到的東西。
2、最後一場家宴戲：為何馬士媛要大爆炸？
很多人對於《左撇子女孩》最後一場「瘋狂家宴戲」做出討論，有人覺得「超級八點檔」也有人認為「超級精彩」！劇情描述了宜安在不知道男友沒離婚的狀況之下，無意讓自己介入了別人的家庭、誤當了小三。當正宮找來算帳，宜安因感覺自己受到「感情詐騙」而一氣之下就告訴對方「我懷孕了」！想不到元配竟然還衝上們來嗆聲說「如果肚子裡的小孩是兒子的話，我要！」且還是為了「有兒子就有財產」這種荒謬的原因！（合理推測夏騰宏所飾演的檳榔攤老闆應該有兄弟，所以正宮「需要兒子」，因為夏騰宏要有兒子才可以繼承遺產。這又落入既有台灣父權社會的不成文規定裡了。真的沒人要管台灣法律「兒子女兒具有公平繼承遺產權益」的條文欸？）
事實上，網路上不少網友表示，在觀賞《左撇子女孩》過程中，有著「從頭到尾令人不舒服的重男輕女情節」，但這卻很可能是多數台灣人成長記憶裡的日常：包括「囡仔有耳沒嘴」、「房子登記給兒子，女兒沒份」、「出資讓兒子出國與創業卻不借錢給女兒」、「老公外面私生兒子可拿來爭遺產」以及「幫前夫背債」等等莫名其妙的故事，大家可能都沒少聽過，但是這類情事一被擺到電影裡面、實際被描繪出來，卻又因為太真實到不可逼視而令人不適。
既然如此，那麼難怪馬士媛所飾演的姊姊要在結局的大爆炸了！
這場戲其實就是女主角企圖要「清洗傳統價值」的事發現場！而矛頭指向的，就是那麼躲在父權結構後面當幫兇還裝無辜、把「父權」當作魔鬼手的父權女阿嬤（還有太過配合、配合到委屈ㄧ自溺的媽媽）。誰曉得一開始看起來清新可愛的《左撇子女孩》拍到最後竟然也是一齣《血觀音》？
3、「台灣夜市、攤位」建構台人接地生活
電影到最後，蔡淑臻、馬士媛和葉子綺一家三口加上「全片唯一正常男人強尼（黃鐙輝飾）」3+1看似若無其事地擺攤，快樂唱跳起來，除了指涉出台灣人不論遇到怎樣的困境、日子還是要過的常民強大心理素質之外，更顯化了這口子其實是沒被爛事擊垮，仍堅強相親相愛的一家人。
《左撇子女孩》以夜市、檳榔攤等「台灣特色市井氣」來描繪台灣在地風情，保證跟全世界其他風土人文面貌不重複，不但讓外國人看了覺得新奇有記憶點，連台灣人也備感親切與接地氣。但重點仍是回歸到這樣的設定，能與台灣社會家庭劇高度貼合：片中，蔡淑臻（飾淑芬）奔波在麵攤、醫院與家庭之中，賺錢來不及還債與付夜市攤位租金，大女兒馬士媛（飾宜安）自認可以到檳榔攤賺錢分攤家務，連小女兒都知道家裡缺錢需要幫助，但再怎麼吵吵鬧鬧，她們依然是無所畏懼的一家子。
《左撇子女孩》的結局帶來的無窮希望，像是把傳統社會價值砍掉重練的「新生活序章」開演，沒有什麼是比她們的「重新開始」更重要了。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
「酷的夢」228萬訂閱頻道救回了！駭客疑來自這國
擁有228萬訂閱的YouTube頻道「Ku's dream 酷的夢」日前驚傳被盜，昨（2/3）晚傳來好消息，已經緊急救回。創辦人「酷」在IG限時動態透露，懷疑可能是來自俄羅斯的攻擊。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生
台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
恐截肢裝葉克膜搶命！66歲孔鏘怪病纏身1年 公開露面曝「最新病況」
66歲資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）過去是各大綜藝節目御用伴奏師，與綜藝天王張菲、胡瓜擦出火花為節目增添不少笑料，未料這些年孔鏘飽受糖尿病、白內障等疾病所苦，身體頻亮紅燈。去年孔鏘曾透露近期右腳不明原因腫脹，內心焦慮不已直言「超怕要被截肢」。今他出席白冰冰尾牙也透露現況。蔡維歆
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
電話宣布結婚！芝田璃子嫁大31歲「蜘蛛人」 爸媽愣：妳自己加油吧 尼可拉斯凱吉5年未見岳父母
好萊塢傳奇影星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）的第五段婚姻一直備受關注。近日，他的31歲日籍妻子芝田璃子罕見登上日本綜藝節目，大方分享這段跨越語言障礙、文化差異，以及「31歲年齡差」的婚姻點滴。芝田璃子在節目中坦言，尼可拉斯至今都還沒見過她的父母，當初電話告知婚訊時，家人反應更是充滿戲劇性。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
白冰冰致電S媽「提供法律建議」 喊話具俊曄回歸演藝圈
【緯來新聞網】70歲白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，今（5日）為了慰勞辛苦的幕
劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動
朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
袁惟仁女兒爆「熱戀嘻哈歌手HowZ」他新歌疑熱戀告白
兩人多次在相同場景拍照，HowZ 甚至有追蹤陸元琪的帳號，對於戀情，雙方都未正面承認，而袁融的爸爸袁惟仁2日過世，HowZ 被問到有沒有安慰對方？HowZ 透過經紀公司回應「謝謝大家關心，現在最重要的還是留給家人空間，其他的我們沒有回應。」
賈靜雯乾爹吳敦過世 曾為竹聯幫大佬槍殺案入獄
前竹聯幫總護法吳敦今（4）日傳出過世，享壽77歲，他生前也曾為影視製作人，隨著他過世，包括陳啟禮、董桂森在內涉入「江南案」的關鍵人物都已經辭世。