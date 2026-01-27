Netflix Top 3奇幻韓劇《今天開始是人類》5大看點：金惠奫變身九尾狐！與朴所羅門共譜「人狐戀」歡喜冤家羅曼史！

《今天開始是人類》金惠奫、朴所羅門海報劇照

【文/少女心文室】不少2025年尾播出劇集在2026年初開始收尾大結局，因此不少劇迷感到劇荒，不過別擔心這週末將一連串上線4部新劇，包括《愛情怎麼翻譯？》、《今天開始是人類》、《臥底洪小姐》、《理事長和我的秘密關係》等多部電視劇內容！最新開播的《今天開始是人類》由金惠奫與朴所羅門主演，並由《戀愛大戰》導演金正權執導，《最棒的炸雞》的編劇朴燦英、趙雅英共同執筆，刻劃「人狐戀」羅曼史！

🍿《今天開始是人類》韓劇線上看

播出平台：Netflix

開播時間：1月16日

更新時間：每週五、六晚間10:30（台灣時間）

集數：12集

《今天開始是人類》朴所羅門、金惠奫海報

1.Netflix韓劇《今天開始是人類》線上看：抗拒成為人類的九尾狐與極度自戀足球明星歡喜冤家羅曼史

《今天開始是人類》全劇共12集！確定由金惠奫、朴所羅門主演，劇情講述金惠奫飾演「銀狐／金玉淳」因為擔心成為人類而遠離善行和男人，費盡心思生活的怪才九尾狐，而朴所羅門飾演「姜施洌」，是一名過於自戀的足球明星，兩人相遇後共譜「歡喜冤家羅曼史」！在吵吵鬧鬧和甜蜜爭吵中產生感情的浪漫喜劇！該劇在台由Netflix播出，每週五、六晚間更新新集數！

廣告 廣告

《今天開始是人類》金惠奫、朴所羅門海報

2.Netflix韓劇《今天開始是人類》線上看：金惠奫變身遊戲人間的MZ世代九尾狐，相當抗拒成為人類！

29歲金惠奫活潑可愛氛圍廣受眾人喜愛，童星出身的她過去出演海量作品，一直到2018年演出《SKY Castle 天空之城》爆紅嶄露頭角，隔年演出《偶然發現的一天》打開演員知名度，之後陸續出演《御史與祚怡》、《雪降花》等作，在2024上半年主演《背著善宰跑》再度爆紅圈粉無數，再創演藝事業新巔峰！而金惠奫新作確定主演《今天開始是人類》回歸！金惠奫飾演「銀狐／金玉淳」年歲不詳，來自妙香山的九尾狐。數百年間從平凡微物修煉至九尾靈物，是遊戲人間的MZ世代九尾狐，為了享受永恆的青春與美貌，極力抗拒成為平凡的人類，因而遠離善行和男人，然而意想不到的事件卻打破了她平靜的「狐生」。

《今天開始是人類》金惠奫劇照

3.Netflix韓劇《今天開始是人類》線上看：朴所羅門變身超自戀世界級足球明星，遇上九尾狐迎來劇變！

26歲朴所羅門在2022年演出Netflix夯劇《殭屍校園》爆紅嶄露頭角，之後陸續出演《第三人稱復仇》、《聖水洞之吻》、《家族計劃》等作品，而最新作確定主演《今天開始是人類》飾演「姜施洌」，為一名極度自戀的世界級足球明星，是一名自命不凡的「自戀終結者」，為泰晤士FC所屬的最前線攻擊手，以壓倒性的實力與不合群的性格著稱，是個能帶領墊底球隊奪冠的「問題球員」，作為海外知名足球隊的前鋒，職業生涯中幾乎囊括了所有「首位」的頭銜，人生中唯一害怕的是肌肉流失，沒想到在他完美無缺的人生中，不知道是災難還是命運，直到九尾狐「玉淳」再度出現，迎來了意想不到的人生劇變！

《今天開始是人類》朴所羅門劇照

4.Netflix韓劇《今天開始是人類》線上看：李詩宇與金惠奫有著深厚淵源，是銀狐不願成為人類的關鍵

28歲李詩宇先前出演《西西弗斯：神話》、《流星》等劇嶄露頭角，之後也出演《紙房子：韓國篇》、《閃耀國度》、《無用的謊言》等作！而李詩宇在《今天開始是人類》飾演「金狐」年歲不詳，過去與銀狐有著深厚淵源的九尾狐，也是銀狐視如親人的存在。曾一心追求成為人類，卻在如願化人後過著不幸的生活，最終慘澹死去，她的悲劇一生被銀狐親眼見證，成為銀狐看破紅塵、決心不再化身為人的關鍵契機。金狐的存在對銀狐而言，既是難以忘懷的家族記憶，也是警示人類生活虛無與痛苦的痛苦縮影。

《今天開始是人類》李詩宇劇照

5.Netflix韓劇《今天開始是人類》線上看：張東周遭球隊裁員的「失敗足球員」，想像「姜施洌」那樣活著

31歲張東周過去曾出演《學校2017》、《臨時制先生》、《成為你的夜晚》、《槍口彼端》等作品！張東周在最新作《今天開始是人類》飾演「玄宇碩」曾是身披國家隊戰袍、風光無限的青少年足球之星，如今卻成了徘徊於低階聯賽、慘遭球隊裁員的「失敗足球員」。在U-16時期擔任隊長並收穫歐洲名門球隊邀約的巔峰之際，一場肇逃意外奪走了他的黃金期，膝上的鋼釘成了他再也無法克服的試煉。見識過沒有盡頭的墜落後，他在日復一日的苦撐中陷入迷惘，不禁開始渴望並好奇，若是能像「姜施洌」那樣活著，會是什麼樣的人生。

《今天開始是人類》張東周劇照

以上就是《今天開始是人類》劇情演員介紹，喜歡奇幻喜劇的劇迷們別錯過該劇啦！《今天開始是人類》在台由Netflix播出，每週五、六晚間更新新集數！

《今天開始是人類》金惠奫、朴所羅門劇照

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！