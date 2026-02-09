Netflix TOP 3電影《左撇子女孩》演什麼？網友看不懂 3大關鍵點解析！爛番茄 98%高分的原因！

【文 / 雀雀】一上線就竄升到台灣 Netflix TOP2的台片《左撇子女孩》以台北夜市為背景，電影開場是蔡淑臻所飾演的單親媽媽，帶著兩個女兒從南部回台北，全片故事則是描述她們在夜市擺攤討生活的日常。大姊宜安（馬士媛飾）放棄學業並在檳榔攤打工，葉子綺飾演的小妹宜靜則是個活潑的幼稚園小朋友。一天，外公（陳慕義飾）發現小孫女是左撇子女孩，警告她不准使用「惡魔的手」！

《左撇子女孩》由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺主演。（圖／光年映畫提供）

《左撇子女孩》不只在台灣 Netflix 熱播榜位居 TOP2 位置，更在權威電影評論網站爛番茄斬獲 98% 高分佳績，且代表台灣出賽奧斯卡獎最佳國際影片前進到 15 強。

不少台灣觀眾在作品上線 Netflix 之後打開觀賞，並在網路上留言討論，有人發表了「年度最棒台片之一」、「充滿台灣感性」和「長女病既視感」等，卻也有人表示「看不懂《左撇子女孩》」、「難以理解的家庭鬧劇」或「可能我沒有藝術細胞？」等觀後感。

《左撇子女孩》由導演鄒時擎執導，在國內外影展屢創佳績。（左撇子女孩電影製作有限公司提供）

究竟《左撇子女孩》在既有劇情底下是在演什麼？想要表述何種意義和價值？本文整理電影3大關鍵情節，包括「結局意思」、「惡魔左手的象徵」與「夜市＆檳榔攤」的台人糾葛日常，一起來更加理解《左撇子女孩》的價值吧！

Netflix TOP2《左撇子女孩》

1、左手「魔鬼手」哪裡不對？

「魔鬼手」是傳統價值的象徵也是讓人自貼標籤的社會性詭計。在《左撇子女孩》中，外公一句「魔鬼手」就讓宜靜（葉子綺飾）想和自己的左手撇清關係，還一度想要剁掉自己的手做切割！所以當馬士媛告訴她：「你的左手就是你！」的時候，其實是直白點出「一個人自甘墮落、隨著別人給你的標籤行事」的胡亂歸咎。

《左撇子女孩》（圖／光年映畫提供）

其實這也是在影射父權女（例如外婆）對於自身做出各種重男輕女行為時所依循的父權社會價值藉口。年輕且還清醒的宜安知道「你的行為代表你自己」的道理，不能因而苟且，做錯事也不能讓誰來幫你承擔。所以憤世嫉俗的她對於媽媽的怒氣，不但只是來自於「媽媽幫不負責任的爸爸背債」的傳統婦女價值觀、更多的恐怕是「媽媽不讓自己對自己的未婚生女負責」！因為宜安認為媽媽不是「為自己好」，而是為了媽媽自己那不值錢的面子在做最後掙扎。

《左撇子女孩》（光年映畫提供）

最後，宜安帶著偷東西的宜靜去還東西、「教小孩」，就是不想宜靜也變成一個因循傳統價值或躲在各種標籤和藉口後面的人，她希望小女孩能夠堂堂正正做自己，因為這也是她在一拖拉庫家庭爛帳裡，最想要得到的東西。

《左撇子女孩》故事全片在台北的知名夜市拍攝，兩位新生代演員葉子綺（左）與馬士媛表現相當亮眼。（圖／光年映畫提供）

2、最後一場家宴戲：為何馬士媛要大爆炸？

很多人對於《左撇子女孩》最後一場「瘋狂家宴戲」做出討論，有人覺得「超級八點檔」也有人認為「超級精彩」！劇情描述了宜安在不知道男友沒離婚的狀況之下，無意讓自己介入了別人的家庭、誤當了小三。當正宮找來算帳，宜安因感覺自己受到「感情詐騙」而一氣之下就告訴對方「我懷孕了」！想不到元配竟然還衝上們來嗆聲說「如果肚子裡的小孩是兒子的話，我要！」且還是為了「有兒子就有財產」這種荒謬的原因！（合理推測夏騰宏所飾演的檳榔攤老闆應該有兄弟，所以正宮「需要兒子」，因為夏騰宏要有兒子才可以繼承遺產。這又落入既有台灣父權社會的不成文規定裡了。真的沒人要管台灣法律「兒子女兒具有公平繼承遺產權益」的條文欸？）

《左撇子女孩》（光年映畫提供）

事實上，網路上不少網友表示，在觀賞《左撇子女孩》過程中，有著「從頭到尾令人不舒服的重男輕女情節」，但這卻很可能是多數台灣人成長記憶裡的日常：包括「囡仔有耳沒嘴」、「房子登記給兒子，女兒沒份」、「出資讓兒子出國與創業卻不借錢給女兒」、「老公外面私生兒子可拿來爭遺產」以及「幫前夫背債」等等莫名其妙的故事，大家可能都沒少聽過，但是這類情事一被擺到電影裡面、實際被描繪出來，卻又因為太真實到不可逼視而令人不適。

馬士媛以《左撇子女孩》獲得斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，是台灣第一人。（圖／光年映畫提供）

既然如此，那麼難怪馬士媛所飾演的姊姊要在結局的大爆炸了！

這場戲其實就是女主角企圖要「清洗傳統價值」的事發現場！而矛頭指向的，就是那麼躲在父權結構後面當幫兇還裝無辜、把「父權」當作魔鬼手的父權女阿嬤（還有太過配合、配合到委屈ㄧ自溺的媽媽）。誰曉得一開始看起來清新可愛的《左撇子女孩》拍到最後竟然也是一齣《血觀音》？

蔡淑臻（左起）、葉子綺和馬士媛在《左撇子女孩》飾演關係緊張的一家人。（光年映畫）

3、「台灣夜市、攤位」建構台人接地生活

電影到最後，蔡淑臻、馬士媛和葉子綺一家三口加上「全片唯一正常男人強尼（黃鐙輝飾）」3+1看似若無其事地擺攤，快樂唱跳起來，除了指涉出台灣人不論遇到怎樣的困境、日子還是要過的常民強大心理素質之外，更顯化了這口子其實是沒被爛事擊垮，仍堅強相親相愛的一家人。

《左撇子女孩》（光年映畫提供）

《左撇子女孩》以夜市、檳榔攤等「台灣特色市井氣」來描繪台灣在地風情，保證跟全世界其他風土人文面貌不重複，不但讓外國人看了覺得新奇有記憶點，連台灣人也備感親切與接地氣。但重點仍是回歸到這樣的設定，能與台灣社會家庭劇高度貼合：片中，蔡淑臻（飾淑芬）奔波在麵攤、醫院與家庭之中，賺錢來不及還債與付夜市攤位租金，大女兒馬士媛（飾宜安）自認可以到檳榔攤賺錢分攤家務，連小女兒都知道家裡缺錢需要幫助，但再怎麼吵吵鬧鬧，她們依然是無所畏懼的一家子。

《左撇子女孩》（光年映畫提供）

《左撇子女孩》的結局帶來的無窮希望，像是把傳統社會價值砍掉重練的「新生活序章」開演，沒有什麼是比她們的「重新開始」更重要了。

馬士媛（後）與葉子綺在《左撇子女孩》中的演出受到國際高度關注，讓觀眾看了心有戚戚焉。（圖／光年映畫提供）

