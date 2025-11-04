Netflix Top 4《颱風商社》評價看點：李俊昊&成東鎰父子情超催淚！太風從夜場紈褲子弟...變身守護公司正直青年 與金敏荷共譜社內羅曼史｜演員陣容、播出時間看這裡
【文/少女心文室】近期不少10月份新劇開播！其中一部《颱風商社》在10/11首播獲得網友不錯評價，不容錯過，在台由Netflix獨家播出！該劇由李俊昊、金敏荷主演！並由《三流之路》、《今生也請多指教》的李那庭導演執導，張賢編劇執筆！此劇講述1997年亞洲金融風暴時，徹底遭遇破產危機卻選擇迎頭而上的中小企業「颱風商社」，為了挽救「颱風商社」而努力的青年社長強太風與家人、員工共同艱辛奮鬥的成長故事！
🍿《颱風商社》線上看推薦
演員：李俊昊、金敏荷
播出平台：Netflix獨家播出
播出時間：每週六、日更新2集（晚上10點更新）
集數：共16集
1. Netflix韓劇《颱風商社》線上看：《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品
《颱風商社》是一部以 1997 年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機為背景的作品，講述年輕社長在IMF破產危機中，為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」與其家庭所展開的奮鬥故事。李俊昊飾演颱風商社代表「強太風」，為了守護父親生前珍視的颱風商社，而拼盡全力奮戰與守護，李俊昊將在新作展現菁英強悍面貌！金敏荷飾演颱風商社業務代表「吳米鮮」，原本只是公司會計的她，因為IMF危機，公司岌岌可危，因此接受強太風提案，成為業務代表，眾人會如何守護危機重重的颱風商社呢？
2.Netflix韓劇《颱風商社》線上看：李俊昊從遊手好閒紈褲子弟，變身為守護父親心血的正直青年！
35歲李俊昊屢屢演出眾多夯劇，包括《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》等劇展現百變樣貌！而在最新劇《颱風商社》，李俊昊飾演「強太風」在父親過世前，是標準的「狎鷗亭柳橙族[ 」，即出生於富裕家庭，奢侈揮霍的狎鷗亭富二代。因幼時父親告訴他，花不是為了漂亮才綻放，而是為了結果才拚盡全力，自此強太風便喜歡花，之後從韓國大學花藝系畢業，但在1997年發生「亞洲金融風暴」時，父親一手創辦的「颱風商社」面臨破產危機之際，父親更因病去世，雙重打擊之下，強太風扛起一切，成為新手社長來守護父親像家人般珍視的「颱風商社」而努力奮鬥，從一名喜歡混夜場的遊手好閒紈褲子弟，變身為守護父親一生心血企業的正直青年！
3.Netflix韓劇《颱風商社》線上看：金敏荷變身「全能會計小姐」，陪伴李俊昊守護颱風商社！
30歲金敏荷先前出演《柏青哥》系列打開知名度，去年在《照明商店》也帶來令人印象刻的演出與故事！今年也先演出《我死的一週前》回歸！緊接著在下半年主演《颱風商社》回歸，在新劇中飾演「吳米鮮」為「颱風商社」會計，是會長強陳鶧相當看好重視的員工，在會長去世以前，甚至要她照顧自己的兒子太風！吳米鮮之後與太風一起守護公司，米鮮也漸漸明白女性職場菁英的定義，不在學歷或名片，而是她的熱情、勇氣與智慧；而她對太風的心意也悄悄萌芽，兩人後續的職場辦公室戀情值得關注！
4.Netflix韓劇《颱風商社》線上看：成東鎰飾演李俊昊爸爸！變身「颱風商社」社長，一生奉獻給公司
61歲資深演員成東鎰參與眾多電影還有電視劇拍攝，是不少作品的重要率要！近幾年出演《謝幕：樹立而死》、《漢江刑警》、《玉氏夫人傳》、《協商的技術》、《十二使者》等電視劇作品！成東鎰在《颱風商社》飾演關鍵角色「強陳鶧」為「颱風商社」創辦人，強太風的父親。白手起家創立公司，於1980年的輝煌年代，讓公司獲得優質認證的企業家，同時也是不擅傳達愛意和感情的典型韓國父親，為了守護家庭，他日夜不休地工作，雖然比任何人都疼愛兒子強太風，但真實情感卻被隱藏，不輕易表達真心，不知從何時起，幼時便會為他擦皮鞋的兒子開始不願和他對視，父子關係漸行漸遠，但雙方其實都知道最愛彼此，但就是開不了口，一直到強陳鶧離世後，太風才知道爸爸有多愛他。
5.Netflix韓劇《颱風商社》線上看：金玟錫變身李俊昊兄弟跟班，陪伴對方闖天下守護颱風商社！
35歲金玟錫擁有凍齡娃娃臉，近期出演《都市男女的愛情法》、《鬼怪計程車》、《皮塔在戀愛》、《浮游先生》、《鯊魚：風暴》等電視劇作品，而金玟錫在最新作《颱風商社》飾演「汪濫暮」與強太風是能互相打鬧、彼此交心的死黨，平時看似不擅打架、輕浮毛躁，但卻是一個為了朋友和愛情可以不顧一切的男子漢。夢想是當歌手，但在母親被銀行裁員後，便在母親經營的「模模家」後廚負責炸雞，因為外表強勢但也會躲在墨鏡後默默流淚的母親，他洞悉乍看強勢的吳美湖內心掩藏的脆弱，故而總想傾盡一切抹去她的悲傷。
6.Netflix韓劇《颱風商社》線上看：無真星同為富二代柳橙族，自詡是李俊昊的宿敵，處處與強太風作對
37歲無真星出演《夜行書生》、《美麗的你》、《產後調理院》、《能成為陌生人嗎》、《暴君》等作品！無真星在《颱風商社》飾演反派角色「表現寯」，與李俊昊為敵對人物，為表商船代表的兒子兼理事。自詡是強太風的宿敵，因為從小學到高中，他喜歡過的女孩全都只喜歡強太風，他跑步也總落後於強太風，相當愛揮霍炫耀又膽小，因為花錢大方，故身邊不缺跟隨之人，但由於性格乖張且自私自利，所以沒有真正的朋友。金相浩飾演「表朴虎」為表現寯爸爸，為貨櫃運輸公司「表商船」的代表，有著撕咬對手的狠勁及夾著尾巴逃走的厚顏無恥，對自己想要的東西也會毫不留情的爭奪到手，與驟逝的強陳鶧藏有不為人知的祕密，目前亦敵亦友未能得知....
7.Netflix韓劇《颱風商社》線上看：「颱風商社」不可或缺的成員們，所展開的公司日常！
李昌勳飾演「高劘盡」為營業部科長，典型的90年代銷售員風格，在工作上卻願意放下身段，極力討好客戶，是非常優秀的銷售員，責任感也強，是典型的韓國男性代表、金才禾飾演「車禪宅」為「颱風商社」總務部次長，二十多年來從辦公室助理升到次長，是那年代少見的職場女性，典型的大媽性格。金松一飾演「具銘官」為經營部理事，因為總是只給蘭花澆水或擦拭蘭花葉子便下班，故有「植物人」的外號，他還未意識到經驗就是最強大的武器，但正如需要經歷漫長歲月才能綻放出花苞的蘭花，他在自己的崗位上雖遲但會靜靜綻放。李尚津飾演「裴松仲」為物流部代理，因癡迷安在旭在《星星在我心》中的角色，故穿著總是模仿他，自詡是X世代的代表人物，為IT男、御宅族、宅男等的元祖象徵。
以上就是《颱風商社》劇情演員看點整理，首播兩集節奏迅速，尤其李俊昊與成東鎰的父子親情線令人淒然淚下，就讓我們死守強太風如何守住爸爸的公司，所面臨的一切挑戰吧！《颱風商社》在台由Netflix每周六、日晚間更新新集數！
