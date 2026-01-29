Netflix2026年片單曝！霍建、阮經天大咖回歸台劇 搶攻全球串流產值

財經中心／李宜樺報導

Netflix舉辦2026華語內容發布會，五大類型影集一次亮相，展現對華語市場的長線投資決心。Netflix華語內容總監黃怡玫Maya也與《乩身》導演管偉傑、《急診室的奇蹟》編導黃靖祖、《百萬人推理》監製吳孟謙以及《黑白清道夫》監製林秉聿對談：「從在地敘事到全球共鳴：台灣影集的創作進化與產業想像」（圖／Netfilx提供）

假日在家沒事就想窩在沙發追劇，但你可能不知道，你點開的每一部影集，背後都是一場數十億元的國際資金博弈。串流龍頭Netflix今（29）日投下震撼彈，舉辦「2026 Netflix What Next? 華語內容發布會」，一口氣公布五部重量級華語影集，從犯罪懸疑、神話奇幻到醫療職人劇，不僅陣容驚人，更展現了串流巨頭深耕台灣、將華語內容推向全球的雄心。這不只是影迷的福音，更是台灣影視產業轉型的重要轉折點。

追劇變剛需 串流平台持續加碼



Netflix指出，過去一年華語內容在亞洲多個市場穩坐排行榜，顯示「在家追劇」早已成為假日消費的新剛需。相較傳統娛樂支出，訂閱制串流平台具有高黏著度與穩定現金流，讓內容投資不再只是成本，而是可預期回收的長線資產。

類型全面鋪開 內容即資本



此次公布的《百萬人推理》、《乩身》、《急診室的奇蹟》、《沉默的審判》、《黑白清道夫》，題材從網路世代推理、道教神話、醫療職人到黑色犯罪，幾乎全面覆蓋主流觀眾。Netflix華語內容總監黃怡玫直言，願意持續投資大膽題材，背後邏輯其實很簡單，就是用內容規模換市場深度，讓每一部作品都成為品牌資產的一部分。

台灣製作力 升級全球供應鏈



值得注意的是，這波片單大量動用台灣主創、演員與製作團隊，並導入高規格前製、特效與跨國製作流程。對產業而言，這不只是戲好不好看，而是台灣影視正式被納入全球內容供應鏈，製作經驗、人才與資金同步升級，形成正向循環。

Netflix華語內容總監黃怡玫Maya分享奈飛今年華語片單及全新布局。（圖／Netfilx提供）

假日追劇 背後是一門生意



從消費者角度看，是假日在家輕鬆追劇；但從產業與財經視角看，這其實是一場內容資本化的競賽。Netflix持續加碼華語市場，意味著台灣影視不只在文化上被看見，更在商業模式上被驗證。當追劇成為生活的一部分，也代表這條產業鏈，正在創造新的經濟成長動能。

