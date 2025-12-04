Netflix近期在遊戲業務的調整動作頻頻，繼日前關閉部分遊戲工作室後，稍早再次傳出曾開發《Cozy Grove》與《Alphabear》的遊戲工作室Spry Fox，目前已經由創辦人David Edery及Daniel Cook買回，意味Spry Fox將再次成為一家獨立遊戲開發商，繼續開發其備受期待的新作《Spirit Crossing》。

Netflix遊戲部門再傳變動，Spry Fox由創辦人買回獨立運作，新作手遊版本仍由Netflix發行

協議：Netflix保留手遊發行權、PC/主機版本另尋合作發行

與近期直接關閉的Team Blue或Boss Fight Entertainment命運不同，Spry Fox獲得了相對「幸福」的結局。根據雙方協議，Netflix將繼續擔任《Spirit Crossing》行動版本的遊戲發行商，維持雙方的合作關係。

廣告 廣告

與此同時，回歸獨立的創辦人將擁有更多設計與發行自由，可將《Spirit Crossing》的PC與主機版本發行權洽談給其他發行商。這款遊戲在今年3月首度公開，被描述為試圖融合《動物森友會》 (Animal Crossing)的舒適生活模擬，以及《魔獸世界》或《Final Fantasy XIV》等MMO多人線上社交體驗的野心之作。

回歸獨立的代價：資金缺口與潛在裁員

不過，脫離Netflix的保護傘並非沒有風險。報導指出，Spry Fox仍可能面臨裁員風險，同時開發團隊必須自行尋找額外的資金來維持長期營運。而原本可能針對Netflix訂閱制 (無內購) 設計的遊戲機制，或許也需要進行調整，確保工作室能在玩家購買遊戲後持續獲利。

Netflix遊戲策略轉向：聚焦IP與大眾化發展

Spry Fox於2022年被Netflix收購，當時成為Netflix擴張遊戲版圖的重要一步。然而，隨著前Epic Games高層Alain Tascan接替Mike Verdu掌管Netflix遊戲部門，該公司的戰略出現了顯著轉向。

分析指出，相較於Mike Verdu時期廣泛收購與授權各類風格的遊戲，Alain Tascan更傾向於聚焦三大領域：基於Netflix原創IP改編設計作品、社交派對遊戲，以及具備市場保證的知名項目。

在此發展背景下，《Spirit Crossing》這種原創且類型特殊的專案，顯然已不再完全符合Netflix當前的戰略優先順序，這或許也是雙方決定分道揚鑣的主因。

更多Mashdigi.com報導：

AWS推出搭載Trainium3晶片的UltraServers，預告Trainium4將支援NVIDIA NVLink Fusion互連技術

Sony α7 V發表，睽違4年大改款、首搭部分堆疊感光元件與全新BIONZ XR2處理器

AWS打造AI工廠服務：將NVIDIA Blackwell與Trainium算力直接搬進客戶機房，解決主權與合規難題