New Balance超殺4折起，只有兩天！NB慢跑鞋、復古鞋 高CP值買法全攻略

New Balance 只要4折起，1/17~1/18限時下殺，滿額加碼再折價外，還有最高38%回饋可以領。（圖片來源：Yahoo購物中心）

下殺4折起，只有2天！滿額不只額外再折價，還有最高38%回饋可以領，好康值突破最高點，手慢只能在角落抹眼淚。這次很苦惱的精選出New Balance品牌日的8雙必收鞋，每雙各有千秋，但都有一個共通點——一穿上，就會開始懷疑以前為什麼要委屈自己的腳。

今年真的很難不入坑New Balance，如果你也常在找鞋，應該早就發現一件事，不管是慢跑鞋還是復古鞋，榜單上、大街上、社群裡，絕對少不了New Balance的身影，而且是幾乎每一款都在刷存在感。原因其實很簡單，現在大家要的不只是好看，而是那種通勤能穿、逛街不累、跑跳自如的鞋。從日常好搭的NB 373、NB 574、NB 327，到近年超多人指定的NB 725、NB 740、NB 2002R、NB 1906R，再到完全為腳感而生的NB 430跟NB 1080v15慢跑鞋，New Balance幾乎把各種需求一次包好！

💥1/17~1/18 New Balance品牌日 最低4折起 💥

★ New Balance 潮鞋激降$1199起

★ 1/17 品牌日最高回饋38％

★ 潮鞋4折起再加碼，滿額最高再折450

★ 流行服飾 任2件7折、任3件6折、任4件5折

★ 全站單日滿3000送8%購物金

下殺4折起 New Balance品牌日 手刀搶

1. 只要1千初！New Balance 430慢跑鞋(網路獨家款)

原價$1,880 ↘ 1/17~1/18快閃價$1,199

居然只要1千初！New Balance 430一穿上腳，第一個感覺是輕，第二個感覺是軟，第三個感覺則是：「早知道就早點買」。對每天要通勤、常常逛街、假日又愛亂走的人來說，這雙簡直完美。整體鞋身很輕、腳感很軟，不是那種誇張的厚底，也沒有專業跑鞋的距離感，可以每天穿、怎麼搭都不奇怪的NB慢跑鞋。而且現在限時兩天，原價快2千，現在1千初就能到手，滿額除了再折價外，還有最高38%回饋可以領。這一波New Balance 430跑鞋系列真的很值得直接列入口袋名單。

限時兩天，原價快2千，現在1千初就能到手好划算。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.下殺53折！New Balance 373復古鞋 多款任選(Y購/網路獨家)

原價$2,480 ↘ 1/17~1/18快閃價$1,299

只有2天，下殺53折！在朋友腳上、路人腳上、社群照片上看過無數次的這雙New Balance 373，只有真正穿過的人，才懂為什麼它可以紅這麼久。鞋型非常修飾，不會顯腳大，也不會太扁。麂皮跟布料的拼接讓整體很耐看，不管是牛仔褲、寬褲、裙子，甚至只是簡單的 T-shirt，都能自然搭配。再加上走起來的腳感，舒服到不需要多說，NB 373鞋幾乎是閉眼選都安全的那種。更何況1/17、1/18這兩天New Balance大下殺，只要53折就能帶走，一省就省快1千2，甚至滿額還能再折價，最高回饋38%，超級驚人。

只有2天，下殺53折！NB 373復古鞋，閉眼選它都安全沒問題。 （圖片來源：Yahoo購物中心）

3.現省快1千2！New Balance 574系列＆327系列 復古鞋

原價$2,980 ↘ 1/17~1/18快閃價$1,799

NB 574和NB 327這一組，根本就是「經典派」跟「時髦派」一次收齊。New Balance 574的魅力在於耐看，鞋型穩定、比例漂亮，怎麼搭都不需要太用力；而New Balance 327則是更有個性，線條拉長、存在感更強，一穿上就有一種今天有打扮的感覺。不論是NB 574還是NB 327，兩雙實際走起來的舒適度都能撐住一整天的行程。不管是偏好低調耐穿，還是想要一雙能讓人注意的復古鞋，New Balance這兩款真的讓人很難不心動。正好New Balance品牌日1/17-1/18大下殺，馬上省快1千2，滿額還能再折價，回饋最高38%，當然要趁機一次入手兩款，想穿哪種風格，就穿哪種風格。

限時只有2天，一下就省快1千2，NB 574和NB 327一次收齊剛剛好。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.限時54折！New Balance 725復古鞋 中性款任選 (Y購/網路獨家)

原價$2,980 ↘ 1/17~1/18券後價$1,599

限時54折，省快1千4！NB 725復古鞋一穿上就很有份量感，但神奇的是它完全不會笨重，實際穿起來意外好走的一雙復古跑鞋。厚實中底帶來穩定腳感，走久了也不會覺得腳底疲勞。外型上偏立體，寬褲、運動風、街頭風混搭都很有型，是近年來很夯的復古鞋輪廓。不論男女，都能穿出不同味道來。喜歡超有存在感的中性復古鞋，New Balance 725直接收就對了。最讚的是，這次New Balance祭出超狂下殺，這雙只要54折，滿額還又折價外，最高還能領到38%回饋，當然要把握機會啊。

只要54折！Balance 725直接收就對了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.超熱銷！New Balance 740復古鞋 中性款任選_IU同款

原價$3,280 ↘ 1/17~1/18快閃價$2,952

說到NB 740，就是最經典那種，一看就知道是New Balance的經典復古跑鞋設計，越看越順眼、越穿越喜歡。包覆感很扎實，腳底採起來很穩定，外型復古但不老氣。New Balance 740復古鞋，不管是日常穿搭還是輕度活動，都能完美勝任，不愧是IU同款，難怪討論度一直居高不下。想入手的一定不能錯過這兩天，1/17、1/18，限時9折，滿額還能另外折價＋回饋最高送38%，就沒有不穿走它的理由啊！

IU同款New Balance 740復古鞋，難怪討論度一直居高不下。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.下殺52折！New Balance 2002R復古鞋 中性款任選

原價$4,880 ↘ 1/17~1/18券後價$2,499

直殺52折，只有2天，手刀準備好。這雙在所有New Balance鞋裡，可以說是必收等級。只要穿過一次，就會懂為什麼這麼多人對它愛不釋手。NB 2002R的最大優點就是舒服到很誇張，中底的緩震與支撐，在長時間走路，或是站一整天後都優秀的很有感。外型層次豐富、復古感滿滿、超級耐看。不管是通勤族、旅遊派，還是單純對腳感很挑的人，只要穿過就一定會愛上New Balance 2002R。最震驚的是，這次New Balance居然祭出這麼誇張的特惠，直接殺到52折，滿額甚至還能再折價＋領最高38%回饋，不多說了，先包色就對了。

NB 2002R直接殺到52折，包色就對了。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.下殺82折，熱銷補貨！New Balance 1906復古鞋_IU同款

原價$4,680 ↘ 1/17~1/18券後價$3,796

下殺82折！熱銷到狂補貨。New Balance 1906在網路上被大力盛讚，復古感、機能感完美融合，一穿上腳，整個人態度滿點。除此之外它的支撐性跟穩定度同樣超級好，很適合平常活動量大、走路時間長的人。NB 1906鞋熱銷到需要一直補貨，真的不是沒有原因，穿過就知道它不只紅在外型，可以說是十項全能的完美復古鞋。New Balance必收鞋款之一，1906榜上有名。趁NB品牌日下殺82折，滿額還有額外折價以及超高回饋可以領，限時只有2天，手慢就又要沒有了。

New Balance必收鞋款之一，NB 1906榜上有名。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.下殺82折！New Balance 1080v15 慢跑鞋

原價$4,680 ↘ 1/17~1/18券後價$3,790

一穿就知道等級不一樣，New Balance 1080v15可以說是大革新，超認真在做腳感，中底緩震柔軟卻不塌，鞋面包覆性級佳但不悶，走路、跑步的每一步都被好好接住，原來是這種感覺。如果想找一雙真的舒服的New Balance慢跑鞋，NB 1080v15絕對是萬中選一，一旦穿上腳，就會開始對其他鞋變得很嚴格。這次NB品牌日限時2天下殺82折，滿額再折價外，還有最高38%回饋可以領，NB 1080v15穿上就回不去了。

