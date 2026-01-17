New Balance超殺4折起，只有兩天！NB慢跑鞋、復古鞋 高CP值買法全攻略
下殺4折起，只有2天！滿額不只額外再折價，還有最高38%回饋可以領，好康值突破最高點，手慢只能在角落抹眼淚。這次很苦惱的精選出New Balance品牌日的8雙必收鞋，每雙各有千秋，但都有一個共通點——一穿上，就會開始懷疑以前為什麼要委屈自己的腳。
今年真的很難不入坑New Balance，如果你也常在找鞋，應該早就發現一件事，不管是慢跑鞋還是復古鞋，榜單上、大街上、社群裡，絕對少不了New Balance的身影，而且是幾乎每一款都在刷存在感。原因其實很簡單，現在大家要的不只是好看，而是那種通勤能穿、逛街不累、跑跳自如的鞋。從日常好搭的NB 373、NB 574、NB 327，到近年超多人指定的NB 725、NB 740、NB 2002R、NB 1906R，再到完全為腳感而生的NB 430跟NB 1080v15慢跑鞋，New Balance幾乎把各種需求一次包好！
💥1/17~1/18 New Balance品牌日 最低4折起 💥
★ New Balance 潮鞋激降$1199起
★ 1/17 品牌日最高回饋38％
★ 潮鞋4折起再加碼，滿額最高再折450
★ 流行服飾 任2件7折、任3件6折、任4件5折
★ 全站單日滿3000送8%購物金
下殺4折起 New Balance品牌日 手刀搶
1. 只要1千初！New Balance 430慢跑鞋(網路獨家款)
原價$1,880 ↘ 1/17~1/18快閃價$1,199
居然只要1千初！New Balance 430一穿上腳，第一個感覺是輕，第二個感覺是軟，第三個感覺則是：「早知道就早點買」。對每天要通勤、常常逛街、假日又愛亂走的人來說，這雙簡直完美。整體鞋身很輕、腳感很軟，不是那種誇張的厚底，也沒有專業跑鞋的距離感，可以每天穿、怎麼搭都不奇怪的NB慢跑鞋。而且現在限時兩天，原價快2千，現在1千初就能到手，滿額除了再折價外，還有最高38%回饋可以領。這一波New Balance 430跑鞋系列真的很值得直接列入口袋名單。
2.下殺53折！New Balance 373復古鞋 多款任選(Y購/網路獨家)
原價$2,480 ↘ 1/17~1/18快閃價$1,299
只有2天，下殺53折！在朋友腳上、路人腳上、社群照片上看過無數次的這雙New Balance 373，只有真正穿過的人，才懂為什麼它可以紅這麼久。鞋型非常修飾，不會顯腳大，也不會太扁。麂皮跟布料的拼接讓整體很耐看，不管是牛仔褲、寬褲、裙子，甚至只是簡單的 T-shirt，都能自然搭配。再加上走起來的腳感，舒服到不需要多說，NB 373鞋幾乎是閉眼選都安全的那種。更何況1/17、1/18這兩天New Balance大下殺，只要53折就能帶走，一省就省快1千2，甚至滿額還能再折價，最高回饋38%，超級驚人。
3.現省快1千2！New Balance 574系列＆327系列 復古鞋
原價$2,980 ↘ 1/17~1/18快閃價$1,799
NB 574和NB 327這一組，根本就是「經典派」跟「時髦派」一次收齊。New Balance 574的魅力在於耐看，鞋型穩定、比例漂亮，怎麼搭都不需要太用力；而New Balance 327則是更有個性，線條拉長、存在感更強，一穿上就有一種今天有打扮的感覺。不論是NB 574還是NB 327，兩雙實際走起來的舒適度都能撐住一整天的行程。不管是偏好低調耐穿，還是想要一雙能讓人注意的復古鞋，New Balance這兩款真的讓人很難不心動。正好New Balance品牌日1/17-1/18大下殺，馬上省快1千2，滿額還能再折價，回饋最高38%，當然要趁機一次入手兩款，想穿哪種風格，就穿哪種風格。
4.限時54折！New Balance 725復古鞋 中性款任選 (Y購/網路獨家)
原價$2,980 ↘ 1/17~1/18券後價$1,599
限時54折，省快1千4！NB 725復古鞋一穿上就很有份量感，但神奇的是它完全不會笨重，實際穿起來意外好走的一雙復古跑鞋。厚實中底帶來穩定腳感，走久了也不會覺得腳底疲勞。外型上偏立體，寬褲、運動風、街頭風混搭都很有型，是近年來很夯的復古鞋輪廓。不論男女，都能穿出不同味道來。喜歡超有存在感的中性復古鞋，New Balance 725直接收就對了。最讚的是，這次New Balance祭出超狂下殺，這雙只要54折，滿額還又折價外，最高還能領到38%回饋，當然要把握機會啊。
5.超熱銷！New Balance 740復古鞋 中性款任選_IU同款
原價$3,280 ↘ 1/17~1/18快閃價$2,952
說到NB 740，就是最經典那種，一看就知道是New Balance的經典復古跑鞋設計，越看越順眼、越穿越喜歡。包覆感很扎實，腳底採起來很穩定，外型復古但不老氣。New Balance 740復古鞋，不管是日常穿搭還是輕度活動，都能完美勝任，不愧是IU同款，難怪討論度一直居高不下。想入手的一定不能錯過這兩天，1/17、1/18，限時9折，滿額還能另外折價＋回饋最高送38%，就沒有不穿走它的理由啊！
6.下殺52折！New Balance 2002R復古鞋 中性款任選
原價$4,880 ↘ 1/17~1/18券後價$2,499
直殺52折，只有2天，手刀準備好。這雙在所有New Balance鞋裡，可以說是必收等級。只要穿過一次，就會懂為什麼這麼多人對它愛不釋手。NB 2002R的最大優點就是舒服到很誇張，中底的緩震與支撐，在長時間走路，或是站一整天後都優秀的很有感。外型層次豐富、復古感滿滿、超級耐看。不管是通勤族、旅遊派，還是單純對腳感很挑的人，只要穿過就一定會愛上New Balance 2002R。最震驚的是，這次New Balance居然祭出這麼誇張的特惠，直接殺到52折，滿額甚至還能再折價＋領最高38%回饋，不多說了，先包色就對了。
7.下殺82折，熱銷補貨！New Balance 1906復古鞋_IU同款
原價$4,680 ↘ 1/17~1/18券後價$3,796
下殺82折！熱銷到狂補貨。New Balance 1906在網路上被大力盛讚，復古感、機能感完美融合，一穿上腳，整個人態度滿點。除此之外它的支撐性跟穩定度同樣超級好，很適合平常活動量大、走路時間長的人。NB 1906鞋熱銷到需要一直補貨，真的不是沒有原因，穿過就知道它不只紅在外型，可以說是十項全能的完美復古鞋。New Balance必收鞋款之一，1906榜上有名。趁NB品牌日下殺82折，滿額還有額外折價以及超高回饋可以領，限時只有2天，手慢就又要沒有了。
8.下殺82折！New Balance 1080v15 慢跑鞋
原價$4,680 ↘ 1/17~1/18券後價$3,790
一穿就知道等級不一樣，New Balance 1080v15可以說是大革新，超認真在做腳感，中底緩震柔軟卻不塌，鞋面包覆性級佳但不悶，走路、跑步的每一步都被好好接住，原來是這種感覺。如果想找一雙真的舒服的New Balance慢跑鞋，NB 1080v15絕對是萬中選一，一旦穿上腳，就會開始對其他鞋變得很嚴格。這次NB品牌日限時2天下殺82折，滿額再折價外，還有最高38%回饋可以領，NB 1080v15穿上就回不去了。
其他人也在看
2026環保杯/保溫瓶推薦｜ 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁買1送1、超殺特價等限時優惠，趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 2 天前 ・ 12
2026馬年居家換新清單來了！招財小物限時折扣 韓國爆紅「雲朵燈」千元入手 小米掃拖機、Emma床墊降萬元 8大優惠快收藏｜揪愛Mei推好物
2026馬年即將到來，想為家裡帶來新氣象，不一定要大動工程，只要換上一些有亮點的小物，就能讓整體氛圍大升級！「揪愛Mei」小編整理了居家換裝的好物推薦，不只有高質感、高顏值的家飾品，同時也找到了超有誠意的折扣家電，讓你用甜甜價把家裡的大小角落一次升級。Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年前大掃除前必看！快速見效清潔工具攻略 廚房、浴室、地板三大重災區全破解
2026馬年農曆新年倒數計時，讓「揪愛Mei」最頭痛大掃除又來了，每年都是同樣的劇本，信心滿滿地開始動手，結果抹布擦到手痠、拖把拖到腰痛、浴室頑垢怎麼刷都刷不掉，但是「揪愛Mei」發現大掃除會這麼累、這麼沒效率，問題往往不是不夠認真，而是工具沒選對，聰明的主婦主夫都會在過年大掃除前先把工具備齊，像是廚房油垢、浴室水垢、地板頑垢，到窗戶玻璃、家具灰塵，每個地方都有專門對付的清潔利器，用對工具真的能讓你事半功倍、輕鬆完勝大掃除，「揪愛Mei」小編這次特別整理出「年前大掃除必備工具清單」，就是要幫你把廚房、浴室、地板這三大重災區一次破解，不用再瞎忙、不用再白流汗，讓你用最少力氣，換來最乾淨的過年新開始。Yahoo精選購 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
〈2026刷卡攻略〉出國血拼多張卡片回饋超過10% 這兩張旅日神卡優惠亮點多
2026 出國神卡出爐 多張卡片回饋超過 10%鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
從旅途到臥室的舒壓哲學：選對好枕頭，睡出健康與開運體質
農曆新年假期要到了，少不了開始規劃連假旅遊行程，近年旅遊型態逐漸轉變，露營、車宿、多日移動行程成為不少人探索生活的新選擇。當休息地點不再侷限於飯店房間，外出過夜時的睡眠品質，也成為露營、車宿族群開始重視的重要細節。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
星巴克買1送1來了 超商大咖啡「加10元爽喝2杯」
星巴克今（16日）推出「買1送1」好友分享日，7-11超商1/16~1/18，限時3天，特大濃萃美式任選第二杯10元、特大厚乳拿鐵選第二杯10元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年節送禮送健康！燕窩雞精、機能保健3折起，長輩親友都滿意
農曆春節將至，還在煩惱伴手禮怎麼挑嗎？送餅乾糖果怕太甜，送水果怕不耐放，今年不如「送健康」最貼心！Yahoo購物中心祭出「保健品類日」強檔優惠，1/13 至 1/15 限時三天，燕窩、雞精、機能保健品最低3折起！ 無論是給長輩的滋補養身、給忙碌上班族的護肝提神，或是守護全家人的基礎保健，這裡通通有。把握這波超殺折扣，送禮送到心坎裡，荷包也能省大錢！Yahoo好好買 ・ 3 天前 ・ 發表留言
日本連鎖鍍膜品牌 KeePer 台北市首店開幕營運！
日本連鎖鍍膜品牌KeePer積極搶攻台灣汽車美容市場無限商機，繼2025年陸續開設台中北屯店、高雄亞灣店、新北林口店等多家門市，2026年開春之際看準台北內湖高科技產業及大直住宅聚落優勢，首度進軍台北市打造內湖旗艦店！全新旗艦門市象徵著捷博 (7831) 展店的階段性成果、完成六都版圖佈局。2GameSome ・ 18 小時前 ・ 發表留言
罕見天才狗狗「偷聽」主人聊天學單字
匈牙利、奧地利研究發現，狗狗不僅會聽指令，一群罕見的「天賦型詞彙學習犬」（gifted word learner dogs），甚至能從「偷聽」（overhearing）人類對話中，悄悄學會詞彙，展現高度的社會認知能力。研究團隊設計實驗，讓狗主人與旁人手持新玩具進行對話，而不直接對狗下指令，狗狗則在一旁觀看，每次互動約一分鐘；之後研究人員將目標玩具放在另一個房間，再請狗狗取回，結果10隻狗狗中有7隻成功完成任務。在第二個實驗中，研究人員進一步提高難度，狗狗只會短暫看到玩具，接著玩具被放入桶中、離開狗狗視線後，飼主才與旁人談論新玩具名稱。在完全沒有視覺線索、僅能依靠聽覺的情況下，仍有部分狗狗可以在測試中取回正確玩具。這顯示，部分狗狗具備在腦中保留資訊，並超越當下情境進行推理的能力。過去，類似的認知表現僅在極少數物種中被觀察到，例如鸚鵡與猿類。而在人類身上，「旁聽」正是幼兒語言發展的重要關鍵之一，能讓孩子在未被直接教導的情況下學會新詞彙。不過，研究人員也強調，儘管表面結果相似，狗狗的學習機制很可能與人類截然不同，而這種「聽音學詞」的能力，也僅存在於極少數天賦型狗狗身上，多數狗仍須仰賴反覆訓練，才能建立詞彙與物品之間的連結。Yahoo奇摩（國際通） ・ 16 小時前 ・ 22
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 125
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 46
尾牙主持到一半老闆衝上台 黃豪平嚇問：我做了什麼？
藝人黃豪平近日在社群平台分享一段主持尾牙時的意外插曲，當時活動進行到一半，老闆們竟突然「衝上台」，讓他當下驚訝不已，忍不住懷疑自己是否說錯話，緊張直呼：「這場尾牙我做了什麼？！」沒想到劇情最後大反轉，結局相當溫馨，也讓他印象深刻。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 231
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 16 小時前 ・ 20
台將好消息！鄭宗哲又找到新東家了！新賽季轉戰大都會續拚上大聯盟
體育中心／綜合報導台灣旅美好手鄭宗哲日前剛在經典賽台灣隊開訓時現身，如今也傳出好消息！雖然季後兩度遭到海盜及遭到光芒DFA（指定讓渡），不過大都會在美國時間星期五表示出手要了鄭宗哲，也確定他將在新賽季轉戰紐約，續拚大聯盟。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 4
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 1
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 112
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 639
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 8