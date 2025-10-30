New Balance $1,111鞋款開賣！ 運動強牌 $990起：adidas, MIZUNO, PUMA 免等雙11搶先購入！
當清晨的第一道光落在跑道上，城市還沒甦醒，你的節奏已經開始。 那是一種自由的聲音——心跳與鞋底擊地的共鳴。 不論是追風的跑者、街頭的型人，還是準備迎戰自己的日常英雄， 今年的雙11，運動強牌率先開跑，用100%正檔價點燃你的每一步動能。
🏃♀️ 精選8大強牌熱銷鞋款、限時優惠搶先看：
1.【NIKE】NIKE 慢跑鞋 運動鞋 走路鞋 穿搭鞋 男鞋 女鞋 單一價
平價入手，熱銷話題！輕盈舒適、百搭有型，一雙搞定運動與日常穿搭，隨時開跑零負擔。
原價 $2,500，特價 $1,299，特價期間 10/30–11/2
2. Nike P-6000 女鞋 運動 復古 金屬感 休閒鞋 多款任選
融合金屬光澤與復古線條，人氣榜冠軍款，無論街頭或健身房都氣場全開。
原價 $3,400，特價 $1,811，特價期間 10/30–11/2
3.【adidas 愛迪達】 RUN 50S 跑鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)
三條紋經典永不退潮，Cloudfoam 中底帶來輕盈腳感，復古又摩登。
原價 $2,090，特價 $990，特價期間 10/30–11/2
4.【New Balance】327/500/550/574復古鞋_多款任選(U327CJ/MG/CH/WS327GC/GW500UFW/BB550VTG/WL574FJ2)
麂皮網眼拼接設計，靈感來自 70 年代復古潮流，經典 N 字大勢回歸。
原價 $3,880，特價 $1,111，特價期間 10/30–11/2
5. MIZUNO美津濃 SPARK 9 男女慢跑鞋 任選
SOFTIERFOAM 中底 + X10 橡膠大底，耐磨止滑、舒適包覆，跑感再升級。
原價 $1,880，特價 $1,088，特價期間 10/30–11/2
6. Fila Filament/Shuttle/Superstride/Molecules 男女 老爹鞋 慢跑鞋 運動 休閒 舒適 透氣 緩震 (多款任選)
全年最低價登場！結合厚底潮流與緩震科技，穿上瞬間拉長比例、減壓加倍；透氣網布搭配柔韌中底，從街頭漫步到晨跑訓練，一鞋輕鬆駕馭。
原價 $2,580，特價 $899，特價期間 10/30–11/2
7. MIZUNO美津濃 網路獨家款 防潑水風衣連帽外套 32TCB109XXL 多款任選
吸濕速乾、抗菌防臭、防風保暖，五色可選，無論運動或通勤都保持乾爽。
原價 $2,500，特價 $1,111，特價期間 10/30–11/2
8. 韓國 MARDI MERCREDI 經典小雛菊印花短袖T恤 多色任選
韓國熱銷 NO.1！柔軟面料與經典小雛菊圖騰，展現甜酷運動女孩魅力。
原價 $1,499，特價 $1,211，特價期間 10/30–11/2
運動強牌雙11 正檔價開跑中｜10/30–11/2
從跑鞋到風衣，從品牌經典到街頭潮流，為自己選一雙「更快、更輕、更自在」的步伐。
其他人也在看
橘貓弄破床單！ 「用手蓋證據」仍被當場抓包 心虛轉頭：都說沒事了
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導頑皮的毛孩們闖禍後的心虛舉動總是讓飼主看了好氣又好笑。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻橘貓闖禍後，竟試圖用...FTNN新聞網 ・ 1 天前
限時黃金47折起、爆殺$811限量搶！滿額再送金條 只有今天折上加折
根據過去數年，金價平均每年上漲約 20-30%，金價一路上漲，黃金不只保值，更成了許多人心中最安心的投資。但要入手一件兼具設計感與收藏價值的金飾，價格常常讓人猶豫。別急，這次童樂繪金飾推出年度最強檔活動，除了下殺最低5折起外，滿額還送金條，除此之外再加碼送購物金，讓你能用最划算的價格，把幸福與價值一次帶回家！現在就是最佳買進時機，未來的你，一定會感謝現在的你。不知道怎麼下手？跟著攻略搶就對了。Yahoo好好買 ・ 7 小時前
台股到兩萬八還要衝？專家看多方仍強 留意個股「高檔出場訊號」
輝達執行長黃仁勳在 GTC 大會的演說釋出利多消息，激勵美股創新高，台股今 (29) 日延續攻勢跳空開高，電子權值股台積電、鴻海創新高，帶動大盤一路開高走高，終場收在 28294 點，上漲 345 點，漲幅 1.24%，成交金額落在 5789 億元，市值突破新台幣 91 兆元。鉅亨贏指標專任技鉅亨網 ・ 1 天前
「捏捏樂」百萬網紅驚曝罹癌 療癒神器變致癌殺手？眼痛、咳嗽、免疫失調都上門
被老闆罵、同事陷害、工作不順利，很多人生氣起來都很想「捏爆」討厭的人，但現實生活不可能，市面上一種裝在透明袋子裡任你捏的「捏捏樂」成為辦公室療癒必備紓壓玩具。但一位大陸的「捏捏樂」玩具部落客，日前發文健康2.0 ・ 9 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 1 天前
黃仁勳「1句話」助攻！ 日月光漲停衝247.5元新天價
日月光（3711）昨（30）日法說會公布Q3財報，單季純益達108.7億元，EPS達2.5元，而輝達執行長黃仁勳也在GTC大會專題演講中，公開點名感謝日月光；受兩者激勵，日月光今（31）日開高走高直衝漲停，來到247.5元。日月光財務長董宏思表示，今年16億美元營收目標達標，明年預計再增加10億美元。公司也預期，為擴大先進封裝測試優勢，2026年將上調資本支出。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
金價太香了！「這國」央行急回收黃金 4年已運回280噸
2025年下半年，全球金融市場迎來歷史性轉折，黃金價格突破每盎司4000美元，白銀亦同步暴漲，象徵貨幣信任與資產結構的重組。然而，作為全球黃金主要買家之一的印度，近期傳出印度央行正加速將海外黃金儲備運回國內。截至今年9月底，印度國內存放的黃金已占總儲備逾65%，創下歷史新高。報導指出，雖然印度央行未明確說明調整原因，但經濟學家認為，此舉可能意在加強對本國黃金......風傳媒 ・ 21 小時前
10/31萬聖節「3星座財運爆發」！TOP1人脈帶來財富，別錯過手氣最旺這幾天！
萬聖節即將到來，你的財富也正在靠近！星座專家小孟老師點名3星座，在萬聖節前後將會有良好財運，想增加收入的人千萬要把握！姊妹淘 ・ 9 小時前
馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例三讀通過 經費上限300億
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，為有效、迅速推動災區復原重建工作，立法院今天（31日）三讀通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，經費上限新台幣300億元，分期編列特別預算，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
今彩539開獎了！10/29中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114262期開獎，中獎號碼為39、36、33、26、32，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
從陪伴到挑戰，New Balance 與跑團打造城市跑步文化 穿上 Rebel v5 與 1080v14，跑步不再獨自出發！
第一次跑步，往往伴隨著不確定與緊張，也讓許多人停留在「想跑」的念頭裡。但幸運的是，越來越多跑者開始用「跑團」的方式，讓跑步不再只是個人挑戰，而是一種能被分享的生活方式。從河濱公園到城市街道，這群人用腳步建立新的跑步文化，讓每一公里都多了夥伴的陪伴與支持。Yahoo特別企劃 ・ 2 天前
10位亞洲男神珠寶愛牌盤點！BTS V金泰亨Cartier戒指賣翻了、許光漢同款T手環熱度不減
BTS V金泰亨、許光漢、到車銀優，這些男神的臉蛋讓女生離不開視線之外，他們身上配戴的珠寶品牌也超級吸睛。從Cartier、Bvlgari到Tiffany，亞洲男神們平日穿搭最愛什麼珠寶品牌及款式？在此一篇通通掌握！想提升穿搭質感、展現細節品味的你，絕對不能錯過！bella儂儂 ・ 1 天前
2025聖誕禮物「零失誤」清單！Acqua di Parma、MFK、Aesop、STONEGLOW香氛蠟燭，從頂級奢華到親民交換禮物全包
Acqua di Parma限量版香氛蠟燭來自義大利的Acqua di Parma每年推出的香氛禮盒總是吸引無數香氛迷的目光，不僅能買來收藏，當作年末聖誕贈禮也非常適合，尤其香氛蠟燭更是鐵粉首選，三款香氛分別為BOSCO 帶來阿爾卑斯森林氛圍，散發冷杉針葉、尤加利與丁香香氣。Panettone 重...styletc ・ 1 小時前
量身訂製的豪宅藝術，330坪居所演繹優雅大器
坐落於台中七期重劃區的頂級豪宅「聯聚瑞和」，這座近330坪的雙拼毛胚宅，經由設計團隊細緻規劃，蛻變為一處兼具藝術性與豪奢感的夢想居所。屋主一家四口對生活有獨特想像：希望家能成為日常的居家場域，也能是款待親友的尊榮會所。設計家 ・ 1 小時前
2025全台樂園優惠推薦｜雙11大促！六福村墓碑鎮65折、麗寶樂園雙人套票激殺43折起、義大超值$699搶一波！
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙11折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 10 個月前
今彩539派彩結果出爐！ 頭獎槓龜、貳獎開出204注
台彩今（29）日今彩539獎號開出26、32、33、36、39，晚間派彩結果出爐，本期頭獎無人中獎，貳獎開出204注，每注獎金2萬元。今晚539貳獎開出204注。圖／翻攝自台彩官網派彩結果及中獎號碼以台視新聞網 ・ 1 天前
威力彩開獎了！10/30中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114087期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為17、21、24、20、13、14，第二區為02。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
歲末犒賞感謝祭大戰雙11！Sony Xperia全系列購機優惠一次看
在歡慶歲末年終之際，別忘了犒賞辛苦一整年自己與家人！自 2025/11/1至2025/12/31止，Sony Xperia推出全系列購機優惠方案，邀索粉用最強優惠將命定的 Xperia 帶回家！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前