New Balance $1,111鞋款開賣！ 運動強牌 $990起：adidas, MIZUNO, PUMA 免等雙11搶先購入！

當清晨的第一道光落在跑道上，城市還沒甦醒，你的節奏已經開始。 那是一種自由的聲音——心跳與鞋底擊地的共鳴。 不論是追風的跑者、街頭的型人，還是準備迎戰自己的日常英雄， 今年的雙11，運動強牌率先開跑，用100%正檔價點燃你的每一步動能。

運動強牌 $990起

🏃‍♀️ 精選8大強牌熱銷鞋款、限時優惠搶先看：

1.【NIKE】NIKE 慢跑鞋 運動鞋 走路鞋 穿搭鞋 男鞋 女鞋 單一價

平價入手，熱銷話題！輕盈舒適、百搭有型，一雙搞定運動與日常穿搭，隨時開跑零負擔。

原價 $2,500 ，特價 $1,299，特價期間 10/30–11/2

極簡線條搭配 NIKE 經典勾勾。圖片來源：Yahoo購物中心

2. Nike P-6000 女鞋 運動 復古 金屬感 休閒鞋 多款任選

融合金屬光澤與復古線條，人氣榜冠軍款，無論街頭或健身房都氣場全開。

原價 $3,400 ，特價 $1,811，特價期間 10/30–11/2

復古跑格 × 現代流線，女力與時尚的完美交疊。圖片來源：Yahoo購物中心

3.【adidas 愛迪達】 RUN 50S 跑鞋 男鞋/女鞋 (多款任選)

三條紋經典永不退潮，Cloudfoam 中底帶來輕盈腳感，復古又摩登。

原價 $2,090 ，特價 $990，特價期間 10/30–11/2

簡約線條搭配復古鞋型，經典三條紋釋放都會運動風。圖片來源：Yahoo購物中心

4.【New Balance】327/500/550/574復古鞋_多款任選(U327CJ/MG/CH/WS327GC/GW500UFW/BB550VTG/WL574FJ2)

麂皮網眼拼接設計，靈感來自 70 年代復古潮流，經典 N 字大勢回歸。

原價 $3,880 ，特價 $1,111，特價期間 10/30–11/2

柔霧復古色系，從運動場延伸至街頭穿搭的完美轉場。圖片來源：Yahoo購物中心

5. MIZUNO美津濃 SPARK 9 男女慢跑鞋 任選

SOFTIERFOAM 中底 + X10 橡膠大底，耐磨止滑、舒適包覆，跑感再升級。

原價 $1,880 ，特價 $1,088，特價期間 10/30–11/2

MIZUNO 科技支撐，跑出不費力的穩定節奏。圖片來源：Yahoo購物中心

6. Fila Filament/Shuttle/Superstride/Molecules 男女 老爹鞋 慢跑鞋 運動 休閒 舒適 透氣 緩震 (多款任選)

全年最低價登場！結合厚底潮流與緩震科技，穿上瞬間拉長比例、減壓加倍；透氣網布搭配柔韌中底，從街頭漫步到晨跑訓練，一鞋輕鬆駕馭。

原價 $2,580 ，特價 $899，特價期間 10/30–11/2

厚底比例修飾腿型，輕鬆搭出運動潮流感。圖片來源：Yahoo購物中心

7. MIZUNO美津濃 網路獨家款 防潑水風衣連帽外套 32TCB109XXL 多款任選

吸濕速乾、抗菌防臭、防風保暖，五色可選，無論運動或通勤都保持乾爽。

原價 $2,500 ，特價 $1,111，特價期間 10/30–11/2

輕薄防風材質 × 流線剪裁，男女皆宜的實穿設計。圖片來源：Yahoo購物中心

8. 韓國 MARDI MERCREDI 經典小雛菊印花短袖T恤 多色任選

韓國熱銷 NO.1！柔軟面料與經典小雛菊圖騰，展現甜酷運動女孩魅力。

原價 $1,499 ，特價 $1,211，特價期間 10/30–11/2

經典雛菊印花 × 韓系剪裁，隨性中帶著甜度。圖片來源：Yahoo購物中心

運動強牌雙11 正檔價開跑中｜10/30–11/2

從跑鞋到風衣，從品牌經典到街頭潮流，為自己選一雙「更快、更輕、更自在」的步伐。