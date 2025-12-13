在AI生成技術飛速發展的當下，如何保障真人演員的權益以及避免觀眾被「虛擬人」混淆視聽，成為了娛樂產業的燙手山芋。身為美國娛樂重鎮之一的紐約州 (New York) 稍早由州長Kathy Hochul簽署兩項具有指標意義的新法案，將規範該州娛樂產業對AI的使用，並且明確定義死者肖像權的使用規範。

紐約州開第一槍！立法強制廣告必須標示「AI虛擬演員」，嚴禁未經授權使用逝者「數位替身」牟利

廣告若用AI假人必須「誠實標示」

這兩項新法案分別針對「活著的虛擬人」與「死去的真人」做出了規範：

• A8887B法案 (S.8420-A)：針對廣告產業，強制規定若廣告內容中使用了由AI生成的「合成演員」 (synthetic performers)，製作方必須明確揭露，並且清楚標示。意味未來廣告商不能再用AI生成的完美臉孔來假裝是真實消費者或代言人，並且不告知觀眾。

廣告 廣告

• S.8391法案：針對「數位復活」的爭議，規定若要將已故個人的姓名、圖像或肖像用於商業目的，必須事先取得其繼承人或遺囑執行人的明確同意。

紐約州長Kathy Hochul強調，這些是符合常識的法律，在確保使用AI生成圖像時的透明度，並且防止未經授權利用逝者肖像牟利。「我們正在制定一個跟上科技步伐的明確標準，保護藝術家與消費者」。

延續美國演員工會罷工成果

這些法規的立意，很大程度上呼應了美國演員工會 (SAG-AFTRA) 在2023年的大型罷工活動所爭取權益。

當時工會與製片廠達成的協議中，核心爭議點就是「數位替身」 (Digital Replicas)的使用。協議規定，製作方必須在獲得演員明確同意，並且在每次使用都需支付協商費用的前提下，才能使用其AI替身。

而此次紐約州提出新法等於是將這些合約上的保障，進一步提升到了法律層面，為該州的表演工作者築起更堅實的防護網。

分析觀點：數位永生需要道德邊界

筆者認為，紐約州的立法動作是必要的防線。隨著Deepfake (深偽)技術門檻降低，我們已經看到太多未經授權「復活」已故明星來販售產品，甚至進行詐騙的案例。這不僅是對死者的不敬，更是對消費者的一種欺騙。

雖然科技界 (尤其是矽谷巨頭)傾向於「先發展、後監管」，擔心過多的地方法規會扼殺創新 (例如本週OpenAI與迪士尼的合作就顯示了商業力量正在自定市場規則)。但若缺乏法律層面的強制力，僅靠商業合約很難完全遏止AI技術的濫用。

更多Mashdigi.com報導：

40年傳奇落幕！日本動畫公司GAINAX破產清算正式終結，庵野秀明揭露舊經營層「不實應對」內幕

行競科技首創「浸沒式冷卻」800V BBU進軍AI資料中心，攜手康舒科技佈局高壓直流電力生態

YouTube TV將推「分眾方案」：想看體育、新聞可單獨訂閱，串流服務越來越像傳統有線電視？