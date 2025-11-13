NewJeans上訴期最後一天！「全員回歸ADOR」曝不同步發聲原因

NewJeans因與ADOR合約官司，宣布停止所有活動。翻攝njz_official IG

韓國超人氣女團NewJeans去年爆發與經紀公司ADOR的合約糾紛，一度宣告「解約另組新團NJZ」。經過近一年纏訟與多方協調後，成員Haerin（姜諧潾）與Hyein（李惠仁）今（11/12）日透過官方聲明宣布「正式回歸ADOR」，並表明尊重法院判決、重新履行專屬合約；沒過多久，另外3名成員也表明回歸，並透露未同步發聲的原因。

ADOR今日下午宣布，「NewJeans成員Haerin與Hyein已表達願與ADOR一同展開未來活動。」聲明強調，兩位成員在與家人充分商議、並與公司深入討論後，最終決定尊重法院的判決結果，並遵守原有合約內容。公司也承諾，將全力協助兩人恢復演藝活動，呼籲外界「請停止對成員的不實揣測，給予溫暖支持」。

稍早，其他三名成員Minji（金玟池）、Hanni（范玉欣）、Daniell（牟智慧）也發出聲明，宣布「最近我們經過慎重的協議，決定回歸 ADOR」。她們也解釋稍晚發聲的原因，是因為其中一名成員目前人在南極，消息傳達因此稍有延遲，聲明寫道「目前ADOR尚未回覆，我們不得已單獨發表聲明。未來我們將以真誠的音樂與舞台與大家見面，謝謝大家」。

不過，ADOR則謹慎表示，「正在確認三位成員表明回歸意向的真實性。」

回顧事件，NewJeans去年11月召開記者會，指控ADOR未履行承諾，並宣布單方面終止合約。ADOR隨即提告，要求法院確認合約效力。今年3月首爾中央地方法院裁定ADOR勝訴，禁止成員以「NJZ」名義展開活動；而在10月30日一審判決中，法院再次認定NewJeans專屬合約有效。

據韓媒報導，Haerin與Hyein今日發布此次聲明，正值上訴期限的最後一天（11/12），等同於正式放棄上訴，意味著她們選擇結束與公司長達近11個月的法律爭議。

