NewJeans上訴期最後一天！「全員回歸ADOR」曝不同步發聲原因
韓國超人氣女團NewJeans去年爆發與經紀公司ADOR的合約糾紛，一度宣告「解約另組新團NJZ」。經過近一年纏訟與多方協調後，成員Haerin（姜諧潾）與Hyein（李惠仁）今（11/12）日透過官方聲明宣布「正式回歸ADOR」，並表明尊重法院判決、重新履行專屬合約；沒過多久，另外3名成員也表明回歸，並透露未同步發聲的原因。
ADOR今日下午宣布，「NewJeans成員Haerin與Hyein已表達願與ADOR一同展開未來活動。」聲明強調，兩位成員在與家人充分商議、並與公司深入討論後，最終決定尊重法院的判決結果，並遵守原有合約內容。公司也承諾，將全力協助兩人恢復演藝活動，呼籲外界「請停止對成員的不實揣測，給予溫暖支持」。
稍早，其他三名成員Minji（金玟池）、Hanni（范玉欣）、Daniell（牟智慧）也發出聲明，宣布「最近我們經過慎重的協議，決定回歸 ADOR」。她們也解釋稍晚發聲的原因，是因為其中一名成員目前人在南極，消息傳達因此稍有延遲，聲明寫道「目前ADOR尚未回覆，我們不得已單獨發表聲明。未來我們將以真誠的音樂與舞台與大家見面，謝謝大家」。
不過，ADOR則謹慎表示，「正在確認三位成員表明回歸意向的真實性。」
回顧事件，NewJeans去年11月召開記者會，指控ADOR未履行承諾，並宣布單方面終止合約。ADOR隨即提告，要求法院確認合約效力。今年3月首爾中央地方法院裁定ADOR勝訴，禁止成員以「NJZ」名義展開活動；而在10月30日一審判決中，法院再次認定NewJeans專屬合約有效。
據韓媒報導，Haerin與Hyein今日發布此次聲明，正值上訴期限的最後一天（11/12），等同於正式放棄上訴，意味著她們選擇結束與公司長達近11個月的法律爭議。
19:08出稿 19:52更新（全員宣布回歸）
NewJeans「分家」Haerin、Hyein宣布回歸ADOR
韓國女團NewJeans成員Haerin與Hyein宣布回歸經紀公司ADOR！去年11月全團宣布要解約，經紀公司ADOR不同意並提告，今年10月法院一審判NewJeans敗訴。就在上訴前夕，年紀最小的兩位成員與公司達成和解，決定遵守專屬合約。
誰救了NewJeans？保住5人免拆團 韓媒曝「他」是關鍵推手
韓國人氣女團NewJeans宣布全員回鍋東家ADOR！據《NewDaily》昨（12日）報導，成員Hyein（惠仁）的父親是關鍵推手，他也是成員家長中唯一一位明確對解約持反對票的家長。
NewJeans全員回歸ADOR！D社曝獨家錄音檔內幕「惠仁爸」成最大關鍵人物
NewJeans與經紀公司ADOR歷經一年的合約糾紛終於落幕！11月12日下午，先是ADOR官方宣布Haerin（姜諧潾）、Hyein（李惠仁）二位成員決定回歸公司活動。
NewJeans合約糾紛大逆轉 有望全體「回家」
NewJeans合約糾紛大逆轉 有望全體「回家」EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
才喊繼續上訴！NewJeans全員回頭了 態度大轉：願回ADOR活動
2024年 ADOR 開除「NewJeans之母」前代表閔熙珍，讓 NewJeans 成員相當失望，並自行宣布與 ADOR 解約，強調不會支付違約金。雙方官司長達近一年，日前一審宣判 NewJeans 敗訴，不過她們強調會繼續上訴。相隔近兩週，如今成員 Haerin 與 Hyein 表示願意回歸 ADOR 繼續活動。
NewJeans大逆轉！傳惠仁爸成救星 與妻鬧上法院
韓國超人氣女團NewJeans與HYBE、ADOR之間長達近一年的解約紛爭，在日前法院一審裁定後出現重大轉折。原先透過律師強調「將持續上訴」的成員們，卻在昨日（12日）全員宣布回歸ADOR。據韓媒指出，這起戲劇性大逆轉的幕後推手，正是成員Hyein（惠仁）的爸爸。
NewJeans全員回歸原公司！玟池、Hanni、Danielle晚發聲原因曝光
【緯來新聞網】韓國女團NewJeans與經紀公司ADOR娛樂去年爆發合約糾紛，NewJeans上月底緯來新聞網 ・ 15 小時前
NewJeans怎麼了？捲內鬥槓上ADOR 曾改名NJZ、罰款10億、險被冷凍4年懶人包
南韓經紀公司HYBE去（2024）年和旗下子公司ADOR爆出內鬥，HYBE控訴ADOR代表閔熙珍和高層試圖爭奪公司經營權，隨後閔熙珍宣布辭去ADOR董事，一手捧紅的NewJeans直播宣布跟隨閔熙珍出走，單方面和ADOR解約，遭ADOR提告主張合約仍然有效。NewJeans中間一度試圖以臨時團名「NJZ」登台，最後仍不得已停工遭到冷凍，直到今（11/12）宣布放棄抵抗全員回歸，法律與合約戰線一路延伸至2025年。
NewJeans成員Minji、Hanni、Danielle也決定回歸！ ADOR給回應
與所屬公司ADOR發生專屬合約糾紛的女團NewJeans的成員中，Haerin與Hyein稍早表示將回歸ADOR，隨後三名成員Minji、Hanni、Danielle也發出聲明表示決定回歸ADOR。
