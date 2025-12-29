NewJeans五人合體夢碎！Danielle遭解約 恐面臨天價違約金

韓國人氣女團NewJeans正面臨重大變革，成員Danielle被經紀公司ADOR終止合約，實質上已被踢出團體。在經歷一年專屬合約糾紛後，ADOR於29日發表聲明，表示Danielle難以繼續留在組合中。目前除了先前Haerin、Hyein確定歸隊，Hanni也決定尊重法院判決留在ADOR，而Minji則仍在溝通中。這一事件引發粉絲心碎，韓媒更以「NewJeans被撕碎了」為標題報導此事。

就在聖誕節當天，NewJeans官方頻道才發布了五名成員一起DIY甜點的應景影片，粉絲們正期待著明年能與完整的團體共度佳節。然而，經紀公司ADOR卻突然宣布了這個震撼消息，讓粉絲們的期待落空。經紀公司在聲明中特別指出，這次事件的關鍵責任在於Danielle的家人以及前代表閔熙珍，並表示將依法追究相關法律責任。有報導指出，Danielle可能面臨高達23億新台幣的違約金，讓人不禁為她的未來感到擔憂。

Danielle從小就是模特兒，個人代言版圖相當廣闊，曾與BURBERRY、YSL Beauty和CELINE等國際大牌合作。韓國媒體於29日以快訊方式報導此事，標題直指「NewJeans前路坎坷」、「整個團隊已經瓦解」，反映了外界對這支人氣女團未來發展的擔憂。

粉絲們原本期待的五人合體夢想已經破滅，留下的只有滿地心碎。這次的人事變動無疑將對NewJeans的未來發展帶來重大影響，也讓人不禁思考韓國娛樂產業中藝人與經紀公司之間的契約關係。

