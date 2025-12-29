NewJeans僅她被解約！恐一人背「28億天價違約金」 破韓偶像歷史紀錄

記者王培驊／綜合報導

NewJeans的成員Danielle恐需要賠償天價違約金。

南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的專屬合約糾紛持續延燒，事件迎來重大轉折。ADOR於29日正式宣布，已向NewJeans成員Danielle發出專屬合約解約通知，並同步啟動法律程序，將針對違約金與損害賠償向法院提告。外界推估，Danielle恐面臨高達約20億至28億元新台幣的天價違約金，金額之高引發韓網與粉絲圈高度震撼。

NewJeans多次和經紀公司上法院出庭對峙。（圖／翻攝自韓網）

ADOR表示，當天將正式向法院提交針對Danielle的違約金與損害賠償訴狀。至於實際求償金額，ADOR並未對外公開，僅低調說明，違約金部分將依照專屬合約中既定的計算公式處理，而損害賠償則是基於合約違反後，對公司實際造成的經濟損失進行求償。

閔熙珍也將被ADOR提告。（圖／翻攝自IG）

綜合韓媒報導指出，早在爭議爆發初期，法律界就曾推估，若NewJeans與ADOR全面解約，整體違約金可能高達4500億至6200億韓元。該金額是以成員每人月均營收約15億至20億韓元，乘以剩餘合約期約62個月推算而成。若以5名成員平均計算，Danielle個人須負擔的違約金，恐落在900億至1240億韓元之間，換算新台幣約為20億至28億元。

Danielle被獨自解約後將面臨天價違約金。（圖／品牌提供）

值得注意的是，這一數字並非空穴來風。ADOR前代表閔熙珍（민희진）過去曾在與公司內部董事的KakaoTalk對話中，提及若成員與ADOR解約，違約金預估即落在4500億至6200億韓元之間。相關對話內容，後來也在閔熙珍對HYBE提起的「表決權行使禁止假處分」訴訟中曝光，成為重要佐證。

ADOR在聲明中強調，已判斷「難以再與Danielle以NewJeans成員及ADOR所屬藝人的身分繼續合作」，因此正式通知解約。此外，ADOR更罕見點名Danielle的其中一名家屬，以及前代表閔熙珍，認為此次紛爭的擴大、NewJeans成員出走及回歸延宕，與兩人有密切關聯，未來也將一併追究相關法律責任。

回顧整起事件，NewJeans成員在前代表閔熙珍遭HYBE解除職務後，於去年11月主張ADOR違反專屬合約，宣布解約。不過ADOR隨即反擊，主張合約依舊有效，並於同年12月向法院提起「專屬合約有效確認」訴訟。首爾中央地方法院民事合議庭在一審判決中，認定ADOR與NewJeans於2022年4月簽訂的專屬合約合法有效，裁定ADOR勝訴。

判決出爐後，成員Haerin與Hyein率先選擇回歸ADOR。隨後Minji、Hanni與Danielle也對外表示，經過慎重討論，有意回到公司，但ADOR當時回應仍在「確認真意」，態度保留。最終，ADOR先宣布Hanni確定回歸，卻在同一天對Danielle發出解約通知並提告，至於Minji，ADOR則表示仍在持續溝通中。

隨著ADOR正式啟動法律戰，Danielle是否真得背負動輒20億元以上新台幣的違約責任，仍有待法院最終認定。但這場合約風暴已被外界視為近年K-pop圈最具指標性的法律爭議之一，後續發展勢必持續牽動整個韓國演藝產業。

